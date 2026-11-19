Nhìn lại cuộc hôn nhân với NSND Công Lý, Ngọc Hà trên trang cá nhân cho biết cô đã đi qua gần như mọi cung bậc cảm xúc, từ những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ đến những khoảng thời gian mệt mỏi, áp lực và không ít nước mắt. Với cô, kết hôn không đơn thuần là bước sang một chương mới của cuộc đời mà còn là hành trình có đủ những ngọt ngào lẫn đắng cay. Mỗi giai đoạn đều để lại những dấu ấn riêng, khiến cô có nhiều trải nghiệm và suy ngẫm về cuộc sống hôn nhân.

Ảnh cưới của NSND Công Lý và vợ cách đây 5 năm.

Ngọc Hà thừa nhận bản thân chưa bao giờ thực sự ngồi lại để nhìn nhận mọi chuyện đã qua, càng không nghĩ đến hai chữ "giá như". Nếu được quay trở lại thời điểm đưa ra quyết định kết hôn và đồng hành cùng NSND Công Lý, điều duy nhất cô mong muốn là chồng biết trân trọng, chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Bởi trong mắt cô, NSND Công Lý không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là người đàn ông tử tế. Chính cách sống và sự chân thành của anh đã giúp nam nghệ sĩ nhận được sự tôn trọng từ những người từng gắn bó, sự quý mến của đồng nghiệp và tình cảm yêu thương từ khán giả.

Nhắc đến chồng, Ngọc Hà vẫn dành nhiều tình cảm cho tài năng nghệ thuật của anh. Cô cho rằng NSND Công Lý là một diễn viên có duyên, đặc biệt ở những vai diễn trên sân khấu kịch. Dù hiện tại có lẽ khán giả sẽ khó có cơ hội được nhìn thấy anh trở lại với những vai diễn ấy, nhưng trong lòng cô, hình ảnh một người nghệ sĩ diễn xuất đầy cuốn hút vẫn luôn vẹn nguyên.

Vợ NSND Công Lý trải qua biến cố sức khỏe cùng chồng.

Ngọc Hà khẳng định cô chưa bao giờ xem việc kết hôn với NSND Công Lý là một sai lầm. Cô tin vào duyên số và cho rằng mỗi người đến với nhau đều có lý do, có những điều không thể lựa chọn hay sắp đặt trước. Chỉ tiếc rằng cả hai đều không gặp may mắn về sức khỏe, khiến cuộc sống vợ chồng phải chuyển sang một chặng đường khác, nhiều thử thách hơn so với những gì từng hình dung. Dẫu vậy, cô vẫn chọn cách nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực, thay vì chìm đắm trong tiếc nuối hay trách móc số phận.

Ngọc Hà cũng nhấn mạnh những điều cô chia sẻ trước công chúng đều xuất phát từ cảm xúc thật, không phải những lời lẽ được tô vẽ để tạo nên một hình ảnh đẹp hay che giấu thực tế. Với Ngọc Hà, dù trong lời nói hay hành động, sự chân thành và trung thực vẫn là điều quan trọng nhất. Cô không muốn phải nói những điều hoa mỹ chỉ để nhận được sự đồng cảm, bởi những gì gia đình trải qua vốn đã có đủ vui buồn và những câu chuyện rất đời thường.

Phía sau những chia sẻ nhẹ nhàng ấy là không ít áp lực mà vợ NSND Công Lý phải tự mình đối diện. Việc gánh vác gia đình đôi khi khiến cô mệt mỏi, có những thời điểm cảm xúc bị dồn nén đến mức chỉ muốn nói lời nặng nề với những người có hành động công kích gia đình mình, hoặc hét thật lớn để giải tỏa những ấm ức. Tuy nhiên, sau cùng cô vẫn chọn cách kiềm chế. Ngọc Hà không muốn vì những phút nóng giận mà khiến bản thân trở nên tiêu cực hay để lại hình ảnh không đẹp trong mắt mọi người.

Hiện tại, trải qua biến cố sức khỏe cùng chồng, vợ NSND Công Lý đã ổn định được tất cả.

Điều đáng nói là dù thừa nhận có những lúc kiệt sức, vợ NSND Công Lý chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ. Cô vẫn cố gắng giữ cho mình sự chủ động trong cảm xúc, công việc và cuộc sống. Việc có thể tự lao động, kiếm tiền để chăm lo cho gia đình cũng là điều khiến cô cảm thấy biết ơn. Thay vì chỉ nhìn vào những khó khăn đang phải đối mặt, Ngọc Hà học cách nhận ra những điều mình vẫn còn may mắn có được.

Bởi vậy, mỗi ngày cô đều tự nhắc bản thân phải chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng cố gắng. Vợ NSND Công Lý không đặt ra những mong cầu quá lớn lao cho tương lai. Điều cô mong mỏi nhất vẫn là gia đình được bình an, NSND Công Lý có thêm sức khỏe và cuộc sống của hai vợ chồng sẽ có thêm nhiều niềm vui. Với cô, sau những thăng trầm đã trải qua, đôi khi hạnh phúc không nằm ở điều gì quá xa xôi mà đơn giản là người thân vẫn khỏe mạnh, gia đình còn được ở bên nhau và ngày mai có thể nhẹ nhàng hơn hôm nay.

NSND Công Lý (sinh năm 1973 tại Hà Nội) là diễn viên nổi tiếng của sân khấu kịch và phim truyền hình phía Bắc. Anh từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, ghi dấu ấn qua vai Bắc Đẩu trong chương trình "Táo quân" và nhiều phim như Gió làng Kình, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và năm 2019 là Nghệ sĩ Nhân dân. Tháng 5/2020, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau biến cố sức khỏe năm 2021, hoạt động nghệ thuật của nam nghệ sĩ bị gián đoạn, nhưng anh vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Tuổi 53 của NSND Công Lý GĐXH - NSND Công Lý mới đây đã đón sinh nhật tuổi 53 trong tình yêu thương ấm áp từ gia đình. Ở hiện tại, anh sống bình yên và tập trung cải thiện sức khỏe, khi có vai diễn phù hợp anh vẫn tham gia.



