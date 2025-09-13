Hướng dẫn bình chọn Better Choice Awards 2025: Mỗi phiếu bầu đều góp phần định hình thị trường công nghệ trở nên 'tốt hơn'
Người tiêu dùng Việt có thể bình chọn đến 4 lần/ngày cho các sản phẩm, thương hiệu yêu thích tại Better Choice Awards 2025.
Better Choice Awards 2025 đã bước vào giai đoạn bình chọn toàn quốc. Đây là lúc người tiêu dùng Việt Nam trực tiếp thể hiện quan điểm và góp phần đưa những sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu mà họ tin là xứng đáng được vinh danh. Giải thưởng hướng đến việc thúc đẩy những giải pháp công nghệ thiết thực, mang lại trải nghiệm phù hợp, dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng Việt trong đời sống hàng ngày.
So với nhiều giải thưởng đang có trên thị trường, Better Choice Awards nổi bật nhờ cách tiếp cận toàn diện và hướng đến trải nghiệm thực tế của người dùng. Các nhóm giải bao gồm thiết bị công nghệ, ô tô, tài chính tiêu dùng, nền tảng số và cả sáng kiến cộng đồng. Cách chấm điểm kết hợp giữa đánh giá từ chuyên gia và lượt bình chọn từ người tiêu dùng giúp giải thưởng phản ánh đúng kỳ vọng thị trường.
Đây không chỉ là sân chơi của các thương hiệu mà còn là cơ hội để người tiêu dùng góp tiếng nói vào sự phát triển chung của thị trường, cùng định hình nên những lựa chọn tốt hơn trong tương lai.
Hướng dẫn bình chọn tại Better Choice Awards 2025
Người dùng có thể tham gia bình chọn bằng các bước sau:
1. Truy cập website chính thức: https://betterchoice.vn
2. Tại góc dưới bên phải màn hình, bấm nút "Đăng nhập"
3. Chọn đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook. Người dùng hoàn toàn yên tâm vì mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.
4. Vào menu "Tài khoản" ở góc dưới bên phải, chọn "Xác thực tài khoản"
5. Nhập số điện thoại cá nhân và xác nhận bằng mã OTP được gửi về qua SMS
6. Sau khi xác thực thành công, bắt đầu duyệt qua các nhóm giải thưởng gồm:
- Smart Choice Awards
- Car Choice Awards
- Innovative Choice Awards
- Consumer Finance Awards
7. Tại mỗi nhóm giải thưởng, chọn hạng mục bạn quan tâm, tìm đến sản phẩm hoặc thương hiệu yêu thích và nhấn nút "Bình chọn"
Lưu ý: Mỗi người dùng có thể bình chọn tối đa 4 lần mỗi ngày sau khi xác thực số điện thoại. Đây là cách để thể hiện sự yêu mến và trung thành với những sản phẩm, thương hiệu mà bạn thực sự tin tưởng.
Cùng chung tay vinh danh sản phẩm và thương hiệu xứng đáng
Better Choice Awards 2025 không đơn thuần là một cuộc đua danh hiệu. Đây là nơi tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người tiêu dùng Việt. Mỗi phiếu bầu chính là một sự ghi nhận gửi đến những doanh nghiệp đang nỗ lực cải tiến vì trải nghiệm tốt hơn cho tất cả chúng ta.
Hãy truy cập BetterChoice.vn ngay hôm nay để bắt đầu bình chọn và cùng kiến tạo thị trường công nghệ thân thiện, thiết thực, bền vững hơn cho tương lai.
|
Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Với chủ đề trong năm nay "Vươn mình bứt phá" cùng tinh thần xuyên suốt "Tự hào Việt Nam" , giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phá bỏ rào cản cũ.
Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực.
Giải thưởng đã khởi động vào 7/8/2025, sẽ tổ chức Gala trao giải vào ngày 3/10/2025. Hiện tại Better Choice Awards đã bước vào giai đoạn bình chọn và thẩm định, dự kiến kéo dài tới hết ngày 21/9/2025.
Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 093.981.7900 và email hanhvithi@admicro.vn (Ms .Vi Hạnh).
PV
