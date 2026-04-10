Học vấn ấn tượng của nữ MC quen mặt trên VTV vừa đăng quang Á hậu
MC, Á hậu Hải Vân gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn học vấn ấn tượng và khả năng ngoại ngữ đáng nể.
Vượt qua 19 thí sinh tại đêm chung kết Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 , Hải Vân - gương mặt MC quen thuộc trên sóng truyền hình xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Cô còn nhận giải thưởng Người đẹp tri thức , nhờ nền tảng học vấn nổi bật cùng khả năng ngoại ngữ ấn tượng.
Bên cạnh đó, cô còn được trao giải phụ “Người đẹp tri thức”, ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp tri thức, sự tự tin và khả năng ngoại ngữ nổi bật. Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh trong đêm chung kết chính là phần trả lời ứng xử song ngữ Anh - Việt của Hải Vân. Sự tự tin, mạch lạc cùng khả năng diễn đạt trôi chảy giúp cô nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả và sự đánh giá cao của ban giám khảo.
Trước khi tỏa sáng tại cuộc thi sắc đẹp, Á hậu Hải Vân đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình trên VTV như S Việt Nam, đồng thời dẫn các chương trình Nhịp sống kinh doanh, Khoẻ & Đẹp, Dinh dưỡng diệu kỳ trên HTV. Phong thái tự tin, khả năng dẫn dắt linh hoạt cùng chất giọng truyền cảm đã giúp Hải Vân ghi dấu ấn trong lòng người xem.
Không chỉ có khả năng dẫn chương trình song ngữ Việt – Anh, Hải Vân còn thông thạo tiếng Hàn, thể hiện nền tảng ngoại ngữ ấn tượng của mình. Hiện cô đang theo học cao học tại Đại học Bách khoa Philippines, tiếp tục mở rộng kiến thức và tầm nhìn quốc tế.
Ít ai biết, ngay từ nhỏ Hải Vân đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi tham gia các câu lạc bộ thiếu nhi và đạt một số thành tích như giải Tiếng hát Chim Sơn Ca, lọt chung kết Tiếng hát Măng non Truyền hình HTV. Song song với đó là bảng thành tích học tập đáng nể: 12 năm liền là học sinh giỏi, giải Ba môn Ngữ văn cấp thành phố và danh hiệu học sinh giỏi môn Hóa cấp quận...
Sở hữu nền tảng tri thức, khả năng ngoại ngữ cùng kinh nghiệm truyền thông, Á hậu Hải Vân đặt mục tiêu trở thành cầu nối văn hoá trong tương lai. Cô mong muốn thông qua ngôn ngữ, ẩm thực và những câu chuyện đời sống để lan toả giá trị Việt đến cộng đồng. Với Hải Vân, dù mỗi người có thể khác biệt về cách sống hay giọng nói, nhưng tình yêu dành cho văn hoá và bản sắc dân tộc vẫn luôn là điểm chung cần được gìn giữ và phát huy trong thời đại hội nhập.
