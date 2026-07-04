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Lan Khuê khác lạ ở tuổi 34

Thứ bảy, 11:00 04/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lan Khuê gây ấn tượng với phong cách thời trang vừa thanh lịch vừa trẻ trung ở tuổi 34 khi diện nguyên outfit tông đỏ và nâu trầm.

Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ hè bên hồ bơi. 

Trong bộ ảnh, diện thiết kế hai dây chấm bi voan nhẹ nhàng, mang đậm tinh thần thời trang dưỡng nghỉ. Cô khéo léo kết hợp cùng túi xách tông nâu đỏ cỡ lớn, vòng cổ ngọc trai dài tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung. 

Điểm nhấn lớn của outfit nằm ở cách phối màu hài hòa giữa sắc trắng, đỏ và nâu trầm. Thiết kế hai dây giúp siêu mẫu khoe bờ vai thanh mảnh cùng trang trí cân đối, trong khi kiểu tóc buộc cao mang đến vẻ năng động, phóng khoáng đúng tinh thần mùa hè. Dù đã là mẹ một con, siêu mẫu Lan Khuê vẫn giữ được phong độ nhan sắc và hình thể khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không lựa chọn những món phụ kiện quá nổi bật, Lan Khuê tiết chế với trang sức đơn giản, giúp tổng thể trở nên tinh tế hơn. Đây cũng là xu hướng "sang trọng thầm lặng" (Quiet Luxury) được nhiều tín đồ thời trang yêu thích thời gian gần đây.

Lan Khuê khác lạ và quyến rũ ở tuổi 34 , vẻ đẹp Không tuổi - Ảnh 1.

Điểm nhấn lớn của outfit nằm ở cách phối màu hài hòa giữa sắc trắng, đỏ và nâu trầm. Thiết kế hai dây giúp siêu mẫu khoe bờ vai thanh mảnh cùng trang trí cân đối, trong khi kiểu tóc buộc cao mang đến vẻ năng động, phóng khoáng đúng tinh thần mùa hè.

Lan Khuê khác lạ và quyến rũ ở tuổi 34 , vẻ đẹp Không tuổi - Ảnh 2.

Ngay sau khi tải lên, bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người nhận xét Lan Khuê ngày càng sang trọng và có gu thời trang ổn định.

Lan Khuê khác lạ và quyến rũ ở tuổi 34 , vẻ đẹp Không tuổi - Ảnh 3.

Không ít người cho rằng hình ảnh hiện tại của cô mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, vừa quyến rũ vừa thanh lịch.

 

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Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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