Ivanka Trump từng oanh tạc làng mốt, vì sao được gắn với hình ảnh "Nepo Baby"?

21 giờ trước

GĐXH - Lucy Liu - sao phim "Sex and the City" ở tuổi 56 tuổi vẫn khiến nhiều người bất ngờ về làn da khỏe đẹp, đàn hồi. Bí quyết của cô là không đi spa vì một lý do ai đọc cũng thấy có lý.