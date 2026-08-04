Hồng Nhung, Duy Mạnh, Hồ Văn Cường hát về mẹ

Chương trình nghệ thuật thường niên "Mẹ là tình yêu" mùa 6 sẽ diễn ra lúc 19g00 ngày 15/8/2026 tại Nhà hát Bến Thành, TP. HCM với chủ đề "Mẹ Tôi…". Chương trình năm nay là hành trình cảm xúc tôn vinh tình mẫu tử, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đấng sinh thành, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Sau 5 mùa được đông đảo khán giả đón nhận, "Mẹ là tình yêu" đã trở thành một trong những chương trình nghệ thuật được mong chờ mỗi năm, nơi mỗi giai điệu là một nhịp cầu kết nối những tấm lòng.

Chương trình năm nay được kể qua ba chương, như chính hành trình mà ai trong chúng ta cũng từng đi qua bên mẹ: "Mẹ tôi… là những ấu thơ dịu ngọt" gợi về những ngày đầu đời được mẹ chở che. "Mẹ tôi… là niềm mong ước trên từng bước tôi trưởng thành" là dáng mẹ lặng lẽ dõi theo mỗi bước con đi. Và "Mẹ tôi… là những yêu thương gửi đến mặt trời trong tôi" - khi tình mẹ trở thành ánh sáng ta mang theo suốt cả cuộc đời.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tham gia chương trình.

Ban tổ chức chia sẻ, dấu ba chấm trong "Mẹ Tôi…" được để ngỏ một cách có chủ đích, như một lời mời mỗi khán giả tự viết tiếp bằng ký ức và tình cảm của riêng mình. Bởi mỗi người đều có một người mẹ, và một câu chuyện rất riêng. Từ chính tình yêu thương gần gũi và thiêng liêng ấy, "Mẹ là Tình Yêu" mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn và sự sẻ chia, để yêu thương không dừng lại trong mỗi gia đình mà lan tỏa đến những người yếu thế đang cần nâng đỡ.

Tham gia chương trình là những giọng ca đã đi cùng năm tháng như Hồng Nhung, Cẩm Vân & Khắc Triệu, CeCe Trương, Duy Mạnh & Cầm, Hoàng Bách & Thục An, Hiền Thục, Hồ Văn Cường và Táo. Ở hai mini show, những gương mặt trẻ như Xuân Ái, Thế Bảo, Hào, Táo, Jaigon Orchestra, Whee! Band, Tọi và Hải Sâm sẽ gửi gắm thanh âm của thế hệ mình: trẻ trung, giàu cảm xúc và đầy chân thành.

Là đêm nhạc thiện nguyện do Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) tổ chức nên ngoài âm nhạc, chương trình còn thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Theo BTC, tất cả những đóng góp và hỗ trợ của khán giả cho chương trình nghệ thuật "Mẹ là Tình Yêu" Mùa 6 sẽ được Quỹ dùng để triển khai hai dự án: Phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ em vùng sâu vùng xa, miền núi khó khăn, và Hiểu để Thương - đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển (Discerning Love).

"Phát triển giáo dục toàn diện" là mô hình hỗ trợ tích hợp, kết hợp giáo dục, y tế và an sinh xã hội: trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; tổ chức khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và phụ huynh; cùng chương trình "Nhà Yêu Thương" hỗ trợ nơi ở cho những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dự án "Hiểu để Thương" đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển tại TP.HCM.





"Hiểu để Thương" (Discerning Love) là dự án đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển từ 18 tháng đến 6 tuổi, triển khai trong 2 năm tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính của dự án bao gồm: tập huấn miễn phí cho cha mẹ, cử chuyên viên đồng hành theo dõi tiến bộ của trẻ mỗi tháng, tổ chức các hoạt động chung cho trẻ theo quý, và kết nối gia đình với chuyên gia can thiệp sớm, trường hòa nhập cùng bác sĩ nhi khoa. "Hiểu để Thương" còn là điểm tựa tâm lý cho cha mẹ, giúp họ thấu hiểu và chấp nhận để mỗi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương và bình an.