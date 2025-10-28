Mới nhất
Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh

Thứ ba, 11:29 28/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Do mưa to, lũ trên các sông ở TP Huế và Đà Nẵng đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Tuy nhiên mưa vẫn tiếp diễn ở khu vực miền Trung, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành.

Tin lũ lụt mới nhất ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, lũ trên sông Hương (TP Huế) đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long lúc 20h ngày 27/10 là 5,05m, trên báo động (BĐ)3 1,55m.

Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (TP Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Mực nước lúc 2h ngày 28/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,76m, trên BĐ3 0,26m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,74m, trên BĐ3 1,24m; trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,16m, trên BĐ3 1,16m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,81m, trên BĐ3 2,81m; tại trạm Câu Lâu là 5,20m, trên BĐ3 1,20m; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 4,71m, dưới BĐ2 0,29m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên BĐ3 1,2m, sau xuống; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m, sau đó dao động ở mức cao; sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức BĐ3 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới BĐ3 0,2m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ2 0,7m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ3 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ1.

Ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Huế, TP Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 1.

Ngập lụt diện rộng ở Đà Nẵng. Ảnh: TPO

Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 6 tỉnh miền Trung do mưa lớn

Theo cơ quan khí tượng, từ sáng 28/10 đến đêm 29/10, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, có nơi trên 500mm, TP Huế và TP Đà Nẵng dao động 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 80-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngày và đêm 28/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngày 30/10, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Tỉnh

Xã/Phường

Quảng Trị

Ba Lòng, Bắc Trạch, Bến Quan, Bố Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Lệ Ninh, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, Phú Trạch, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, A Dơi, Ái Tử, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lao Bảo, Lìa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Hải Lăng, phường Quảng Trị, Phong Nha, Tân Lập; Hòa Trạch, Hướng Lập, Quảng Trạch, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú

Huế

A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc

Đà Nẵng

A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An, Vu Gia, Hòa Tiến, Tây Hồ

Quảng Ngãi

Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Lân Phong, Măng Bút, Minh Long, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Măng Đen, Măng Ri, Mộ Đức, Nghĩa Giang, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Tịnh, Xốp, Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Đào, Ngọk Tụ, phường Sa Huỳnh, Sa Loong, Tu Mơ Rông, Vệ Giang

Gia Lai

An Lão, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Canh Vinh, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Ân Hảo, An Hòa, An Lương, An Toàn, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Cửu An, Đăk Song, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, phường An Khê, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Uar, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Ayun, Cát Tiến, Chơ Long, Chư A Thai, Chư Krey, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hra, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Khươl, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tul, KDang, Kông Chro, Lơ Pang, Mang Yang, Ngô Mây, phường An Bình, phường Ayun Pa, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Nam, Phù Cát, Phú Túc, Pờ Tó, SRó, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Vân Canh, Vĩnh Sơn, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma

Đắk Lắk

Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa; Sơn Hòa, Sơn Thành, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Dliê Ya, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Hiao, Ea Ly, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Ia Lốp, phường Bình Kiến, phường Đông Hòa, phường Sông Cầu, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Xuân Thọ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở TP Huế, TP Đà Nẵng là cấp 3.

Nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng bị "nhấn chìm" do mưa lũ

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, tại khu vực trung tâm TP Huế trời ngớt mưa, tuy nhiên nước lũ đục ngầu vẫn đang bủa vây khắp phố phường.

VTC News đưa tin, đêm 27/10, gần như toàn bộ các tuyến đường ở trung tâm thành phố vẫn đang chìm trong biển nước. Nước tại sông Hương, sông Bồ lên cao vượt mức báo động 3 và xô đổ kỷ lục của 2 trận lũ lịch sử năm 2020 và 2023, thậm chí cả trận đại hồng thuỷ năm 1999.

