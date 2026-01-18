Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 18/1/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/1/2026.



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 18/1/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 18/1/2026

02

05

15

26

39

42 Giá trị Jackpot: 26,603,564,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 26,603,564,000 Giải Nhất O O O O O 34 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,425 300.000 Giải Ba O O O 23,420 30.000

