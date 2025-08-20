Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40
GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.
Sắc vóc Khổng Tú Quỳnh.
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.
GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.
GĐXH - Võ Hạ Trâm sau màn cover ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cùng ca sĩ Đông Hùng, visual của cô ngập tràn mạng xã hội suốt thời gian qua. Không chỉ hát hay, Võ Hạ Trâm còn đẹp cả da lẫn dáng.
GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga "Cá sấu chúa" tiếp tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi diện bikini "bỏng mắt" bên bãi biển.
Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.
Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.
GĐXH - Từ hình ảnh mạnh mẽ đến vẻ sang trọng trên thảm đỏ và phong cách đời thường cuốn hút, Minh Tú chứng minh sức hút của biểu tượng thời trang đa phong cách.
GĐXH - Trong Sao nhập ngũ, Hương Giang ghi dấu với hình ảnh kỷ luật. Ngoài đời, nàng hậu tiếp tục khẳng định sức hút với phong cách thời trang cuốn hút.
GĐXH - Từng bị chê cách ăn mặc trong "Hương vị tình thân" 4 năm trước, Phương Oanh đang được khán giả khen gu thời trang thăng hạng trong "Gió ngang khoảng trời xanh".
GĐXH - Hoàng Thùy Linh ở tuổi U40 nhưng vẫn giữ được một làn da trẻ trung không tuổi. Nhờ có làn da khỏe mạnh như vậy nên khi makeup, gương mặt của cô tỏa sáng và không "góc chết".
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.