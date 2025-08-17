Mới nhất
NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Chủ nhật, 13:42 17/08/2025 | Giải trí
NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Trong Lý lẽ kẻ ngoại tình , Trương Minh Quốc Thái vào vai Minh Thành - nhà phê bình mỹ thuật có tiếng, giàu có, tài năng, điển trai.

Anh cưới mỹ nhân showbiz Hà My (Diễm Phương đóng) và tạo cho cô cuộc sống sang chảnh, nhàn hạ.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng - Ảnh 1.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng - Ảnh 2.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái.


Đây không phải lần đầu NSƯT Trương Minh Quốc Thái đóng vai phản diện, mưu mô. Anh đã có nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng với biến hóa đa dạng.

Là diễn viên thực lực, NSƯT Trương Minh Quốc Thái được nhiều đạo diễn tin tưởng, lựa chọn trong những dạng vai cá tính.

Trong phim , anh cũng có khá nhiều cảnh "nóng" với các bạn diễn nữ như Thùy Trang, Diễm Phương... Vốn là những đồng nghiệp thân thiết, họ kết hợp ăn ý, không mất quá nhiều thời gian cho các phân đoạn này.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng - Ảnh 3.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng - Ảnh 4.

Anh có nhiều cảnh nóng với các bạn diễn nữ.


Theo nam diễn viên, điều quan trọng nhất làm thế nào yếu tố cảnh nóng, bạo lực phải tiết chế để câu chuyện phù hợp với phim truyền hình.

Tuổi 51, Trương Minh Quốc Thái vẫn bền bỉ đóng phim. Anh vốn kỹ tính, nghiêm túc về giờ giấc lẫn sự đầu tư cho vai diễn.

Giai đoạn này, Quốc Thái nói chỉ chọn đề tài phù hợp. Những vai cảm thấy ưa thích anh mới nhận lời, chứ không lao vào làm việc quá nhiều như lúc trẻ.

Diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân, luôn kín tiếng về đời tư. Anh trước nay luôn suy nghĩ tích cực nên thấy thoải mái, không khó khăn, áp lực gì trong cuộc sống.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng - Ảnh 5.

Diễn viên kín tiếng đời tư.

Trương Minh Quốc Thái quan niệm ai trong đời cũng trải qua những biến cố, nỗi đau. Tuy nhiên, anh không muốn chia sẻ quá nhiều bởi không muốn truyền tới khán giả những điều tiêu cực.

“Đến tuổi này, tôi phải đối diện với những lo toan khác trong gia đình. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là chăm sóc cha mẹ. Năm nay cha mẹ tôi cũng 90 tuổi, thời gian không còn nhiều nữa nên tôi muốn ở gần họ nhiều hơn. Dù thu nhập có ít hơn một chút, nhưng bù lại tôi có những hạnh phúc khác”, anh chia sẻ.

Trương Minh Quốc Thái: "Tôi bị khớp khi đóng quần chúng cho anh Lê Tuấn Anh"Trương Minh Quốc Thái: 'Tôi bị khớp khi đóng quần chúng cho anh Lê Tuấn Anh'

Hoài niệm hành trình từ kỹ sư rẽ hướng làm người mẫu và diễn viên, NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ những kỷ niệm ngày mới vào nghề.

Top