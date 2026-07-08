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Mật phục truy bắt đối tượng Lý

Thứ tư, 11:22 08/07/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Quang Tuấn cùng các đồng nghiệp đã mật phục tại nhà của vợ cũ cũng như trường học của con gái Lý để bắt đối tượng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Trời cao nguyên xanh", Quang Tuấn trở lại quán cà phê Núi Bạc để tìm kiếm thông tin. Điều tình cờ là Lý - đối tượng mà Tuấn tìm kiếm cũng đang có mặt trong quán. Quang Tuấn giả vờ hỏi thăm chủ quán về việc tìm thầy dạy đàn piano để khiến các đối tượng buông lỏng cảnh giác.

Trời cao nguyên xanh - Tập 3: Quang Tuấn và đồng đội mật phục truy bắt đối tượng Lý - Ảnh 1.

Quang Tuấn tới quán cà phê để dò la tin tức của đối tượng Lý. Ảnh VTV

Đúng lúc đó, trinh sát đã tìm ra thông tin của Lý nên gọi điện báo cáo cho Quang Tuấn. Đối tượng Lý có nghệ danh là Lý Dương Cầm, là thầy giáo dạy đàn. Lực lượng an ninh cũng đang xác minh địa chỉ nhà của Lý. Ngoài ra, trang cá nhân của Lý cũng bị kiểm tra.

"Em đã kiểm tra, không hề có lịch sử hoạt động cũng như nội dung liên quan đến phản động chống đối chính quyền. Tuy nhiên, anh ta có tham gia tương tác trong các hội nhóm công khai có nội dung chống đối nhà nước", điều tra viên cho biết.

Trời cao nguyên xanh - Tập 3: Quang Tuấn và đồng đội mật phục truy bắt đối tượng Lý - Ảnh 2.

Điều tra viên thông báo về kết quả ban đầu xác minh về đối tượng Lý. Ảnh VTV

Theo Minh đánh giá, Lý có tư tưởng bất mãn với chính quyền. Do vậy, các đối tượng phản động liên tục lên tìm cách lôi kéo. Sau khi xác minh thông tin sơ bộ, cô gái trong clip của Lý tên là Ngọc Anh, diễn viên múa của đoàn nghệ thuật tỉnh. Lực lượng an ninh có thể xác minh thông tin đối tượng Lý thông qua cô gái này.

Trời cao nguyên xanh - Tập 3: Quang Tuấn và đồng đội mật phục truy bắt đối tượng Lý - Ảnh 3.

Bạn gái của Quang Tuấn chia sẻ thông tin về bạn gái của đối tượng Lý. Ảnh VTV

Ngọc Anh cũng là đồng nghiệp của bạn gái Quang Tuấn. Anh đã hỏi bạn gái về tình trạng của cô gái này thời gian gần đây. Bạn gái của Quang Tuấn cho biết, Ngọc Anh là một cô gái tử tế, tự lập, không bao giờ thấy nhờ vả ai. Gần đây, Ngọc Anh có biểu hiện bất thường. Cô tỏ ra hoảng sợ sau khi nhận được tin nhắn khi đang đi chơi cùng bạn bè.

Trời cao nguyên xanh - Tập 3: Quang Tuấn và đồng đội mật phục truy bắt đối tượng Lý - Ảnh 4.

Lý không tới dự sinh nhật con mà tìm cách gửi quà cho con gái. Ảnh VTV

Lý dường như đã không tới dự buổi tiệc của con gái mà chỉ gửi quà cho con ở cổng trường. Quang Tuấn và các đồng đội mật phục theo dõi ở cổng trường của cô bé cũng nhận ra sự bất thường nên đã truy đuổi.

Tập 3 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng lúc 21h ngày 8/7 trên VTV1.

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