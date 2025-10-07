Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, bắn camera che giấu hành vi phạm tội
Nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Đồng Nai rất manh động, lên kế hoạch kỹ lưỡng, trước khi gây án hắn bắn camera để che giấu hành vi phạm tội.
Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp tại buổi họp báo liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại xã Đắk Nhau.
Theo Giám đốc Công an Đồng Nai, để gây án, nghi phạm Lê Sỹ Tùng đã tìm hiểu về gia đình nạn nhân. Trước khi sát hại 3 người, hắn đã dùng súng bắn vào hệ thống camera an ninh của gia đình để che giấu hành vi. Kẻ này nấp trên đồi phía trước nhà, quan sát, nghiên cứu địa hình và sinh hoạt của gia đình nạn nhân rồi mới tiếp cận.
Thiếu tướng Hải thông tin thêm, ngay sau khi vụ án được phát hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, huy động hơn 500 chiến sĩ phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương truy xét nghi phạm.
Ban chuyên án lập 15 tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập hơn 50 nguồn tin từ người dân có giá trị phục vụ phá án. Đến 15h30 ngày 5/10, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Sỹ Tùng.
Theo cơ quan điều tra, khi bắt giữ Lê Sỹ Tùng đưa về cơ quan công an, ban đầu kẻ này không thừa nhận hành vi.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an phát hiện trên người Tùng có nhiều vết trầy xước, trong nhà có đôi giày dính bùn đỏ trùng khớp với dấu vết tại hiện trường.
Một số nhân chứng cũng xác nhận từng thấy Tùng xuất hiện gần nơi xảy ra vụ án. Từ các chứng cứ thu thập được, cuối cùng nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai ban đầu, sáng 2/10, kẻ này đón xe khách từ Lâm Đồng về TP.HCM, xuống tại khu vực Suối Tiên (TP Thủ Đức cũ), rồi tiếp tục di chuyển đến bến xe Miền Đông. Sau đó, hắn mua vé đi Đồng Nai và thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đ.D.Th để gây án trong đêm.
Đến rạng sáng 3/10, tên này đột nhập nhà nạn nhân, dùng súng khống chế và sát hại ông Th, bà H cùng cháu ngoại 11 tuổi. Sau đó, hắn dùng cưa phá két sắt lấy tài sản.
Sau khi gây án, Tùng đi bộ ra xã Bom Bo (Bình Phước cũ), rồi đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long (Đồng Nai). Tại nơi ở, công an thu giữ 1 khẩu súng, 550 viên đạn và 52 triệu đồng được cho là tài sản cướp được.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo các đơn vị phá án. Nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng công an TP.HCM, Khánh Hòa, Thanh Hóa... phối hợp truy bắt nghi phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Sỹ Tùng để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.
Khởi tố nữ tài xế lái ô tô 7 chỗ tông chủ tịch xã tử vongPháp luật - 1 giờ trước
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nữ tài xế tông Chủ tịch xã Dray Bhăng tử vong.
Công an vào cuộc vụ 'lùm xùm' liên quan dự án tiền số do Shark Bình làm cố vấnPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết đã nắm bắt vụ việc tiền số liên quan đến Shark Bình và các đơn vị đang điều tra, làm rõ.
Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng NaiPháp luật - 18 giờ trước
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt NamPháp luật - 1 ngày trước
Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số QT925.3, phát hiện xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý, bắt 2 người Lào.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.
Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'Xã hội - 1 ngày trước
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắtXã hội - 1 ngày trước
Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.
Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công tyXã hội - 1 ngày trước
Được phân công nhiệm vụ đi giao hàng nhưng sau khi nhận tiền của khách, Lê Minh Nhân chiếm đoạt mà không nộp lại cho công ty theo quy định.
Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạngPháp luật - 2 ngày trước
Trong suốt mấy năm qua, cái tên Hoàng Hường gây sốt trên mạng xã hội. Từ những buổi quảng cáo thực phẩm chức năng ồn ào, đến những màn khoe tiền, khoe nhà trên mạng xã hội khiến dư luận choáng ngợp bởi vẻ ngoài giàu sang. Nhưng sự hào nhoáng ấy đã nhanh chóng bị bóc trần khi cơ quan điều tra vừa công bố các sai phạm tài chính nghiêm trọng.
Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhânPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
Đã bắt được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình mua bán nông sản ở Đồng NaiPháp luật
Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).