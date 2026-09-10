Phụ huynh nhiều trường học kiểm tra bếp ăn, căng tin, suất ăn bán trú tại trường học của con
GĐXH - Nhiều phụ huynh chủ động thành lập tổ kiểm tra đột xuất bếp ăn, căng tin, suất ăn bán trú trưa tại trường con đang theo học.
Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các bậc phụ huynh liên tục chia sẻ bức xúc với việc cung cấp suất ăn bán trú ở một số trường học. Các phản ánh chủ yếu liên quan đến thời gian giao suất ăn, chất lượng và định lượng một số món ăn, cũng như việc tổ chức, phục vụ bữa ăn cho học sinh.
Trước thực trạng trên, đại diện ban phụ huynh của nhiều trường đã chủ động thành lập các tổ kiểm tra đột xuất bếp ăn, căng tin, nhà vệ sinh, xe tuyến bán trú… tại trường của con mình đang theo học.
Theo chia sẻ của đại diện ban phụ huynh Trường THCS và THPT M.V Lô Mô Nô Xốp, tổ kiểm tra đã kiểm tra thực phẩm theo thực đơn, hộp lưu mẫu thức ăn, kiểm tra suất ăn thực tế, tổng hợp suất ăn… Trực tiếp theo dõi quá trình chuẩn bị, phân chia thức ăn và trải nghiệm bữa ăn trưa cùng học sinh.
"Qua buổi tiếp xúc trao đổi bữa cơm trưa cho thấy, trong một lớp có nhiều bạn ăn hết suất ăn, đặc biệt lớp khối 6, 8 các con ăn tốt, khối 11 các con ăn kém hơn (chủ yếu rơi vào các học sinh nữ).
Sau buổi cơm trưa tiểu ban nội vụ cũng trao đổi thêm với các học sinh về việc dặn dò các con tích cực chia sẻ với cô bán trú, giáo viên chủ nhiệm những vấn đề phát sinh trong các bữa ăn để các cô có thể nắm được tình hình và góp ý trực tiếp với nhà bếp. Phụ huynh cũng trao đổi với nhà trường, nhà bếp tăng cường đa dạng hóa hơn nữa thực đơn. Đặc biệt lưu ý hơn nữa trong khâu chế biến phù hợp khẩu vị và tiếp tục lắng nghe phản hồi các lớp để có những điều chỉnh khi cần thiết", một vị đại diện ban phụ huynh học sinh Trường THCS và THPT M.V Lô Mô Nô Xốp cho hay.
Trước đó, ngày 9/9, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc sở tập trung thực hiện các nội dung nhằm bảo đảm tổ chức bữa ăn bán trú đúng quy định.
Theo đó, các đơn vị phải rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, gồm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.
Sở yêu cầu việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.
Các trường phải kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và các nội dung đã thống nhất; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.
Sở cũng yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố (HanoiCheck) trong quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo hướng dẫn. Các trường phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở cung cấp; nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và quá trình cung ứng; thực đơn, định lượng thực phẩm sống, thành phẩm chín; thông tin giao nhận thực phẩm, suất ăn; kết quả kiểm tra, giám sát và các nội dung phải công khai.
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