'Jang Dong Gun' Việt Nam từ Mỹ trở về tích cực đóng phim, tìm lại hào quang ở tuổi U50

Trương Minh Cường trở về Việt Nam sau nhiều năm sang Mỹ

Trương Minh Cường mới đây đã xuất hiện trong buổi ra mắt phim điện ảnh võ thuật "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác". Đây là lần xuất hiện thứ 2 của anh sau khi từ Mỹ về Việt Nam sinh sống. Trước đó, anh đã gây ấn tượng với phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải.

Trương Minh Cường đóng phim điện ảnh võ thuật "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" được công chiếu vào 30/1/2026.

Trong lần xuất hiện trở lại với phim "Chiến Nam: Ve sầu thoát xác", Trương Minh Cường vào vai ông trùm xã hội đen. Trong phim, anh sở hữu nhiều bất động sản khắp cả nước, mang dáng vẻ quyền lực, toan tính. Anh nói: "Tôi vốn không phải người chuyên về hành động, tôi thiên về những vai bi nhiều hơn. Nhưng lần này, vai diễn này rất nặng về hành động. Tôi cũng không có nhiều thời gian để tập luyện cùng cascadeur".

Trương Minh Cường tiết lộ khi quay bộ phim hành động này, anh gặp rất nhiều chấn thương. "Trong quá trình quay, tôi bị tổn thương khá nhiều, mặt mày trầy xước. Có cảnh tôi phải bay thẳng vào kính, và bay trực tiếp, máy quay phải bắt nguyên cả khuôn mặt nên không thể giấu được", nam diễn viên cho biết.

Trương Minh Cường cho biết anh chấp nhận làm lại từ đầu dù rất khó khăn.

Ngoài câu chuyện về quá trình quay phim, Trương Minh Cường cũng trải lòng về quãng thời gian sang Mỹ. Đó là khoảng thời gian nam diễn viên ưu tiên cho gia đình khi lựa chọn dừng công việc để sang Mỹ định cư. Trương Minh Cường trải lòng: "Tôi hy vọng những gì tôi làm có thể tạo ra được một kỳ tích. Nhưng nói thật, tôi cũng buồn. Tôi vẫn hay nói mình sang Mỹ vì gia đình, nhưng rồi gia đình không còn nữa. Khi quyết định đi, tôi đã chấp nhận từ bỏ điện ảnh, từ bỏ đam mê để sang Mỹ vì gia đình".

Hiện tại, ngoài phim điện ảnh, Trương Minh Cường cũng đang có một phim truyền hình chuẩn bị lên sóng.

Tuy nhiên đánh đổi của anh lại không thuận lợi như ý định ban đầu. Trương Minh Cường bổ sung: "Đã từng có một giai đoạn tôi rơi vào trạng thái rất tối. Lâu lâu tôi nghe những câu chuyện về nghệ sĩ ở Hàn Quốc hay Trung Quốc đã chọn cách cực đoan, và tôi hiểu rằng có những lúc con người ta có thể bị đẩy tới ranh giới đó". Với anh, điều khó nhất là tự chữa lành và chấp nhận lại chính mình: "Tôi từng ở trong một giai đoạn như vậy, và tôi tự hỏi: nếu mình mất hết rồi thì phải làm sao để hàn gắn vết thương đó, làm sao để chấp nhận lại con người của mình, để mình mình đi tiếp". Nhờ sự kiên định ấy nên nam diễn viên đã có động lực quay trở lại nghề.

Trương Minh Cường khó để quay trở lại thời kỳ đỉnh cao

Trước khi xảy ra những biến cố, Trương Minh Cường của những năm 2000 nổi tiếng với khán giả qua các phim như: Cỏ đuôi gà, Gió nghịch mùa, Tại tôi, Người mẫu... Nhiều khán giả gọi anh là "Jang Dong Gun phiên bản Việt" vì khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với ngôi sao Hàn Quốc. Anh cũng được nhiều khán giả biết tới với biệt danh "ông hoàng quảng cáo" khi từng nhận cát-sê 1,5 tỷ đồng cho 30 giây xuất hiện trên quảng cáo.

Trương Minh Cường từng rơi vào "quãng thời gian tối" vì biến cố hôn nhân.

Sau này, Trương Minh Cường kết hôn và rời Việt Nam qua Mỹ, tuy nhiên cuộc sống không như anh mong muốn. Trở lại quê hương Trương Minh Cường cảm thấy choáng ngợp với mức độ phát triển của Việt Nam sau 15 năm rời xa. Hiện tại anh đang trở lại nhịp sống ở Việt Nam và được bạn bè giúp đỡ cho công cuộc "tái hòa nhập" này.

Theo dõi trên trang cá nhân, "Jang Dong Gun Việt Nam" thường chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên bạn bè, tận hưởng cuộc sống ở TP.HCM. Ngoài đóng phim, nam diễn viên còn kinh doanh.

Trương Minh Cường ở tuổi U50 có khát vọng đóng phim, đam mê công việc. Tuy nhiên khi được hỏi có thể trở lại quá khứ huy hoàng không, nam diễn viên cho rằng rất khó. Anh nhận mình đã già và không còn xuân sắc như ngày xưa.

Nam diễn viên sinh năm 1978 chọn sống yêu thương bản thân, tập trung cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, Trương Minh Cường vẫn quyết tâm và cố gắng. "Tôi nhận ra điều mình cần làm là phải phấn đấu hết sức. Bởi vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi không thể thay đổi được, cũng không thể quay lại được. Điều duy nhất tôi có thể làm là khiến hiện tại của mình tốt nhất có thể. Và đó là điều tôi đang làm bây giờ", nam diễn viên sinh năm 1978 chia sẻ.

Về cuộc sống riêng tư, Trương Minh Cường cho biết anh kín tiếng về bản thân hơn sau những biến cố. Còn với gia đình cũ, anh vẫn liên lạc nhưng tôn trọng cuộc sống của các con nên sẽ không tiết lộ gì thêm.

Trương Minh Cường trở lại với phim mới. Clip: Đỗ Quyên

