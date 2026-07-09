Mai (Việt Hoa) muốn kế nghiệp trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong)

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Lửa trắng", Lan (Thu Quỳnh) xuất hiện trong vai trò quản lý của Làng Tĩnh Lặng. Tuy nhiên, theo điều tra của Lão Công (NSƯT Hồ Phong) và tay chân của lão, đây chỉ là sân sau của băng đảng Santana.

Làng Tĩnh Lặng được xây dựng với tiêu chí là khu nghỉ dưỡng cao cấp. Chủ của làng này là người nước ngoài và thuê người Việt vận hành. Theo Cương đen (Duy Hưng), Làng Tĩnh Lặng có vỏ bọc khá kỹ càng và hoàn hảo, thậm chí hơn cả vỏ bọc công ty Hoàng Công. Nhưng cuối cùng chỉ là tổ tò vò, che đậy cho những hoạt động ngầm của Santana mà thôi.

Lan là quản lý của Làng Tĩnh Lặng nhưng thực chất là nơi trá hình của băng nhóm Santana. Ảnh VTV

Trong khi đó, theo trưởng phòng Châu, thông tin được Interpol quốc tế cung cấp, Santana đang chuẩn bị chuyển một chuyến hàng lớn vào Sơn Hải. Chuyến hàng này là ma túy tổng hợp do chính Santana tại Việt Nam tự điều chế sản xuất. Và nguồn tin này dường như chính xác khi Lan đã xác nhận về chuyến hàng khi cô ta nói chuyện với Lê Trường (Mạnh Cường).

Lan nói chuyến hàng lớn của Santana bắt đầu được khởi động và có 2 phương án được cô ta đưa ra chuẩn bị cho sự kiện này đó là giảm sự chú ý xuống thấp nhất hoặc gây chuyện. Cô nghiêng về phương án 2 vì đã biết được chuyện Đỗ Việt (C04) lên gặp trưởng phòng Châu hỏi về Lão Công và Cương đen. Có vẻ như cô ta muốn hướng sự chú ý tới đối thủ trong kế hoạch của mình.

Lan muốn Lê Trường tham gia vào kế hoạch khuấy động để gây sự chú ý. Ảnh VTV

Có vẻ đúng như Lê Trường nghĩ, anh ta phải tham gia vào kế hoạch khuấy động này. Tiến Lẩu - tay chân của Lê Trường đã liên hệ với Cương đen nói chuyện, nói hắn muốn gặp Lão Công. Tuy nhiên, Cương nói thẳng Tiến không có cửa, muốn gặp Lão Công phải là người "cứng nhất của Santana". Lúc này, Lê Trường mới lên tiếng.

Lê Trường nói sếp của hắn muốn gặp Lão Công nhưng đường về còn khó khăn. Nhưng Lão Công có vẻ chưa muốn gặp. Lão Công nói chuyến hàng của lão mới bị công an thu giữ có giá khá cao và lão đang khá đau lòng nên một là trùm Santana phải đến gặp lão hoặc lão sẽ không hợp tác.

Ông trùm ma túy Lão Công tỏ ra thận trọng trước lời đề nghị hợp tác làm ăn của trùm Santana. Ảnh VTV

Trong khi Lê Trường liên hệ với Lão Công thì Lan lại gọi điện thoại riêng cho Cương đen nói muốn hợp tác làm ăn với hắn. Khi Cương đen tỏ vẻ không nhận lời đề nghị này, Lan lập tức trở mặt, đe dọa rằng nếu hắn không đồng ý thì Huân - người của Cương đen đang bị Viên vượn bắt sẽ phải chết.

Lan gọi điện uy hiếp Cương đen nếu không hợp tác làm ăn cùng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Mai (Việt Hoa) - chiến sĩ công an Hương Ngọc sau khi lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của Lão Công đã đưa ra lời đề nghị: "Con muốn theo bố, học kinh nghiệm sống và cách quản lý công ty".

Lão Công khựng lại trong vài giây khi nghe Mai đề nghị, sau đó, lão hỏi con gái mình rằng cô biết gì về công ty? Mai nói: "Con biết bố kiếm tiền bằng cách nào".

Lão Công bất ngờ khi con gái muốn tham gia quản lý công ty. Ảnh VTV

Điều khiến Mai lấy được lòng tin hoàn toàn của Lão Công chính là cho lão thấy cô giống lão - đầy quyết liệt.

Tập 7 phim "Lửa trắng" được phát sóng vào lúc 20h ngày 9/7 trên VTV3.

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