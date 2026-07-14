Quang Tuấn đến cơ sở là 'điểm nóng' phức tạp

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Trời cao nguyên xanh", A Dũi đi làm ở quán ăn nhưng đã bỏ về vì cãi nhau với khách hàng. A Dũi bày tỏ sự bất bình và có quan điểm bất mãn vì cho rằng một số người lấy hết đất của làng, khiến người dân bản địa mất dần đất canh tác, phải lùi sâu vào rừng và gặp khó khăn trong đời sống.

Thấy vậy bạn của A Dũi là thanh niên trong làng đã lôi kéo A Dũi theo mình đoàn kết đi đấu tranh.

Bạn lôi kéo A Dũi đi đấu tranh vì cho rằng bị mất đất canh tác. Ảnh VTV

Quang Tuấn về IA-Krong, cụ thể là làng Tơ Rơi tìm hiểu địa bàn cũng như làm quen với bà con nhưng dường như không được chào đón cho lắm. Người phụ trách an ninh ở Tơ Rơi cũng nhận định với Tuấn rằng đây chính là "điểm nóng" phức tạp cần tập trung đấu tranh.

Thông qua người dân địa phương, Quang Tuấn biết được Minh rất được người dân tại đây tín nhiệm, nhận được sự quý mến và tin tưởng đặc biệt từ bà con. Người dân khẳng định anh Minh đã chiếm trọn tình cảm của cộng đồng không phải vì thời gian công tác lâu, mà nhờ vào lối sống tình nghĩa, quan tâm chân thành đến việc nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Đang đi tìm hiểu địa bàn, Quang Tuấn gặp ngay một nhóm thanh niên đi xe máy phóng nhanh gây nguy hiểm trên đường.

Phó Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo Minh triển khai một số nhiệm vụ. Ảnh VTV

Tại cơ quan an ninh của tỉnh, Minh cũng nhận được chỉ thị của lãnh đạo. Theo đồng chí Đặng Hà - Phó Giám đốc công an tỉnh, việc Minh giải quyết vấn đề ở làng Tơ Rơi từ bên trong ra chưa chắc đã chính xác. Có khả năng vấn đề sẽ nảy sinh ở những điểm ít bị chú ý hơn.

"Vậy em sẽ mở rộng mũi trinh sát ngoài địa bàn", Minh báo cáo. Đại tá Đặng Hà chỉ đạo Minh nắm mũi trinh sát ra ngoài địa bàn, âm thầm nắm chắc tình hình để đảm bảo an toàn cho anh em cán bộ và hỗ trợ kịp thời khi có tình huống bất ngờ.

Nhóm đối tượng xấu chuẩn bị hành động chống phá. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, chỉ huy có nhóm đối tượng tội phạm nhận định rằng thời cơ sắp tới cho kế hoạch của chúng. Kẻ này ra lệnh cấp dưới làm đúng theo kế hoạch của mình. Nếu có người dân trong làng chống lại thì sẽ xử lý mạnh tay.

Tập 7 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng vào 21h ngày 14/7 trên VTV1.

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