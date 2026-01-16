Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026

Thứ sáu, 16:13 16/01/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 16/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 15/1/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 15/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 15/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 15/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 16/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 16/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/1/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 16/1/2026

  • 02

  • 10

  • 21

  • 31

  • 34

  • 40

Giá trị Jackpot: 24,505,372,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

24,505,372,000

Giải Nhất

O O O O O 

15

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,248

300.000
Giải Ba

O O O 

20,292

30.000
Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng VietlottChọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

