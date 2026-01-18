Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026

Chủ nhật, 16:38 18/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 18/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 17/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 17/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 18/1/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/1/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 18/1/2026

  • 02

  • 05

  • 15

  • 26

  • 39

  • 42

Giá trị Jackpot: 26,603,564,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

26,603,564,000

Giải Nhất

O O O O O 

34

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,425

300.000
Giải Ba

O O O 

23,420

30.000
Chọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng VietlottChọn số theo kỉ niệm, một nhân viên văn phòng trúng hơn 21 tỷ đồng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottNgày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

