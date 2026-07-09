Nữ diễn viên ngoài đời là bạn thân Tăng Thanh Hà đang gây chú ý khi đóng chị gái Nam Phương hoàng hậu

Chia sẻ về mối quan hệ với Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà tiết lộ ngày bạn thân đi lấy chồng (2012) cô "bị" nhiều người hỏi han và đến hiện tại khi bạn thân quay lại đóng phim cô tiếp tục "bị truy hỏi". Tuy nhiên, vì tôn trọng Tăng Thanh Hà nên nữ diễn viên giữ kín mọi thông tin cho đến khi dự án chính thức được công bố.