Mưa nhấn chìm nhiều nhà cửa, bệnh viện ở TP Huế, rất nhiều người dân lên mạng xã hội đăng tin cầu cứu. Lực lượng Công an, Quân đội cũng bố trí tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển đến những vùng ngập sâu giúp đỡ người dân gặp nạn.

Theo TPO, tại Đà Nẵng, sáng nay, mưa lớn tạm ngưng từng quãng, tuy nhiên nước lũ vẫn ở mức cao. Đã ghi nhận nhiều thiệt hại nặng nề. Tại Hội An, hơn 3km bờ biển phường Hội An Tây bị xâm thực sâu từ 7–30m, 30 hộ dân phải di dời. Hàng trăm mét kè, đường ven biển ở Hội An Đông, Quế Sơn, Hà Nha bị hư hỏng nặng.

Ở miền núi, tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Xã Nam Trà My ghi nhận 1 người mất tích, 2 nhà sập, nhiều nhà nguy cơ bị sạt lở; hàng chục điểm sạt lở giao thông trên các các tuyến quốc lộ 40B, DH 05-DH11.

Tại Phước Thành, các tuyến ĐH1, ĐH2 và đường vào thôn bị vùi lấp, giao thông chia cắt hoàn toàn; học sinh được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn. Xã Trà Leng di dời 51 hộ (163 khẩu) ra khỏi vùng nguy hiểm, nhiều trường học và khu dân cư bị uy hiếp…

Xã Phước Chánh ghi nhận hơn 20 điểm sạt, 10.000 m³ đất đá tràn xuống vùi lấp nhiều đoạn đường, 500m kè, 1.000m kênh thủy lợi bị cuốn trôi…

Theo thống kê của Sở GTVT Đà Nẵng, quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, 24C cùng nhiều tuyến tỉnh lộ bị sạt lở tổng cộng hàng chục nghìn m³ đất đá, nhiều cầu hư hỏng, thiệt hại nặng.

Các địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ khắc phục bước đầu, kiểm tra hiện trường, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm trong bối cảnh mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Hình ảnh mưa lũ gây ngập lụt tại Huế, Đà Nẵng:

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 2.

Mưa nhấn chìm nhiều nhà cửa, bệnh viện ở TP Huế. Ảnh: VTC News

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 3.

Lực lượng Công an, Quân đội cũng bố trí tối đa lực lượng, phương tiện để di chuyển đến những vùng ngập sâu giúp đỡ người dân gặp nạn. Ảnh: VTC News

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 4.

Đường phố ở TP Huế ngập sâu trong sáng 28/10. Ảnh: Nguyên Lý

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 5.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 6.

Lũ trên sông Hương trên báo động 3 gây ngập úng tại nhiều khu vực. Ảnh: Nguyên Lý

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 7.

Đường Nguyễn Huệ nằm ở trung tâm TP Huế ngập sâu trong nước sáng 28/10. Ảnh: Hoàng Dũng

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 8.

Lũ lớn tràn vào gây ngập toàn bộ khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Hoàng Dũng

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 9.

Sạt lở khu vực miền núi ở Đà Nẵng.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 10.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 11.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 12.

Ngập lụt diện rộng ở vùng hạ du tại Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Văn

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 13.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 14.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 15.

Nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu. Ảnh: Ngọc Văn

Nguồn ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống, VTC News, Tiền Phong, TTXVN.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 16.Chuyên gia lý giải vì sao miền Trung đặc biệt mưa lớn, nhiều nơi chìm trong biển nước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, Trung Bộ đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố gây mưa, do đó từ nay đến 29/10 khu vực vẫn có nhiều điểm mưa rất to.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' nhiều nơi ở Huế, Đà Nẵng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 6 tỉnh - Ảnh 17.Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải

Mưa lớn cùng với triều cường dâng khiến khu dân cư tại phường Thuận An (TP Huế) ngập sâu. Quốc lộ 49 qua địa bàn ngập nhiều đoạn, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

L.Vũ (th)
