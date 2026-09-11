Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 11 - 13/9/2026: Điểm danh những khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Lâm Đồng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 11 - 13/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 11 - 13/9/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 11 - 13/9/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: Sacombank - Hai Bà Trưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 15:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mai Anh Đào (Thung Lũng Tình Yêu => Ngã Ba Thánh Mẫu)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 15:00:00 ngày 14/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Từ trụ 473/205/17/1 về hướng khu vực đường Mạc Đĩnh Chi…
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:30:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Từ trụ 471/56/36/1 về hướng khu vực các Cty Wzio, Phú Gia Pnát, đường Lê Thị Riêng – Lộc Châu… Phường 3 Bảo Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/09/2026 đến 12:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Các khu vực từ đường Yết Kiêu, Lương Văn Can, Nguyễn Văn Cừ, Hà Giang, Hoàng Văn Thụ, Phạm Ngọc Thạch, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn… về đến Bưu điện Lộc Phát
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/09/2026 đến 10:30:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Các khu vực từ đường Yết Kiêu, Lương Văn Can, Nguyễn Văn Cừ, Hà Giang, Hoàng Văn Thụ, Phạm Ngọc Thạch, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn… về đến Bưu điện Lộc Phát. - Mã trạm – tên trạm: 030220020 - 472/32 Ngã Ba Fermer, đường Trần Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khu vực từ trụ 471/56/90/0 vào hướng các trạm Công ty CP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/09/2026 đến 16:00:00 ngày 13/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đơn Dương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: TBA Bảo Thuận trụ số 478/71/30A
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 15:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Thôn Duệ trụ số 478/78/11/03
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 15:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Phạm Văn 3 trụ số 478/11/32/08
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 15:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 4 thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 7 thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 17:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mất điện một phần khu vực thôn Trung Hậu thuộc xã Tà Hine.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 17:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Đức Phổ xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 3, 4 xã Cát Tiên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/09/2026 đến 14:00:00 ngày 11/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: 471/50/19 Văn phòng Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 471/59/28 Khu tập thể Bauxite Nhôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/09/2026 đến 12:00:00 ngày 12/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 13/9/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 11 - 13/9/2026.