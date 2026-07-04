Lan Khuê khác lạ ở tuổi 34
GĐXH - Lan Khuê gây ấn tượng với phong cách thời trang vừa thanh lịch vừa trẻ trung ở tuổi 34 khi diện nguyên outfit tông đỏ và nâu trầm.
Mới đây, siêu mẫu Lan Khuê thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh tận hưởng kỳ nghỉ hè bên hồ bơi.
Trong bộ ảnh, diện thiết kế hai dây chấm bi voan nhẹ nhàng, mang đậm tinh thần thời trang dưỡng nghỉ. Cô khéo léo kết hợp cùng túi xách tông nâu đỏ cỡ lớn, vòng cổ ngọc trai dài tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung.
Điểm nhấn lớn của outfit nằm ở cách phối màu hài hòa giữa sắc trắng, đỏ và nâu trầm. Thiết kế hai dây giúp siêu mẫu khoe bờ vai thanh mảnh cùng trang trí cân đối, trong khi kiểu tóc buộc cao mang đến vẻ năng động, phóng khoáng đúng tinh thần mùa hè. Dù đã là mẹ một con, siêu mẫu Lan Khuê vẫn giữ được phong độ nhan sắc và hình thể khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Không lựa chọn những món phụ kiện quá nổi bật, Lan Khuê tiết chế với trang sức đơn giản, giúp tổng thể trở nên tinh tế hơn. Đây cũng là xu hướng "sang trọng thầm lặng" (Quiet Luxury) được nhiều tín đồ thời trang yêu thích thời gian gần đây.
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