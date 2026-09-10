Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10 - 13/9/2026: Cúp điện hàng loạt khu dân cư cả ngày dài để phục vụ sửa chữa

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Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 10 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10 - 13/9/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm, Lương Thế Vinh, phường An Xuyên, một phần đường Trương Phùng Xuân, Kinh Đạo, Kinh 26 tháng 03 phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kinh Nàng Huy, phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, Kinh Cầu Nhum Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 13:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 13:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, một phần đường Phan Ngọc Hiển, Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư, Khu dân cư Tây Nam Ngô Quyền, Khu liên hợp Thể Thao Du Lịch, Trung Tâm Hội Nghị, Quãng Trường Phan Ngọc Hiển, Khách Sạn Mường Thanh phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/09/2026 đến 16:30:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/09/2026 đến 16:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 13:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Năm Căn, Phòng Hộ, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hàng Vịnh, ấp Xóm Lớn Trong, ấp Cả Nẩy, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Năm Căn, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cát, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cát, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Đức, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 12:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bông Súng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 12:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đá Bạc A, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/09/2026 đến 15:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ráng B và ấp Rạch Lăng xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 15 xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 02 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm, một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Khách hàng NT Trần Hồng Nga xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/09/2026 đến 10:15:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Hồ Sơn Bá xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/09/2026 đến 11:45:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Trần Văn Cớm xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/09/2026 đến 13:15:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Hồng Sơn Lâm xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/09/2026 đến 14:45:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Phan Văn Hoàng xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:15:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NĐ Huỳnh Văn Sỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi; xã Quách Phẩm; xã Tân Tiến và toàn bộ xã Thanh Tùng tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/09/2026 đến 13:30:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, ấp Nhà Máy, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, Xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 11/09/2026 đến 08:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 08:45:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 11/09/2026 đến 09:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/09/2026 đến 10:15:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 11/09/2026 đến 11:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/09/2026 đến 11:45:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/09/2026 đến 13:45:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 11/09/2026 đến 14:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/09/2026 đến 15:15:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:45:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 16:45:00 ngày 11/09/2026 đến 17:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 11/09/2026 đến 18:15:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Thủ, ấp Đường Đào, xã Hồ Thi Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trời Mọc, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 5 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:30:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển, một phần xã Tân Ân và toàn bộ xã Đất Mũi tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 06:29:00 ngày 10/09/2026 đến 07:16:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/09/2026 đến 16:00:00 ngày 10/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Khởi,xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 16:00:00 ngày 11/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Đất Mũi,tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 16:00:00 ngày 12/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 13:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện