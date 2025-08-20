Mới nhất
Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40

Thứ tư, 16:29 20/08/2025 | Đẹp
GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 1.

Mới đây, Khổng Tú Quỳnh khiến fan trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi khoe body "vòng nào ra vòng nấy" ở tuổi U40.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 2.

Trong không gian hồ bơi lung linh về đêm, nữ ca sĩ tự tin tạo dáng, khoe trọn đường cong quyến rũ cùng làn da trắng mịn. Với bộ bikini nhỏ xíu, người đẹp đã mang đến hình ảnh đầy sức sống.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 3.

Khổng Tú Quỳnh sở hữu chiều cao 1m67 với 3 vòng đầy đặn.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 4.

Lợi thế hình thể, nữ ca sĩ luôn khéo léo kết hợp của những món đồ với phom dáng ôm sát cơ thể giúp tôn vinh đường cong, đặc biệt là phần vai và eo.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 5.

Hình ảnh mới của Khổng Tú Quỳnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau vài giờ. Phần bình luận ngập tràn lời khen: "Không ngờ gần 40 tuổi rồi mà chị vẫn đẹp và quyến rũ thế này"; "Khổng Tú Quỳnh cứ trẻ mãi thế;...

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 6.

Để có được sắc vóc chinh phục trọn những outfit yêu cầu hình thể đẹp, Khổng Tú Quỳnh kết hợp ăn uống và tập luyện bài bản.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 7.

Trong đó múa cột là bộ môn mà nữ ca sĩ lựa chọn theo đuổi. Đây là môn nghệ thuật mang lại nhiều lợi ích xứng đáng về sức khỏe và làm đẹp cho những người theo đuổi nhờ việc đốt cháy calo cực tốt.

Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40 - Ảnh 8.

Không chỉ ghi dấu ấn với hình ảnh cá nhân, Khổng Tú Quỳnh còn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật.

Sắc vóc Khổng Tú Quỳnh.

 

An Khánh
