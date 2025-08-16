Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng Dương
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - 'cha đẻ' hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đã tiết lộ khi viết xong ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai', anh đã nghĩ ngay đến Tùng Dương. Ngoài ra, ngay từ lời hát mở đầu của ca khúc, anh đã lấy câu chuyện gia đình để thổi hồn vào sáng tác.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương tưởng không hợp mà lại rất hợp vì "sự cầu toàn"
MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" là sản phẩm mới của bộ đôi nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương. Ngay khi vừa ra mắt bản audio ngày 10/8 vừa qua, ca khúc nhanh chóng đứng top 1 trên nhiều nền tảng âm nhạc và nhận được sự yêu mến của cộng đồng.
Chia sẻ về ca khúc, Tùng Dương cho biết, sau ca khúc "Một vòng Việt Nam" và "Khát vọng tuổi trẻ" được làm mới, anh bất ngờ trước sự đón nhận đặc biệt của khán giả, nhất là người trẻ đối với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước. Đây là động lực để nghệ sĩ thực hiện MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người.
Còn về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi được hỏi về hoàn cảnh ra đời ca khúc này, trong cuộc họp báo chiều 14/8, 'cha đẻ' hit "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" nói: "Tôi viết bài hát này vào tháng 7/2025, thời điểm ghi nhận nhiều sự kiện trong đời sống xã hội. Tôi có niềm tin rằng những thay đổi đó là nền tảng để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần. Từ niềm tin đó, tôi đã có cảm hứng viết một bài hát về Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta với vai trò người trẻ đóng góp sức lực và khả năng gì cho đất nước, và viết bài hát này, với sắc thái hoàn toàn khác với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" từng rất thành công".
Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn tiết lộ lý do chọn Tùng Dương hát "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". "Đây là bài hát rất đặc biệt, không nói tên ra thì ít ai nghĩ là bài hát được viết bởi Nguyễn Văn Chung vì các bài hát trước mà tôi viết thường có tiết tấu chậm, buồn, cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng… Còn bài này thì nguồn năng lượng như được bứt phá và bung ra. Viết xong, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương và khi nghe tôi ngỏ ý thì Tùng Dương bảo: "Đưa tớ hát cho", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh mất hơn 2 tháng hoàn thành, từ tháng 7 đến tháng 9/2025 cho ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Suốt quá trình này, ngày nào nam nhạc sĩ cũng mệt vì nhắn tin với Tùng Dương và bạn ấy trao đổi nên sửa này sửa kia, thêm này thêm kia rồi cuối cùng quay lại như cũ. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về quãng thời gian ấy: "Nhiều hôm mệt không ngủ được với Tùng Dương, nhưng nhờ đó mà 2 người hiểu nhau nhiều hơn. Sau lần hợp tác này, tôi hiểu Tùng Dương hơn rất nhiều. Thú thật trước đó tôi không hiểu gì về Tùng Dương, tôi nghĩ mình không hợp nguồn năng lượng và tư tưởng âm nhạc của Tùng Dương nhưng hóa ra giữa chúng tôi có nhiều điểm chung trong âm nhạc và đặc biệt là cả hai luôn hướng tới sự cầu toàn".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thể hiện tình yêu quê hương đất nước qua một chi tiết rất đắt
Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mở đầu bằng những ca từ đầy thân thương: "Việt Nam hỡi, yêu giọng nói nơi tôi được sống. Yêu dải đất bên bờ Biển Đông. Yêu truyền thống, yêu dòng máu linh thiêng Lạc Hồng. Trái tim hướng về quê hương, thổi bùng khao khát, mong vươn ra biển lớn. Chúng ta là người Việt Nam, là người Việt Nam". Giai điệu đầy tự hào vừa sâu sắc vừa hào sảng, khơi dậy tình yêu đất nước trong lòng người nghe.
Khi được hỏi "Vì sao chọn mở đầu bằng câu hát "Yêu giọng nói nơi tôi được sống", Nguyễn Văn Chung đã trải lòng từ chính câu chuyện về người thân trong gia đình mình. Anh trải lòng: "Chọn bắt đầu bằng câu hát "Yêu giọng nói nơi tôi được sống" vì có khá nhiều câu chuyện về giọng nói. Đó là khi còn bé mỗi tối được mẹ gãi lưng và hát ru cho ngủ, kể cả khi mẹ la mắng cũng rất thân quen. Em trai tôi khi đi qua Úc có nói điều muốn nghe nhất là thèm được nghe giọng Việt vang lên ở đâu đó. Nên tôi nghĩ dấu ấn thân quen nhất trong lòng mỗi người là tiếng nói nơi mình được sống, dù mỗi vùng miền có giọng nói khác nhau nhưng khi cất lên thì đều là người Việt Nam. Niềm vui thuần khiết của bất kỳ người Việt Nam nào".
Chỉ qua một chi tiết, một câu chuyện, một tình huống trong gia đình nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thấu hiểu để lồng ghép câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước rất ý nghĩa.
Và khi "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" được ra mắt với khán giả, ca khúc đã mang đến một bầu không khí tươi sáng và tràn ngập tinh thần dân tộc khi giới thiệu một Việt Nam đa sắc. Ca khúc của Nguyễn Văn Chung được nhạc sĩ trẻ Lê Phong phối khí khi sử dụng chất liệu Dance/EDM hiện đại kết hợp cùng những nhạc cụ giao hưởng như violin, một phối hợp bất ngờ nhưng hiệu quả thể hiện rõ ý đồ nghệ thuật của Tùng Dương khi không ngừng tìm cách làm mới âm nhạc để đến gần hơn với công chúng trẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kể về câu chuyện gia đình với giọng nói thân thương của mẹ và việc du học ở xứ người của em trai. Clip: Đỗ Quyên
