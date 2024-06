Huấn luyện viên Yoga người Ấn Độ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn nửa năm trước, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô do Huấn luyện viên Yoga người Ấn Độ điều khiển và một người nước ngoài đang đi bộ sang đường kiến nạn nhân tử vong.



Liên quan đến sự việc nói trên, vào hôm qua (5/6), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Sharma Rohit (SN 1998, quốc tịch Ấn độ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Khoảng 6h20 ngày 7/12/2023, tại đường Hoàng Quốc Việt (đoạn thuộc tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long), mặc dù không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng Sharma Rohit vẫn điều khiển xe mô tô BKS 18B2-402.26 hướng từ phường Hùng Thắng về phường Bãi Cháy.

Bị cáo Sharma Rohit bị HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Do thiếu chú ý quan sát, xe mô tô do Sharma Rohit điều khiển đã đâm vào bà Chou Man Luan (SN 1952, là du khách Đài Loan, Trung Quốc) đang đi bộ sang đường. Vụ va chạm khiến bà Chou Man Luan ngã ra đường và tử vong do chấn thương sọ não, đa chấn thương. Tuy nhiên, sau khi tai nạn xảy ra, Sharma Rohit tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đến 14h 30 phút cùng ngày, Sharma Rohit đến cơ quan công an xin đầu thú.

Về phía đại diện gia đình Sharma Rohit đã bồi thường cho gia đình bà Chou Man Luan số tiền 5.000USD, đồng thời gia đình bà Chou Man Luan cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho Sharma Rohit.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sharma Rohit 30 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" , theo quy định tại điểm c (khoản 2, Điều 260, Bộ luật hình sự 2015).

