Có cần thiết duy trì sổ liên lạc điện tử chỉ để nhắn tin nghỉ học, thông báo điểm số?
GĐXH - Khá nhiều phụ huynh học sinh thắc mắc liệu rằng có thật sự cần thiết đóng tiền sử dụng các phần mềm có tính năng sổ liên lạc điện tử để chỉ nhận được tin nhắn nghỉ học và thông báo điểm số.
Sổ liên lạc điện tử có cũng như không
Tại Nghệ An, sổ liên lạc điện tử VNedu được giới thiệu như một "kênh kết nối" hiện đại, giúp phụ huynh theo dõi quá trình học tập của con từ điểm số, thời khóa biểu, nhận xét rèn luyện cho đến lịch thi, thông báo của nhà trường hay trao đổi với giáo viên. Thế nhưng trong thực tế, nhiều phụ huynh cho biết, dù ứng dụng có rất nhiều mục, phần lớn lại trống dữ liệu, khiến họ gần như không có thông tin để theo dõi hay sử dụng.
Chị Nguyễn Phương Thảo (phường Trường Vinh) cho biết, sổ liên lạc điện tử có nhiều hạn chế trong tính năng lẫn hiệu quả sử dụng. "Thực tế, phụ huynh chủ yếu chỉ nhận được chục tin nhắn thông báo nghỉ học và điểm số của con trong năm. Các mục khác khi bấm vào thường hiện lên "không có dữ liệu". Việc tương tác hai chiều không có. Mỗi năm chỉ nhận vài ba tin nhắn mà hết cả trăm nghìn. Trong khi Zalo vẫn dùng tốt, miễn phí, tương tác nhanh, vậy vì sao chúng tôi vẫn phải đóng thêm?", chị Thảo băn khoăn.
Tương tự, chị Nguyễn Hoàng Hà, phụ huynh có con học lớp 9 tại một trường THCS ở Nghệ An cho biết, đầu năm nhà trường thông báo cài app quản lý học sinh theo hình thức tự nguyện, phụ huynh nào sử dụng sẽ đóng 100.000 đồng/năm tiền sổ liên lạc điện tử. "Thấy phí không lớn nên tôi đăng ký, trong khi nhiều phụ huynh khác không dùng. Nhưng thực tế, cả học kỳ cũng chỉ mới thấy cập nhật điểm số lác đác vài lần", chị Hà nói.
Thực tế, mạng xã hội vẫn đang là kênh liên lạc chính giữa giáo viên và phụ huynh. Nhiều giáo viên thừa nhận tính năng nhắn tin hai chiều của sổ liên lạc điện tử chưa phát huy hiệu quả, phần vì thói quen dùng Zalo đã ăn sâu, phần vì thao tác trên phần mềm còn rườm rà.
Dù tích hợp nhiều tính năng, nhưng khi truy cập, phụ huynh thường chỉ thấy thông báo “không có dữ liệu”.
Mức độ sử dụng cũng chênh lệch giữa các bậc học như ở THCS, sổ chủ yếu để xem điểm; còn bậc tiểu học, nhiều trường chưa triển khai do phụ huynh chưa thực sự có nhu cầu và điều kiện kinh tế còn hạn chế. Không ít giáo viên phản ánh phần mềm "khô cứng", gửi một thông báo phải qua nhiều bước, trong khi nhắn Zalo chỉ mất vài giây.
Ngoài hạn chế về kết nối, chuyện chi phí cũng gây tranh luận. Với mức 100.000 đồng/học sinh/năm, phụ huynh cho rằng nếu sổ chỉ đáp ứng vài chức năng cơ bản thì khoản phí này chưa tương xứng, đặc biệt khi mỗi trường có tới hàng nghìn học sinh tham gia dịch vụ.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Xuân Hương, xã Quỳnh Lưu thừa nhận, sổ liên lạc mới khai thác tính năng tra cứu điểm, còn liên lạc hai chiều vẫn phải qua Zalo vì thuận tiện. "Nhiều tính năng của phần mềm còn rườm rà, thao tác chậm, nên giáo viên ít mặn mà sử dụng", ông Nguyễn Ngọc Thiện nói.
Ở bậc tiểu học, nhiều trường thậm chí chưa triển khai vì phụ huynh phản ứng, cho rằng chưa thật sự cần thiết. Ông Vũ Phi Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Kỷ, xã Đức Châu cho biết, với tiểu học, tra cứu điểm không nhiều, giáo viên có thể gửi qua nhóm lớp. Vì đây là dịch vụ trả phí nên nhà trường chưa áp dụng, tránh tăng gánh nặng cho phụ huynh.
Thu tiền tỷ mỗi năm hiệu quả có tương xứng?
Nhiều phụ huynh cho rằng sổ liên lạc điện tử đang bị "lãng phí" khi mỗi năm thu 100.000 đồng nhưng suốt cả năm học chỉ nhận được vài thông báo. Điều khiến họ băn khoăn nhất là tính chất "liên lạc" không đúng nghĩa, bởi ứng dụng chỉ gửi tin nhắn một chiều từ nhà trường, phụ huynh không thể phản hồi hay trao đổi lại.
Chị Lê Thùy Dung có con học tại một trường THCS ở phường Thành Vinh, cho rằng, nếu sổ liên lạc điện tử chỉ để tra cứu điểm và một vài thông báo nhỏ mức phí phải giảm xuống cho phù hợp. "Một lớp 40 - 50 học sinh đã đóng 4 - 5 triệu đồng, mỗi trường hàng nghìn học sinh là hàng trăm triệu, còn tính trên toàn tỉnh thì lên đến tiền tỷ", chị Dung nêu ý kiến.
