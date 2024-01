iPhone nào giảm giá mạnh nhất cận Tết Nguyên đán: Bất ngờ nhất là giá hiện tại của iPhone 15 Pro Max

Năm nay, iPhone hầu như không xảy ra tình trạng tăng giá như các năm trước. Thậm chí, một trong những chiếc iPhone được giảm giá nhiều nhất lại chính là iPhone 15 Pro Max mới.

iPhone 15 Pro Max 256GB - 31.79 triệu đồng - giảm 3.2 triệu đồng

Trình làng với giá 34.99 triệu đồng nhưng giờ đây, iPhone 15 Pro Max 256GB đã giảm mạnh chưa từng thấy. Thậm chí mức giảm này còn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 1/2023, iPhone 14 Pro Max 256 GB có giá tới 33,89 triệu đồng. Chính vì vậy có thể thấy iPhone 15 Pro Max 256GB đang là mẫu iPhone có mức giảm hấp dẫn nhất so với độ mới của nó. Đây được xem là cơ hội vàng cho khách Việt đổi máy mới chơi Tết.

iPhone 13 128GB - 15.49 triệu đồng - giảm 3 triệu đồng

iPhone 13 trên thực tế đã giảm hơn rất nhiều so với khi nó mới ra mắt, mức giảm 3 triệu đồng hiện tại là giảm thêm từ mức giá vốn đã giảm của nó. iPhone 13 sở hữu thiết kế camera chéo đem lại cho hệ thống camera các cảm biến lớn hơn. Nhờ đó, chất lượng camera trên iPhone 13 được cải thiện khá nhiều và thuộc loại sắc nét cũng như không thua kém iPhone 15 mới quá nhiều.

Về màn hình, nó dùng màn tai thỏ với mô-đun thu gọn tuy không sang bằng iPhone 15 với Dynamic Island nhưng vẫn gọn gàng và quan trọng là rẻ hơn nhiều. iPhone 13 hiện là iPhone tầm trung tốt nhất hiện nay với sự cân bằng giữa giá bán và trang bị.

iPhone 14 128GB - 18.45 triệu đồng - giảm 3.8 triệu đồng

Với vai trò là mẫu iPhone giá rẻ nhất của dòng iPhone 14 mới hơn một năm tuổi, iPhone 14 128GB được trang bị rất nhiều công nghệ như con chip mạnh ngang iPhone 13 Pro Max nhưng lại có giá rẻ hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 15 mới. Vì vậy, không khó hiểu tại sao khi iPhone 14 được giảm nhiều nhằm kích cầu mua sắm của người dùng.

iPhone 14 Plus 128GB - 20.99 triệu đồng - giảm 4 triệu đồng

Với người dùng có nhu cầu màn lớn giá rẻ, iPhone 14 Plus hiện là lựa chọn hấp dẫn nhất khi có giá xấp xỉ 21 triệu đồng. Mẫu iPhone mới hơn một năm tuổi này sở hữu hầu hết những công nghệ còn rất mới trên một chiếc màn hình 6.7 inch rộng rang ngang với bản Pro Max nhưng tiết kiệm tới 10 triệu đồng so với việc mua iPhoen 15 Pro Max. Dĩ nhiên hiện tại, iPhone 14 Pro Max đã hết hàng tại nhiều nơi trong khi iPhone 15 Plus còn cao giá. Điều này nghiễm nhiên đưa iPhone 14 Plus vào danh mục vua màn lớn giá rẻ.

iPhone 12 64GB - 12.19 triệu đồng - giảm 5.8 triệu đồng

So với mức giá niêm yết, iPhone 12 64GB hiện đang là chiếc iPhone được giảm nhiều nhất khi có giá chỉ nhỉnh hơn 12 triệu đồng một chút. Mức giảm giá hiện tại tương đương tới 5.8 triệu đồng. Mặc dù vậy, mức giảm này là hợp lý bởi Apple hiện đã đưa iPhone 12 xuống cuối dải sản phẩm của mình để làm chiếc iPhone giá rẻ nhất.

Dù rẻ, nhưng iPhone 12 có màn hình OLED cao cấp ngang ngửa iPhone 15 mới. Nó chỉ thua kém một chút khi không có Dynamic Island. Trong khi các trang bị còn lại của iPhone 12 đều rất ổn để sử dụng lâu dài.

