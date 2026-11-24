Hoàn cảnh của anh Cứ A Bình từng được phản ánh trong bài viết "MS 1119: Xót xa cảnh chồng nằm viện chờ phẫu thuật, vợ phải ôm con nhỏ theo, cầu cứu sự trợ giúp".

Anh Bình được phát hiện mắc sỏi thận hai bên, có nhiều viên sỏi và được bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy sỏi thận phải. Khi điều trị tại Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình anh phải đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí chữa bệnh.

Vợ chồng anh Bình quanh năm làm ruộng, thu nhập bấp bênh, không có khoản tích lũy. Bố mẹ anh đều đã mất, anh em trong gia đình cũng làm nông nên không có điều kiện hỗ trợ nhiều. Nhà neo người, khi anh nhập viện, chị Xúa phải đưa con nhỏ đi cùng, vừa chăm con vừa chăm chồng, đồng thời lo tiền điều trị.

Anh Cứ A Bình đón nhận ủng hộ từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Sau khi hoàn cảnh được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia. Ngoài những khoản hỗ trợ trực tiếp, gia đình anh Bình nhận được 11.315.000 đồng qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống. Thông qua kết nối của Báo, anh tiếp tục nhận được 30 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm. Tổng số tiền hai nguồn hỗ trợ là 41.315.000 đồng. Khoản tiền này đã được kết chuyển đến gia đình anh Bình.

Đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm, anh Bình gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và Báo Sức khỏe và Đời sống đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Theo anh Bình, sau quá trình điều trị, sức khỏe của anh hiện đã hồi phục, có thể sinh hoạt bình thường như trước. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết anh vẫn cần thực hiện phẫu thuật lấy sỏi thận trái. Dự kiến, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành trước Tết.

"Khoản tiền hỗ trợ của mọi người đã giúp tôi được điều trị tốt hơn. Số tiền này tôi sẽ để dành để điều trị đợt tới", anh Bình chia sẻ.