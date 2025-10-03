Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên
GĐXH - Hàng chục học sinh ở tỉnh Thái Nguyên đồng loạt có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài sau bữa ăn tập thể. Cơ quan y tế đã vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, sức khỏe của các em đã ổn định.
Ngày 3/10, nguồn tin PV, cho biết, tối 1/10, tại xã Chợ Rã và xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục em học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài.
Cụ thể, tại xã Chợ Rã, vào tối 1/10, 65 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể xuất hiện các triệu chứng đau bụng từng cơn kèm theo buồn nôn, nôn, đi ngoài phân lỏng sau bữa ăn ở bếp ăn tập thể.
Theo điều tra ban đầu của Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, bữa trưa tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ba Bể gồm: cơm trắng, canh mướp, giò chả, thịt gà rang gừng nghệ. Bữa tối gồm: cơm trắng, thịt lợn luộc, canh bầu, bí đỏ xào và bữa phụ: sữa tươi Mộc Châu (khoảng 19h30). Trung tâm Y tế cũng đã lấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm để xét nghiệm.
Sáng 3/10, trao đổi với PV, ông Triệu Anh Chư – Chủ tịch UBND xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Sự việc được phát hiện vào tối 1/10. Sau khi xảy ra, các đơn vị của ngành y đã lấy mẫu đi xét nghiệm để đánh giá, xác định thời điểm xảy ra. Công an cũng đã vào cuộc. Xã đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Thái Nguyên".
"Tổng có 65 em học sinh có biểu hiện và được đưa vào trung tâm y tế khám, sàng lọc. Các em được theo dõi, một số em có biểu hiện nặng sẽ được kiểm tra và điều trị" – ông Chư thông tin.
Còn tại xã Thanh Thịnh, sau khi ăn bữa tối tại Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới vào ngày 1/10, khoảng 18h30, tại bếp tập thể của nhà trường, một số học sinh có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn và sau đó đi ngoài phân lỏng.
Số học sinh có biểu hiện khoảng 45 em, trong đó 14 em phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế Chợ Mới.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế Chợ Mới, ngay sau khi nhận được thông tin, trung tâm đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp tiến hành điều tra, lấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên xét nghiệm tìm nguyên nhân. Tổng số mẫu đã được lấy là 10 mẫu (07 mẫu thức ăn, 03 mẫu bệnh phẩm). Đồng thời, trung tâm đã tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường theo quy định.
Trung tâm cũng điều xe cứu thương và kíp bác sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng y tế tại chỗ (y tế học đường và Trạm Y tế Thanh Thịnh) để trực tiếp khám, phân loại tình trạng bệnh. Tính đến 19h30 ngày 2/10, tất cả các trường hợp mắc, kể cả những trường hợp phải nhập viện, đã được điều trị ổn định.
Trao đổi với PV, ông Phan Đức Luận – Chủ tịch UBND xã Thanh Thịnh cho biết: "Vào tối 1/10, xã nhận được thông tin nghi ngộ độc thực phẩm ở Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới. Hiện sức khỏe các em học sinh đã ổn định. Một số em được đưa xuống Trung tâm Y tế Chợ Mới, nay cũng đã ổn định, cơ bản không có vấn đề gì, chỉ cần theo dõi thêm. Trung tâm Y tế cũng đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về sự việc.
Trong bữa ăn hôm đó có 278 em ăn, tuy nhiên có hơn 40 em có biểu hiện. Sở Y tế cũng đã lấy mẫu thực phẩm của ngày 1 và 2/10 để kiểm nghiệm. Còn về đơn vị cung cấp, phải hỏi nhà trường" – ông Luận nói.
Liên quan đến các sự việc trên, thông tin với PV, ông Đỗ Trọng Vũ - Phó giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, Sở đã tiếp nhận thông tin, chỉ đạo xử lý và báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, tất cả các cháu đều ổn, chuẩn bị ra viện.
Tương tự, vào ngày 23–24/9/2025, tại Trường Mầm non Đồng Thắng, xã Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn có 12 em học sinh có biểu hiện nôn.
Ngày 3/10, xác nhận với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Hà Ngọc Việt – Chủ tịch UBND xã Bạch Thông cho biết, sự việc nêu trên xảy ra vào ngày 23–24/9/2025.
"Ban đầu, sáng 23/9, một cháu có biểu hiện buồn nôn nhưng không đau bụng. Đến 16h cùng ngày có thêm 2 trẻ xuất hiện biểu hiện nôn. Tiếp đó, sáng 24/9, thêm 9 trẻ nữa có biểu hiện nôn. Các trẻ được y tế nhà trường theo dõi, chăm sóc. Trong đó, 3 cháu xảy ra vào ngày 23/9 được đưa đến Trung tâm Y tế Chợ Đồn để khám, theo dõi; đến tối muộn, 2 cháu được về nhà, còn 1 cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn và đến 25/9 cũng đã được về nhà.
Sự việc trên Trung tâm Y tế đã có báo cáo gửi Sở Y tế. UBND xã cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi sức khỏe và đảm bảo an toàn thực phẩm" – ông Việt thông tin.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
