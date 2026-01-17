Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026

Thứ bảy, 18:44 17/01/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 17/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 16/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 17/1/2026 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 17/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/1/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 17/1/2026

  • 14

  • 21

  • 23

  • 25

  • 46

  • 48

  • 54

Giá trị Jackpot 1: 241,138,005,600 đồng

Giá trị Jackpot 2: 16,762,948,250 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

241,138,005,600

Jackpot 2

O O O O O | O0

16,762,948,250

Giải Nhất

O O O O O

3040.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,911

500.000
Giải Ba

O O O 

40,478

50.000

Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng VietlottChọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottNgày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 15/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 15/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 14/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 14/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 13/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 12/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 12/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Một loại quýt Trung Quốc đang bán đầy chợ Việt giá rẻ chỉ vài nghìn đồng/kg

Xu hướng - 2 giờ trước

GĐXH - Loại quýt này có hương vị thơm ngon, ngọt đậm, giá cả phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Thực phẩm bẩn và cái giá của niềm tin thị trường

Vụ Đồ hộp Hạ Long sản xuất pate Cột Đèn từ lợn bệnh: Thực phẩm bẩn và cái giá của niềm tin thị trường

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Theo TS. Nguyễn Minh Phong, các vụ việc liên tiếp liên quan đến thực phẩm bẩn, sữa không đạt chuẩn không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn gây xói mòn nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng, đe dọa sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của thị trường trong nước.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm đầu kể từ khi thành lập

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập 3 năm đầu kể từ khi thành lập

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định mới của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ví như Honda Lead cốp rộng, pin rời, rẻ chỉ như Vision sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện được ví như Honda Lead đánh giá là ứng cử viên tiềm năng gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới, nhờ mức giá dự kiến dễ tiếp cận, giải pháp pin rời linh hoạt và vị thế phù hợp giữa hai mẫu ICON e: và CUV e:.

Phát hiện hơn 3 tấn chân gà đông lạnh trong bao dứa không rõ nguồn gốc

Phát hiện hơn 3 tấn chân gà đông lạnh trong bao dứa không rõ nguồn gốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện trên xe ô tô do tài xế B.Đ.Đ điều khiển đang vận chuyển 3.120 kg chân gà đông lạnh, đóng trong 130 bao dứa, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Top 5 ampe kìm Kyoritsu dưới 3 triệu đồng đáng mua cho thợ điện dân dụng

Top 5 ampe kìm Kyoritsu dưới 3 triệu đồng đáng mua cho thợ điện dân dụng

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

Dưới đây là 5 sản phẩm ampe kìm Kyoritsu dưới 3 triệu đồng nhưng vẫn đảm bảo khả năng đo điện cực tốt, dải đo lên tới 1000A.

Hà Nội: Giá đất ở tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân biến động như nào đầu năm 2026

Hà Nội: Giá đất ở tại các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi và Hồng Vân biến động như nào đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường đất ở tại 5 xã mới: Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ tiếp tục ấm nóng.

SUV 7 chỗ giá 345 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị ADAS sánh ngang Toyota Fortuner, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV 7 chỗ giá 345 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị ADAS sánh ngang Toyota Fortuner, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - SUV 7 chỗ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi thiết kế đẹp như Toyota Fortuner, giá rẻ ngang ngửa Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng

Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc của Honda có thiết kế đẹp long lanh hơn cả Vision và SH Mode, dễ hút khách với mức giá rẻ chỉ từ 36,5 triệu đồng.

Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?

Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện mới toanh của Honda sẽ chính thức bán tại Việt Nam từ tháng 6/2026.

Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng

Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ADAS cấp độ 2 rất an toàn sánh ngang Kia Seltos, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng B giá 330 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị ADAS cấp độ 2 rất an toàn sánh ngang Kia Seltos, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
SUV 7 chỗ giá 345 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị ADAS sánh ngang Toyota Fortuner, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV 7 chỗ giá 345 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị ADAS sánh ngang Toyota Fortuner, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá cả thị trường