Nhiều phụ huynh và giáo viên đều thống nhất rằng sổ liên lạc điện tử chỉ thực sự hữu ích khi các bên cùng chủ động. Nhà trường cập nhật thường xuyên, phụ huynh tương tác tích cực và đơn vị cung cấp phải cải tiến công nghệ liên tục. Nhiều giáo viên cho rằng phần mềm hiện còn khá "cứng", thao tác gửi thông tin mất nhiều bước, trong khi nhắn Zalo chỉ vài giây. Nếu nền tảng thân thiện hơn, thậm chí tích hợp thêm Zalo hoặc email, hiệu quả sẽ khác.
Một số hiệu trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, với chất lượng hiện tại và mức phí 100.000 đồng/năm, chưa nhất thiết phải sử dụng sổ liên lạc điện tử trong nhà trường. Nhà cung cấp cũng cần rà soát lại giá thành khi phần mềm đã tồn tại nhiều năm nhưng mức độ nâng cấp không đáng kể.
Câu chuyện "giá cao hiệu quả thấp" của sổ liên lạc điện tử không phải bây giờ mới xuất hiện, nhưng đến nay, phụ huynh và học sinh vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng từ đơn vị cung ứng.
Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn TP Vinh (cũ) hiện có 42 trường tiểu học và THCS đang sử dụng sổ liên lạc điện tử. Ở bậc THPT, chỉ có Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT chuyên Đại học Vinh là không áp dụng dịch vụ này. Với mỗi trường ước tính hơn 1.500 học sinh, tổng số tiền thu từ sổ liên lạc điện tử tại các phường, xã của TP Vinh (cũ) đã lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
Theo tìm hiểu, với mức phí 100.000 đồng/học sinh/năm của Sổ liên lạc điện tử, nhiều trường sẽ được "hưởng kèm" một số tiện ích khác trong lộ trình chuyển đổi số của ngành giáo dục. Nếu không có sổ liên lạc điện tử, các trường buộc phải tự mua thêm phần mềm quản lý như học bạ điện tử hay sổ điểm điện tử với chi phí lên tới vài chục nghìn đồng/học sinh. Đây là số tiền quá lớn với ngân sách của các nhà trường. "Khi phụ huynh đăng ký sử dụng, nhà trường được miễn phí các phần mềm này, đó là lý do nhiều trường vẫn duy trì", một hiệu trưởng chia sẻ.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết, sổ liên lạc điện tử không nên chỉ được nhìn nhận như một ứng dụng nhắn tin hay dịch vụ thu phí, mà phải hướng tới vai trò của một hệ thống quản trị học tập đồng bộ, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý trong nhà trường. Theo ông, ngành đang xây dựng cơ chế rõ ràng hơn về tiêu chí chất lượng, giá dịch vụ, trách nhiệm cập nhật dữ liệu và quyền lợi của người sử dụng. Sở cũng sẽ phối hợp với đơn vị cung ứng để tập huấn, đồng thời yêu cầu giáo viên chủ động cập nhật thông tin thường xuyên nhằm phát huy hiệu quả của phần mềm.
Từ góc độ quản lý giáo dục, sổ liên lạc điện tử chỉ có ý nghĩa khi trở thành công cụ thân thiện, tiện ích và phù hợp với nhu cầu thực tế của giáo viên, phụ huynh lẫn học sinh. Khi đó, "cuốn sổ 4.0" mới thực sự là cầu nối thông minh giữa nhà trường và gia đình thay vì chỉ là một ứng dụng mang tính bắt buộc.
Hà Nội tặng bằng khen cho quán quân Olympia Trần Bùi Bảo KhánhGiáo dục - 1 ngày trước
Trần Bùi Bảo Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cùng 50 triệu đồng.
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậuGiáo dục - 1 ngày trước
Các đơn vị liên quan của An Giang đã làm rõ nhân vật chính trong clip 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ' là giáo viên một trường cấp 3 trên địa bàn phường Long Xuyên. Thầy giáo này đã bị tạm đình chỉ công tác sau khi bị công an mời làm việc vì xuất hiện cùng nữ sinh trong khách sạn để nhậu.
Tuyển sinh đại học 2026: Trường công bố sớm, thí sinh chủ độngGiáo dục - 1 ngày trước
Từ đầu tháng 10/2025, nhiều trường đại học đã chủ động công bố phương án tuyển sinh dự kiến trong năm 2026, cho thấy xu hướng linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với thay đổi của hệ thống giáo dục đại học.
Phát triển năng lực AI cho người học: Nền giáo dục đổi mới và sáng tạoGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH – Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu, hội thảo “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học – Hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm” diễn ra nhằm thúc đẩy việc phát triển năng lực AI cho người học ở mọi cấp độ, từ nhận thức đến ứng dụng, đảm bảo ứng dụng AI vào giáo dục một cách toàn diện, có trách nhiệm, sáng tạo và thích ứng cao.
Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượngGiáo dục - 2 ngày trước
Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đề xuất thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về đào tạo và trọng dụng nhân tài, với mục tiêu thu hút người giỏi, giữ chân nhân tài và ngăn "chảy máu chất xám".
Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026Giáo dục - 2 ngày trước
Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.
Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăngGiáo dục - 3 ngày trước
Mỗi sáng, Phương Anh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, dậy sớm hơn một giờ để kịp đến trường từ căn phòng trọ 15m² ở Thanh Xuân. Cơn bão giá nhà trọ khiến nhiều sinh viên như em phải chấp nhận ở xa trường, sống chật chội để bớt gánh nặng cho gia đình.
Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thụcGiáo dục - 3 ngày trước
Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.
Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25Giáo dục
GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.