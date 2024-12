Hoàng tử Louis "bội thu" quà Giáng sinh từ người hâm mộ, gây sốt khi xin Thân vương William "xách giùm con một ít"

Hoàng tử Louis tròn 3 tuổi Kỷ niệm sinh nhật thứ ba của Louis vào hôm nay (23/4), Điện Kensington chia sẻ bức ảnh cậu bé ngồi trên xe thăng bằng vào ngày đầu tiên đi nhà trẻ do chính tay Kate chụp.

Như thường lệ, Hoàng tử Louis (6 tuổi) đã trở thành tâm điểm chú ý trong buổi gặp gỡ công chúng của Hoàng gia Anh vào ngày Giáng sinh. Louis cùng cha mẹ là Thân vương William và Vương phi Kate, anh chị là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte, cùng các thành viên khác trong gia đình đã giao lưu với công chúng sau lễ nhà thờ buổi sáng tại St. Mary Magdalene vào ngày 25/12. Theo Daily Mail, cậu út nhà Thân vương và Vương phi xứ Wales “trông rất hào hứng” với những món quà nhận được, bao gồm một hộp sô-cô-la Cadbury, bánh quy giáng sinh, những bó hoa và rất nhiều thú nhồi bông.

Có lúc, một người hâm mộ đã tặng Louis một chiếc băng đô hình Ông già Noel. Cậu bé vui vẻ nhận lấy và “lịch sự cảm ơn người tặng quà rồi quay trở lại chỗ cha và anh chị mình”. Thân vương William, người cũng đang nồng nhiệt chào đón công chúng, có vẻ thích thú với số quà của Louis và nói với cậu: “Con cũng có cái đó rồi đấy”.

Trên thực tế, tay Louis đầy những món quà đến nỗi cậu bé “dường như khó giữ hết mọi thứ đã nhận được” và quay sang hỏi cha mình một cách ngọt ngào: “Papa có thể xách giúp con một ít được không?” (Papa là cách cậu bé gọi bố mình).

Trong những khoảnh khắc khác của buổi gặp gỡ, Louis nắm chặt tay mẹ. Trong một video đăng trên TikTok, Kate vuốt tóc con trai út và khuyến khích cậu bé giao lưu với những người hâm mộ. Cô cũng đặt tay lên vai cậu bé một cách trấn an, như trong một đoạn clip khác. Hoàng tử Louis đã nói với mẹ rằng: “Chúng con đang trông nhau”.

Khi ba đứa trẻ hào hứng nhận quà từ đám đông, Thân vương William đã hài hước thốt lên: “Hoa cho Charlotte, sô-cô-la cho George và Louis. Dễ quá!”.

Năm thứ hai liên tiếp, Louis mặc quần dài đến buổi gặp gỡ công chúng ngày Giáng sinh, mặc dù The Daily Express đưa tin rằng truyền thống hoàng gia thường quy định các bé trai dưới 7 tuổi phải mặc quần soóc khi tham dự các sự kiện công cộng. “Có vẻ như cha mẹ của cậu bé đang có cách tiếp cận thoải mái hơn với các nghi thức”, tờ báo đưa tin. Hoàng tử Louis sẽ tròn 7 tuổi vào tháng 4.

Đây là một năm khó khăn đối với George, Charlotte và Louis, một năm chứng kiến cả mẹ và ông nội nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Vào ngày 9/9, Kate thông báo rằng quá trình điều trị hóa trị của cô đã kết thúc, trong khi việc điều trị của Nhà vua sẽ tiếp tục đến năm 2025.

Ba đứa trẻ nhà Wales hiếm khi xuất hiện trước công chúng vào năm 2024, chỉ xuất hiện tại một số sự kiện như Trooping the Colour tháng 6, thông điệp video tháng 9 của Vương phi xứ Wales thông báo cô đã hoàn thành điều trị và buổi hòa nhạc Together at Christmas tại Tu viện Westminster vào ngày 6/12.

“Đó là một năm thực sự khó khăn đối với chúng”, Sophie Mirman, người sáng lập và giám đốc sáng tạo của Trotters (thương hiệu áo khoác màu đỏ burgundy mà Công chúa Charlotte mặc tại buổi hòa nhạc) nói về George, Charlotte và Louis. “Thật tuyệt vời khi thấy cả ba đứa trẻ ở bên nhau”.