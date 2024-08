Kem bôi mắt của Công ty TNHH MTV thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong chứa paraben

GĐXH - Ngày 1/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc để tiêu hủy đối với 206 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Belux Việt Nam sản xuất.

Ngày 29/8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm mỹ phẩm Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel With Vitamin E. Sản phẩn này do Công ty TNHH MTV thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong (45 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm trên thị trường.



Cục Quản lý Dược cho biết, sản phẩm buộc thu hồi do chứa chất bảo quản Methyl paraben. Chất này không có trong thành phần công thức kê khai trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, tên sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với tên sản phẩm trên phiếu công bố.

Sản phẩm Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel With Vitamin E (hộp 1 tuýp 30g), Số lô: 021; NSX: 20/OCT/2022; HSD: 19/OCT/2026; Số công bố: 187750/22/CBMP-QLD.

Sản phẩm mỹ phẩm (kem bôi vùng mắt) Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel With Vitamin E buộc phải đình chỉ lưu hàng, thu hồi trên toàn quốc do chứa chất bảo quản Methyl paraben.

Sản phẩm này là kem bôi vùng mắt, có tên trên nhãn hộp, tuýp là: Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel with aloe vera & vitamin E và tên sản phẩm trên nhãn phụ là: Rebirth Anti Wrinkle Eye Gel Whit Vitamin E.

Mẫu kiểm nghiệm được lấy tại một nhà thuốc trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel With Vitamin E và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm, kiểm tra, giám sát các đơn vị và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong phải có trách nhiệm thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm đã thu lại

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Đồng thời, giám sát các công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong không đáp ứng quy định.

Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10/2024.

