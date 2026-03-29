Từ triển khai hành chính sang triển khai theo nền tảng tổng thể

Chiều ngày 28/3/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp với trực tuyến với Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, hiện có 1.458 nhiệm vụ (339 nhiệm vụ thường xuyên); đã hoàn thành 862 nhiệm vụ, trong đó có 481 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn, song vẫn còn nhiệm vụ đang quá hạn.

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước.

Như vậy, có thể thấy khối lượng nhiệm vụ rất lớn, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai tương đối đầy đủ, đạt tỉ lệ hoàn thành cao, tuy nhiên tình trạng quá hạn vẫn còn. Khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, làm rõ trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Từ các báo cáo tham luận của các Bộ, ngành và địa phương gửi về, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp và ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong quá trình triển khai. Trong nhóm các Bộ, ngành, nhiều cơ quan đã chủ động triển khai các giải pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Bộ Tài chính tiên phong hiện đại hóa quản trị, vận hành trung tâm điều hành thông minh. Bộ Ngoại giao tạo bước đột phá về đối ngoại công nghệ, từng bước đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, năng lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, ứng dụng AI trong quản lý. Bộ Nội vụ tập trung xây dựng các nền tảng số quốc gia về lao động, việc làm và an sinh xã hội, thúc đẩy chi trả an sinh không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh thanh toán số với quy mô giao dịch kỷ lục, đồng thời tăng cường bảo mật và phòng, chống lừa đảo. Bộ Công Thương tập trung giải quyết các bài toán lớn, đặc biệt trong công nghiệp và tài nguyên chiến lược.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hình thành mạng lưới đào tạo công nghệ 4.0 quy mô lớn, gắn kết nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Bộ Tư pháp triển khai toàn quốc nền tảng số thi hành án dân sự.

Địa phương chủ động triển khai mô hình đổi mới sáng tạo

Song song với các bộ, ngành, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các mô hình đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Về thể chế, chính sách, một số địa phương đã đi đầu trong thử nghiệm cơ chế mới (sandbox) như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bắc Ninh. Điều này cho thấy xu hướng chuyển mạnh sang thể chế linh hoạt, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Về phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Hà Nội đã thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo – một mô hình mới; Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp sàn giao dịch công nghệ. Bắc Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai đang phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học - công nghệ, đưa vào vận hành các phòng thí nghiệm trọng điểm, dùng chung, đầu tư STEM Lab trong giáo dục.

Về triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố các bài toán lớn và danh mục sản phẩm. Đồng Nai thu hút các dự án bán dẫn quy mô lớn; Thái Nguyên hợp tác với Samsung xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo; Tây Ninh định hướng ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong điều hành; Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành xóa vùng lõm sóng sớm.

Với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, trước ngày 30/4/2026 sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành và hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược; trước ngày 31/5/2026 đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù và ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai thống nhất; trước ngày 30/6/2026 ban hành bộ tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ chiến lược. "Các nhiệm vụ đã được xác định rất rõ: rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm", Thứ trưởng cho biết.

Để triển khai hiệu quả danh mục công nghệ chiến lược, Thứ trưởng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 22.

Đồng thời, chủ trì làm việc với các bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế; nghe báo cáo về việc thành lập Tổ công tác liên ngành; thực hiện kết luận của Tổng Bí thư về việc khẩn trương đánh giá kết quả triển khai xây dựng các nền tảng số, cơ sở dữ liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tổng thể.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện kế hoạch triển khai của cơ quan mình, hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2026. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ sớm ban hành kế hoạch tổng thể triển khai và hoàn thiện các nền tảng số, cơ sở dữ liệu trong năm 2026 để các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thống nhất tổ chức thực hiện.