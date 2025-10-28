Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh
GĐXH - Do mưa to, lũ trên các sông ở TP Huế và Đà Nẵng đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Tuy nhiên mưa vẫn tiếp diễn ở khu vực miền Trung, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành.
Tin lũ lụt mới nhất ở miền Trung
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế) đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long lúc 20h ngày 27/10 là 5,05m, trên báo động (BĐ)3 1,55m.
Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (TP Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.
Mực nước lúc 2h ngày 28/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,76m, trên BĐ3 0,26m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,74m, trên BĐ3 1,24m; trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,16m, trên BĐ3 1,16m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,81m, trên BĐ3 2,81m; tại trạm Câu Lâu là 5,20m, trên BĐ3 1,20m; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 4,71m, dưới BĐ2 0,29m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên BĐ3 1,2m, sau xuống; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m, sau đó dao động ở mức cao; sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức BĐ3 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới BĐ3 0,2m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ2 0,7m.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ3 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ1.
Ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 6 tỉnh miền Trung do mưa lớn
Theo cơ quan khí tượng, từ sáng 28/10 đến đêm 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, có nơi trên 500mm, TP Huế và TP Đà Nẵng dao động 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 80-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.
Ngày và đêm 28/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.
Ngày 30/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.
Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.
|
Tỉnh
|
Xã/Phường
|
Quảng Trị
|
Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lệ Ninh, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, A Dơi, Ái Tử, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lao Bảo, Lìa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, phường Quảng Trị, Phong Nha, Tân Lập; Hòa Trạch, Hướng Lập, Quảng Trạch, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú
|
Huế
|
A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc
|
Đà Nẵng
|
A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An, Vu Gia, Hòa Tiến, Tây Hồ
|
Quảng Ngãi
|
Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Lân Phong, Măng Bút, Minh Long, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Đen, Măng Ri, Mộ Đức, Nghĩa Giang, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Tịnh, Xốp, Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Đào, Ngọk Tụ, phường Sa Huỳnh, Sa Loong, Tu Mơ Rông, Vệ Giang
|
Gia Lai
|
An Lão, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Canh Vinh, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Ân Hảo, An Hòa, An Lương, An Toàn, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Đăk Song, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, phường An Khê, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Uar, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ayun, Cát Tiến, Chơ Long, Chư A Thai, Chư Krey, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hra, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Khươl, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, KDang, Kông Chro, Lơ Pang, Mang Yang, Ngô Mây, phường An Bình, phường Ayun Pa, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Phú Túc, Pờ Tó, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Vân Canh, Vĩnh Sơn, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma
|
Đắk Lắk
|
Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa; Sơn Hòa, Sơn Thành, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Dliê Ya, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Hiao, Ea Ly, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Ia Lốp, phường Bình Kiến, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Xuân Thọ
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở TP Huế, TP Đà Nẵng là cấp 3.
Nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng bị "nhấn chìm" do mưa lũ
Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, tại khu vực trung tâm TP Huế trời ngớt mưa, tuy nhiên nước lũ đục ngầu vẫn đang bủa vây khắp phố phường.
VTC News đưa tin, đêm 27/10, gần như toàn bộ các tuyến đường ở trung tâm thành phố vẫn đang chìm trong biển nước. Nước tại sông Hương, sông Bồ lên cao vượt mức báo động 3 và xô đổ kỷ lục của 2 trận lũ lịch sử năm 2020 và 2023, thậm chí cả trận đại hồng thuỷ năm 1999.
Mưa nhấn chìm nhiều nhà cửa, bệnh viện ở TP Huế, rất nhiều người dân lên mạng xã hội đăng tin cầu cứu. Lực lượng Công an, Quân đội cũng bố trí tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển đến những vùng ngập sâu giúp đỡ người dân gặp nạn.
Theo TPO, tại Đà Nẵng, sáng nay, mưa lớn tạm ngưng từng quãng, tuy nhiên nước lũ vẫn ở mức cao. Đã ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề. Tại Hội An, hơn 3km bờ biển phường Hội An Tây bị xâm thực sâu từ 7–30m, 30 hộ dân phải di dời. Hàng trăm mét kè, đường ven biển ở Hội An Đông, Quế Sơn, Hà Nha bị hư hỏng nặng.
Ở miền núi, tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Xã Nam Trà My ghi nhận 1 người mất tích, 2 nhà sập, nhiều nhà nguy cơ bị sạt lở; hàng chục điểm sạt lở giao thông trên các các tuyến quốc lộ 40B, DH 05-DH11.
Tại Phước Thành, các tuyến ĐH1, ĐH2 và đường vào thôn bị vùi lấp, giao thông chia cắt hoàn toàn; học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Xã Trà Leng di dời 51 hộ (163 khẩu) ra khỏi vùng nguy hiểm, nhiều trường học và khu dân cư bị uy hiếp…
Xã Phước Chánh ghi nhận hơn 20 điểm sạt, 10.000 m³ đất đá tràn xuống vùi lấp nhiều đoạn đường, 500m kè, 1.000m kênh thủy lợi bị cuốn trôi…
Theo thống kê của Sở GTVT Đà Nẵng, quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, 24C cùng nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở tổng cộng hàng chục nghìn m³ đất đá, nhiều cầu hư hỏng, thiệt hại nặng.
Các địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ khắc phục bước đầu, kiểm tra hiện trường, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.
Hình ảnh mưa lũ gây ngập lụt tại Huế, Đà Nẵng:
Nguồn ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống, VTC News, Tiền Phong, TTXVN.
Đà Nẵng: Sau tiếng nổ lớn, ngọn đồi đổ ập vùi lấp 2 nhà dânThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết, ngọn đồi ở thôn 1 bất ngờ đổ ập đã vùi lấp 2 ngôi nhà của người dân.
Chuyên gia lý giải vì sao miền Trung đặc biệt mưa lớn, nhiều nơi chìm trong biển nướcThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, Trung Bộ đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố gây mưa, do đó từ nay đến 29/10 khu vực vẫn có nhiều điểm mưa rất to.
Điệp khúc thời tiết tái diễn khu vực Hà Nội và miền Bắc do không khí lạnh tăng cườngThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trong khi Trung Bộ tiếp diễn có mưa to.
Hà Nội: Xử lý tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đườngThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Với hành vi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế xe bồn đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Video: Cận cảnh lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến giao thông tê liệtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Do mưa lớn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan gây tắc nghẽn giao thông.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối khí lạnh, đêm và sáng khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Trong khi Trung Bộ nhiều nơi có mưa.
Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thụcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Miền Bắc mùa Đông năm nay có nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm, với khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá tại vùng núi; Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.
Phó Thủ tướng: Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua ngành Y tế đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nướcThời sự - 1 ngày trước
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta mong muốn, tin tưởng toàn ngành y tế cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển...
Người phụ nữ bị gió thổi xuống vực tử vongThời sự - 1 ngày trước
Trong lúc mưa lớn, một phụ nữ ở Đà Nẵng đang chạy xe máy đi chợ bán cá không may bị gió lớn thổi xuống vực, dẫn đến tử vong.
Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh HóaThời sự - 1 ngày trước
Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài động vật có vú chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.
