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Nữ diễn viên ngoài đời là bạn thân Tăng Thanh Hà đang gây chú ý khi đóng chị gái Nam Phương hoàng hậu

Thứ năm, 19:00 09/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà là cặp bạn thân nổi tiếng hơn 20 năm qua của showbiz Việt. Điều thú vị là Thân Thúy Hà sẽ đảm nhận vai chị gái Nam Phương hoàng hậu - Tăng Thanh Hà thủ vai.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà với vai Nam Phương hoàng hậu trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Bên cạnh nữ chính, gương mặt quen thuộc khác cũng gây chú ý là Thân Thúy Hà - người đảm nhận vai chị gái của Nam Phương hoàng hậu.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 2.

Tạo hình chị gái của Nam Phương hoàng hậu được Thân Thúy Hà chia sẻ. Điều thú vị là ngoài đời, Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà cũng có mối quan hệ cực kỳ thân thiết - một tình bạn bền chặt kéo dài hơn 20 năm qua.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 3.

 Chia sẻ về mối quan hệ với Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà tiết lộ ngày bạn thân đi lấy chồng (2012) cô "bị" nhiều người hỏi han và đến hiện tại khi bạn thân quay lại đóng phim cô tiếp tục "bị truy hỏi". Tuy nhiên, vì tôn trọng Tăng Thanh Hà nên nữ diễn viên giữ kín mọi thông tin cho đến khi dự án chính thức được công bố.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 4.

Không chỉ là đồng nghiệp, Thân Thúy Hà còn là một trong những người bạn thân thiết nhất của Tăng Thanh Hà. Cả hai cùng thuộc nhóm bạn gắn bó nhiều năm gồm Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Thùy Trang và MC Bùi Việt Hà. Trong nhóm, mỗi người đều có một biệt danh riêng như “Sẻ Nhỏ”, “Sẻ Lớn”, “Bồ Câu” và “Đại Bàng”.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 5.

Thân Thúy Hà thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường mỗi khi có dịp hội ngộ cùng vợ chồng cô bạn thân. 

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 6.

Theo Thân Thúy Hà, điều giúp tình bạn kéo dài suốt nhiều năm là sự tôn trọng dành cho nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không can thiệp vào đời tư của đối phương và luôn đồng hành trong những cột mốc quan trọng. 

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 7.

Cô từng tâm sự có giai đoạn ngại đăng ảnh chụp cùng Tăng Thanh Hà vì sợ bị cho là “ăn theo” bạn thân. Tuy nhiên, chính Tăng Thanh Hà đã động viên cô. Kể từ đó, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 8.

Ở tuổi U50, Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà vẫn được nhiều khán giả nhận xét giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và nguồn năng lượng tích cực. 

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 9.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, tại Tiền Giang và cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Xuất phát điểm là người mẫu, chị từng đoạt nhiều giải thưởng sắc đẹp.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 10.

Năm 2004, Thân Thúy Hà chuyển sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Lục Vân Tiên. Sau hơn hai thập kỷ theo nghề, Thân Thúy Hà vẫn đều đặn xuất hiện trong nhiều dự án phim. Đáng chú ý, năm 2025, cô góp mặt trong bom tấn "Mưa đỏ".

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 11.

Nữ diễn viên từng cho biết bản thân từng nghĩ sẽ nghỉ hưu khi bước sang tuổi 50, nhưng rồi nhận ra mình không thể rời xa phim trường. “Cứ ở nhà khoảng hai tháng là tôi thấy buồn”, cô từng chia sẻ về lý do vẫn miệt mài đóng phim.

Thân thúy Hà và Tăng Thanh Hà: Tình bạn bền chặt trong hoàng hậu cuối cùng - Ảnh 12.

Ngoài đời Thân Thúy Hà khá kín tiếng. Sau cuộc hôn nhân với một doanh nhân tan vỡ, nữ diễn viên trực tiếp nuôi con trai đầu lòng. Năm 2019, Thân Thúy Hà âm thầm sang Mỹ sinh con gái thứ 2 và tiếp tục làm mẹ đơn thân vì “chỉ muốn có con chứ không hề có ý định đi bước nữa”. Hiện Thân Thúy Hà sống cùng hai con tại TP.HCM, vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh riêng.

 

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