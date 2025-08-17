Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Bộ phim Hồng lâu mộng năm 1987 trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của truyền hình Trung Quốc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả không chỉ bởi cốt truyện đặc sắc mà còn nhờ dàn diễn viên tài năng. Trong số đó, An Văn - người thủ vai cô người hầu Tình Văn cũng để lại ấn tượng với khán giả.

An Văn trong vai cô người hầu Tình Văn của "Hồng lâu mộng".

Sinh năm 1960, An Văn tham gia vào làng giải trí khá muộn so với nhiều đồng nghiệp cùng thời. Vai Tình Văn, tuy không phải vai chính, nhưng lại là nhân vật có sức hút đặc biệt. Tình Văn là cô hầu gái thông minh, xinh đẹp, có số phận đầy bi kịch.

Nữ diễn viên An Văn đã thành công trong việc thể hiện được chiều sâu và nội tâm phong phú của nhân vật này, khiến người xem không khỏi xúc động trước số phận éo le của Tình Văn.

Sau thành công với Hồng lâu mộng , An Văn tiếp tục tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác. Tuy nhiên, không phải tất cả những vai diễn sau này của bà đều mang lại tiếng vang lớn.

Năm 1991, An Văn rút lui khỏi làng giải trí khi kết hôn với nhạc sĩ Tô Việt. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của bà không mấy hạnh phúc. Sau 10 năm chung sống, chồng nữ diễn viên dính vào một vụ kiện tụng lừa đảo và bị kết án 15 năm tù.

An Văn bên chồng - nhạc sĩ Tô Việt.

An Văn vất vả mưu sinh để kiếm tiền trả nợ cho chồng. Bà phải bán hết nhà cửa, lao vào làm đủ việc để kiếm tiền. Khoản tiết kiệm 11 triệu NDT cũng được bà rút hết ra trả nợ cho Tô Việt. Thời điểm đó, nữ diễn viên từng tiết lộ "suốt nhiều năm không có giấc ngủ nào ngon nếu không có đôi viên thuốc ngủ".

Năm 2018, Tô Việt qua đời khi chưa mãn hạn tù. Nữ diễn viên nổi tiếng ngày nào hoàn toàn suy sụp sau thông tin này.

Sau những sóng gió, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên cũng không dư dả, phải sống ở nhà thuê. Ở tuổi 65, An Văn vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật bằng việc đóng kịch và tham gia các show diễn để kiếm thu nhập.

An Văn có cuộc sống vất vả khi phải gánh nợ thay chồng.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, An Văn bộc bạch rằng những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống giúp bà trưởng thành, biết trân trọng mọi thứ xung quanh. Bà tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Sự bình yên trong tâm hồn cũng là cách giúp An Văn vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn.