Hướng dẫn tra cứu thực đơn bữa trưa học đường trên iHanoi, phụ huynh nào cũng nên nắm rõ trong lòng bàn tay

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội vận hành HanoiCheck - hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú. Thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn được cập nhật trên hệ thống, tạo thêm kênh để nhà trường quản lý, phụ huynh theo dõi, giám sát.

Năm học này, khoảng 650.000 học sinh tiểu học Hà Nội ăn bán trú. Các em cũng được hưởng mức hỗ trợ cao hơn từ ngân sách thành phố. Theo nghị quyết của HĐND thành phố, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

HanoiCheck giúp phụ huynh chủ động theo dõi nguồn thực phẩm, thực đơn và bữa ăn bán trú của con; đồng thời gửi phản ánh trực tiếp tới Ban Giám hiệu khi phát hiện vấn đề cần được kiểm tra.

Trước thềm năm học 2026-2027, thông tin về các nhà cung cấp thực phẩm cho trường học được công khai trên iHanoi, giúp phụ huynh có thêm cơ sở tìm hiểu, giám sát chất lượng bữa ăn bán trú của con. Đây là một trong những nội dung quan trọng của HanoiCheck - nền tảng dùng chung về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội, HanoiCheck được đưa vào vận hành từ năm học 2026-2027 tại các trường có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội. Nền tảng tập trung các thông tin về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và dữ liệu dinh dưỡng, giúp nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý cùng theo dõi trên một nguồn dữ liệu thống nhất.

Trên iHanoi, phụ huynh có thể tra cứu thông tin các nhà cung cấp thực phẩm cho trường học đã được công khai từ ngày 25/7. Việc này giúp phụ huynh hiểu rõ hơn thực phẩm phục vụ bữa ăn của con được cung cấp từ đâu, đồng thời có thêm cơ sở để trao đổi với nhà trường về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phụ huynh có thể kiểm tra thực đơn suất ăn bán trú của con mỗi ngày.

Tính đến nay, HanoiCheck đã cập nhật 395 nhà cung cấp thực phẩm. Thông tin công khai gồm tên doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh và địa chỉ sản xuất, giúp phụ huynh thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường.

Việc công khai thông tin nhà cung cấp là bước quan trọng để tăng tính minh bạch trong quản lý bữa ăn bán trú. Khi có thông tin rõ ràng, phụ huynh có thể chủ động theo dõi, đặt câu hỏi và phối hợp với nhà trường thay vì chỉ chờ đến khi phát sinh vấn đề.

Phụ huynh đăng nhập HanoiCheck để theo dõi tình hình bán trú của con.

Sau khi nhà trường cấp tài khoản theo số điện thoại đã đăng ký, phụ huynh đăng nhập HanoiCheck để theo dõi tình hình bán trú của con.

Bước 1: Xem thực đơn và khẩu phần: Tại mục Thực đơn, phụ huynh chọn ngày để xem chi tiết từng bữa ăn và định lượng khẩu phần. Thực đơn tuần được nhà trường công bố trước, có thể xem từ cuối tuần trước, giúp phụ huynh chủ động nắm thông tin về bữa ăn của con.

Bước 2: Theo dõi điểm danh và sức khỏe: Mục Điểm danh hiển thị tình trạng đi học của con theo ngày. Mục Sức khỏe lưu chiều cao, cân nặng, BMI qua các đợt đo tại trường, giúp phụ huynh theo dõi sự phát triển của con theo thời gian.

Phụ huynh truy cập vào iHanoi → Tiện ích → Giáo dục → HanoiCheck. Sau đó, đăng nhập bằng tài khoản được cấp.



Bước 3: Gửi phản ánh khi cần thiết: Nếu bữa ăn thực tế không đúng thực đơn công bố hoặc có dấu hiệu chưa bảo đảm, phụ huynh chọn mục Phản ánh, chụp ảnh và mô tả ngắn rồi gửi. Ban Giám hiệu tiếp nhận, phản hồi trực tiếp trên ứng dụng; phụ huynh nhận thông báo khi có phản hồi.

Để sử dụng HanoiCheck thuận tiện, phụ huynh cần cập nhật chính xác số điện thoại đã đăng ký với nhà trường, cài ứng dụng và cho phép nhận thông báo. Một tài khoản có thể xem thông tin của nhiều con.

Tiếp đến chọn 'Thực đơn' và cuối cùng là chọn ngày và món ăn để xem thông tin chi tiết.

Dữ liệu học sinh được hiển thị theo phân quyền của nhà trường, bảo đảm phụ huynh và giáo viên chỉ xem được thông tin thuộc quyền truy cập của mình. Phụ huynh liên hệ nhà trường hoặc hotline hỗ trợ trong mục Hỗ trợ của ứng dụng nếu chưa rõ về tài khoản.

HanoiCheck không chỉ là công cụ xem thực đơn, mà còn là kênh để phụ huynh tham gia giám sát, phản ánh và phối hợp với nhà trường trong công tác bán trú. Khi phụ huynh chủ động theo dõi thông tin, nhà trường công khai dữ liệu và tiếp nhận phản ánh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường sẽ có thêm một cơ chế phối hợp thiết thực, hướng tới những bữa ăn an toàn, dinh dưỡng và minh bạch hơn cho học sinh.

Theo số liệu Sở Y tế Hà Nội công bố cuối tháng 8, toàn thành phố có 3.946 cơ sở giáo dục, trong đó 3.388 cơ sở tổ chức bữa ăn bán trú, chiếm 85,9%, với 1.266.557 học sinh. Trong số này, 2.781 cơ sở tổ chức nấu ăn tại trường, 607 cơ sở sử dụng suất ăn sẵn từ bên ngoài. Với hơn 1,26 triệu học sinh ăn bán trú, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không thể chỉ tập trung ở bếp ăn. Quá trình kiểm soát phải bắt đầu từ việc lựa chọn đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, vận chuyển, giao nhận, bảo quản đến chế biến và lưu mẫu thức ăn. Năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường - HanoiCheck tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú. Hệ thống mở đăng ký tài khoản từ ngày 3/8; đợt tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đầu tiên của các đơn vị có nhu cầu cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú được tổ chức từ ngày 6/8 đến 10/8.