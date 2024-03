Hương Dung 'Chạy án' nhận danh hiệu NSND ở tuổi 68, tiết lộ lý do ít đóng phim

Đời thực tuổi xế chiều của mỹ nhân Hà thành xưa: NSƯT Hương Dung lên chức bà ngoại, sống giản dị bình yên GĐXH - NSƯT Hương Dung có cuộc sống bình lặng bên con cháu ở tuổi xế chiều. Được biết, những năm của thập niên 80, chị là một trong mỹ nhân của Hà thành.

Diễn viên Hương Dung sinh năm 1956, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu và truyền hình. Nữ diễn viên đặc biệt nổi tiếng khi vào vai mẹ của Cao Thanh Lâm (Việt Anh đóng) trong series phim Chạy án. Hương Dung góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như: Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Người phán xử … hầu hết là những nhân vật phụ nữ sắc sảo.

Ở lĩnh vực sân khấu, Hương Dung từng đoạt Huy chương Vàng Hội diễn Sân khấu Toàn quốc năm 1985 và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2010. Bà là 1 trong 77 người được phong danh hiệu NSND năm 2023. Sáng 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hương Dung mặc lễ phục của lực lượng Công an Nhân dân đến nhận danh hiệu NSND và dành cho báo chí cuộc phỏng vấn nhanh.

Hương Dung mặc lễ phục của lực lượng công an đi nhận danh hiệu NSND.

Niềm vui này Hương Dung muốn dành cho mẹ

- Cảm xúc của chị thế nào khi được nhận danh hiệu NSND lần này?

Hương Dung rất vui và xúc động khi được đứng ở sân khấu Nhà hát Lớn nhận danh hiệu cao quý NSND. Điều đặc biệt đây là danh hiệu NSND dành cho lực lượng vũ trang mà ở đây lại là công an. Đặc thù của nghệ sĩ trong lực lượng công an cũng rất khác với các đoàn ngoài. Ngoài việc phục vụ công chúng nói chung là nhân dân thì chúng tôi còn phục vụ riêng cho ngành công an nữa, từ các trại giam đến rừng núi, hải đảo - những nơi cần sự thử thách nhiều và lòng nhiệt huyết của những người làm nghệ thuật. Vì vậy danh hiệu này dành cho những người làm nghệ thuật và đặc biệt trong ngành công an vô cùng cao quý mà những nghệ sĩ như Hương Dung rất trân trọng.

Không phải ai cũng có cơ duyên và may mắn nhận được danh hiệu này nên thật sự hôm nay Hương Dung rất xúc động, cảm giác run như lần đầu tiên được cắp sách tới trường dù năm nay đã 68 tuổi. Nó cũng như mỗi lần bước ra sân khấu để diễn, sự hồi hộp và rưng rưng đã bắt đầu trong cánh gà dù hằng đêm mình vẫn diễn nhân vật đó. Đối tượng khán giả mỗi đêm một khác nên cảm xúc cũng khác, sự thăng hoa để truyền tải thông điệp vai diễn đến khán giả là điều làm cho mình luôn phải nghĩ rằng hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Đó là điều không chỉ Hương Dung mà tất cả các nghệ sĩ làm nghề đều mong muốn gửi đến khán giả.

Hương Dung muốn cảm ơn lãnh đạo Đoàn kịch của Nhà hát Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an, cảm ơn khán giả là người đã nâng cánh cho Hương Dung có ngày hôm nay. Niềm vui này Hương Dung cũng muốn dành cho mẹ. Mẹ Hương Dung mới mất 1 năm và luôn mong con mình thành đạt dù các vai diễn Hương Dung đảm nhận mẹ vẫn nói: Con đừng đóng nữa vì ngày xưa người ta bảo con hiền lắm mà giờ toàn đóng vai thế này.

Điều buồn và lo lắng của mẹ lại là thành công của mình nên tôi mong các nghệ sĩ đang làm nghề sẽ lan tỏa và làm tốt hơn nữa những khao khát đang thực hiện để có vinh dự như Hương Dung và các đồng nghiệp ngày hôm nay ở sân khấu Nhà hát Lớn.

- Chị có nghĩ danh hiệu này đến sớm hơn thì sẽ có thêm nhiều thời gian để cống hiến?

Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì vẫn có thể làm nghề và cống hiến được nên danh hiệu đến bất cứ lúc nào cũng là động lực để người nghệ sĩ thăng hoa và hoàn thiện mình hơn nữa chứ không phải đến muộn không còn cơ hội lan tỏa nữa. Khán giả cứ yên tâm rằng những người nghệ sĩ làm nghề chân chính như Hương Dung sẽ không bao giờ quên những gì khán giả đã dành cho nghệ sĩ như mình.

- Trước đây chị đã vài lần làm hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSND nhưng không được, những lúc như thế chị có chạnh lòng?

Cũng hơi buồn một chút vì cống hiến ở đây không phụ thuộc vào huân huy chương mà ở sự lan tỏa, sự ghi nhận của khán giả. Nhưng hiện nay chúng ta làm việc theo nguyên tắc, nghiêng về 'phần cứng' hơn là 'phần mềm' nên nhiều nghệ sĩ cũng thiệt thòi. Họ không có cơ may tham gia hội diễn mà phải tham gia hội diễn mới có huy chương. Nên chăng những lần sau này mình cũng xét ở góc độ lan tỏa với khán giả bên cạnh việc lấy ý kiến của người dân, của đồng nghiệp chứ để đến lúc mất đi mới truy tặng xót xa lắm.

Những người làm nghệ thuật không may như Hương Dung cũng mấy đợt xét duyệt bị bỏ qua thì lần này đã được nên có thể thấy mọi ước mơ đều có thể thực hiện được nếu ta không từ bỏ nó.

- Chị có tiếc nuối cho nghệ sĩ nào cùng trang lứa và thế hệ mình đã không được nhận danh hiệu kỳ này?

Các bạn cùng diễn vì nhiều lý do không được tham gia hội diễn để có huy chương, có người có huy chương nhưng lại không đủ hoặc chuyển sang ngành khác nên cũng thấy tiếc. Hôm nay nhiều người cũng muốn đến chúc mừng nhưng họ buồn, họ thấy bạn mình thành công thì vui cho bạn nhưng tiếc nuối cho mình.

Như chị Kim Thoa đã nghỉ hưu trước đây ở Đoàn Kịch Công an Nhân dân nhưng chuyển sang phòng ban khác cùng lực lượng. Chị cũng tham gia nhiều phim nhưng cơ sở để tạo cơ hội cho họ làm hồ sơ cũng hạn chế. Một số bạn bên ngoài diễn rất xuất sắc nhưng không có cơ quan chủ quản nào đưa họ tới các hội diễn để thể hiện và có cơ hội nhận huy chương làm cơ sở xét danh hiệu dù đã 60-70 tuổi.

Nghệ sĩ không bao giờ giàu!

- Một số diễn viên trẻ tay ngang cũng được nhận danh hiệu, so với những điều chị nói đó có phải bất cập?

Nếu xét tiêu chí phần cứng các bạn ấy đủ điều kiện vì các vai diễn được ghi nhận theo tiêu chí công tác bao nhiêu năm và đạt bao nhiêu huy chương. Mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng đợt xét này khá uyển chuyển khi có người đã nghỉ hưu nhưng được khán giả biết tới dù phần cứng thiếu nhưng vẫn được ghi nhận. Lần xét sau, chúng ta cũng nên làm như thế bởi những người lớn tuổi không còn ở đoàn nữa nhưng vẫn hoạt động bên ngoài nên đánh giá sao để các nghệ sĩ đỡ tủi thân.

- Gần đây khán giả không thấy Hương Dung tham gia phim truyền hình, không biết lý do là gì?

Thứ nhất tôi cũng lớn tuổi, thứ 2 là nếu có vai diễn phù hợp thì một là dài quá mà thứ nữa là nếu ngắn quá cứ phải đi theo suốt cũng khó. Nên vai gì phù hợp với sức mình tôi mới nhận.

- Khán giả nói rằng Hương Dung bây giờ là đại gia rồi nên không cần đi đóng phim nữa?

Không! Nghệ sĩ không bao giờ giàu, chỉ giàu tình cảm, giàu tình yêu khán giả dành cho nghệ sĩ thôi. Hương Dung khao khát được làm nghề, đặc biệt là sân khấu, dù đóng phim cũng tốt.