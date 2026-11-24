Trước khi nhập viện, bà Chung là chỗ dựa của hai người con sau khi chồng qua đời vì đột quỵ năm 2014. Trong đó, con trai lớn bị bại não, cần có người chăm sóc. Cuộc sống vốn đã nhiều vất vả, bà lại bất ngờ đổ bệnh nặng, phải vào Khoa Hồi sức tích cực II (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiễm khuẩn đường mật nặng. Năm 2015, bà từng phải phẫu thuật cắt gan trái và cắt túi mật do sỏi mật. Đợt bệnh lần này khiến bà phải điều trị hồi sức nhiều ngày, thở máy, da và củng mạc mắt vàng sậm.

Hoàn cảnh của bà được phản ánh trong bài viết "MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về". Thông tin về người mẹ một mình nuôi hai con, trong đó có con trai bị bại não đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Bên cạnh sự tận tình điều trị của đội ngũ y, bác sĩ, những khoản hỗ trợ của bạn đọc đã giúp gia đình bà Chung có thêm kinh phí đóng viện phí, duy trì việc điều trị trong giai đoạn cấp bách.

Em Nguyễn Tùng Dương - con trai bà Chung đón nhận tình cảm của bạn đọc hảo tâm Báo Sức khỏe và Đời sống

Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình bà Chung nhận được 11.772.000 đồng. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái của Báo kết chuyển tới gia đình.

Đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc, em Nguyễn Tùng Dương - con trai bà Chung thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ mẹ trong lúc nguy nan. Em cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tận tình cứu chữa.

Sau những ngày giành giật sự sống, bà Chung đã qua cơn nguy kịch. Với gia đình, đó là niềm hi vọng lớn sau quãng thời gian thấp thỏm chờ tin từ phòng hồi sức.

Hơn 78 triệu đồng đến với người mẹ 3 con bị tai nạn giao thông GĐXH – Sau thời gian điều trị tích cực, chị Đinh Thị Thanh từng rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, đã vượt qua cơn nguy kịch và trở về nhà. Gia đình chị cũng nhận được 78.550.000 đồng bạn đọc gửi qua tài khoản Báo Sức khỏe và Đời sống.



