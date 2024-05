Hương Tràm nghẹn ngào trước tình cảm của khán giả sau đêm nhạc bị hoãn

Sau sự cố tạm hoãn vào ngày 12/5 do trời mưa lớn, minishow cá nhân đầu tiên của Hương Tràm sau khi du học Mỹ trở về đã diễn ra thành công mỹ mãn. Đêm nhạc được diễn ra trong không gian chật kín ghế và sự hò reo từ phía khán giả.

Không gian chật kín ghế với hơn 1.000 ghế khán giả chờ màn trình diễn của Hương Tràm

Khi Hương Tràm xuất hiện trên sân khấu, cả khán phòng cổ vũ sôi nổi. Nhìn thấy khán phòng "lấp kín" khán giả, nữ ca sĩ đã không giấu được sự xúc động, nghẹn ngào.

Hương Tràm mở màn sân khấu với bản hit "Cho em gần anh thêm chút nữa"

Hương Tràm chia sẻ rằng, trở về sau thời gian 5 năm du học, bao nhiêu hôm là bấy nhiêu ngày cô chăm chỉ luyện tập cho đêm diễn gặp lại khán giả Hà Nội. Trong đêm nhạc, ca sĩ Em gái mưa khiến khán giả ấn tượng khi khoe giọng hát nội lực với kỹ thuật âm thanh mượt mà, không kém phần ngọt ngào, tự sự.

Đặc biệt cách hát của Hương Tràm đã có thay đổi. Trước kia, Hương Tràm thường hát với kỹ thuật chest voice (dùng tất cả nội lực). Sau tháng ngày du học, nữ ca sĩ đã phối hợp sử dụng mixvoice để thể hiện những nốt cao nhẹ nhàng và tinh tế hơn trước.

Hương Tràm xúc động trước tình cảm và sự yêu mến của khán giả sau nhiều năm xa cách

Tại minishow, Hương Tràm đã thể hiện hơn 10 ca khúc gắn liền với sự nghiệp, chặng đường âm nhạc của cô như: Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa, Duyên mình lỡ, Ra là em đâu quá mong manh…

Bên cạnh những ca khúc lần đầu Hương Tràm cover trên sân khấu như: Hương ngọc lan, Hello Vietnam, liên khúc Phai dấu cuộc tình - Chỉ còn những mùa nhớ, ca khúc tiếng Anh nổi tiếng Just the way you are, nữ ca sĩ còn "chiêu đãi" khán giả Thủ đô sáng tác mới nhất do chính cô viết lời mang tên Sweet home.

Quán quân Giọng hát Việt mùa 1 thăng hoa trong cảm xúc với sự cổ vũ của khán giả Hà Nội

NSƯT Hà Thủy, cô giáo của Hương Tràm đã chia sẻ cảm xúc và theo dõi đêm nhạc dưới ánh mắt đầy tự hào. Nghệ sĩ cũng gửi lời chúc cho sự trở lại tới cô học trò của mình.

Được biết, sau minishow Em gái mưa, Hương Tràm tiếp tục có những đêm diễn tại Đà Lạt, Hạ Long.

Những hình ảnh đẹp tại minishow Em gái mưa