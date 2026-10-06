Hưng Yên: Ai từng nhờ Đỗ Thị Hiền làm “sổ đỏ” cần liên hệ làm việc ngay với cơ quan Công an

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GĐXH - Công an Hưng Yên thông báo, ai là bị hại liên quan đến đối tượng lừa đảo Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) đến cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đỗ Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Cường Trung, xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn trình báo của ông Phạm Văn Dương (SN 1991, trú tại thôn Trung Hòa, xã Tự Tân, tỉnh Hưng Yên) về việc Đỗ Thị Hiền có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận làm các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hưng Yên: Ai từng nhờ Đỗ Thị Hiền làm “sổ đỏ” cần liên hệ làm việc ngay với cơ quan Công an - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương xác minh, điều tra và làm rõ:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2026 đến tháng 7/2026, Đỗ Thị Hiền đã có hành vi đưa ra các thông tin gian dối về việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhận và chiếm đoạt số tiền 270.000.000đ (Hai trăm bảy mươi triệu đồng) của ông Phạm Văn Dương. Số tiền này Hiền sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (điều tra viên Nguyễn Xuân Hùng, số điện thoại 0989.127.586 để được giải quyết).

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