Người dùng điện lo lắng 'cuộc chiến' tiết kiệm giữa Thủ đô và giá hàng hóa tăng nếu 'áp' khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện

Trong dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025/NĐ-CP về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương cho biết, EVN kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế 44.792 tỷ là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Bởi vì, do ảnh hưởng tình hình địa chính trị, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn 2022-2023 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng.

Đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Điều này làm giảm vốn đầu tư Nhà nước vào EVN và không bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Bộ Công thương, nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn trước. Do đó, Bộ Công thương đề xuất cho phép tính toán và phân bổ vào giá điện những khoản chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được bù đắp từ năm 2022 trở đi.

Ngay sau khi đề xuất được thông tin rộng rãi, người dùng điện đều bày tỏ sự không đồng tình với phương án xử lý nợ này.

Ông N.V.B (48 tuổi, ở phường Tương Mai, TP Hà Nội) cho biết, bản thân ông rất 'sốc' khi có đề xuất "gán" khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện. Bởi hơn 2 tháng qua, kể từ khi EVN điều chỉnh tăng 4.8% giá điện (2.204,7 đồng/kWh), gia đình ông đã "thắt lương buộc bụng" hơn trong chi tiêu.

Ông B lo lắng, nếu đề xuất này được thông qua, "cuộc chiến" tiết kiệm đối với gia đình ông chưa biết sẽ khốc liệt nhường nào.

Tương tự, bà Nông Thị Tương (65 tuổi, ở xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cùng một khoảng thời gian mua đá hộc xây dựng nhưng gia đình bà đã phải chi 2 mức giá khác nhau.

Cụ thể, tháng 6/2025, gia đình bà Tương nhập đá hộc với giá chỉ 155.000 đồng/khối, đến tháng 8/2025, giá đã tăng lên đến 180.000 đồng/khối. Giá này chưa có chi phí vận chuyển.

Bà Nông Thị Tương (65 tuổi, ở xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cùng một khoảng thời gian mua đá hộc xây dựng nhưng gia đình và đã phải chi 2 mức giá khác nhau, dẫn đến, chi phí tăng rất nhiều so với dự toán ban đầu. Ảnh: NVCC

Theo bà T: "Chỉ riêng phần vật liệu xây dựng, chi phí đã tăng rất nhiều so với dự toán ban đầu".

Tại Tuyên Quang, bà T - một tiểu thương kinh doanh vật liệu xây dựng cho biết, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng của bà T đã đồng loạt tăng theo Doanh nghiệp tư nhân S.T (ở Tuyên Quang) phân phối. Cụ thể, giá bán lẻ đá hộc tăng từ 155.000 đồng/khối lên 180.000 đồng/khối.

Các loại đá vật liệu xây dựng khác cũng tăng, như đá nghiền kích thước 1x2cm, 2x4 và 4x6 có giá sau tăng lần lượt là 250.000 đồng, 240.000 đồng và 220.000 đồng/khối.

Bởi vậy, ngay khi tiếp nhận đề xuất "áp" khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính giá điện, các ý kiến đều cho rằng việc người dân, doanh nghiệp phải "gánh" khoản lỗ của doanh nghiệp nhà nước là chưa hợp lý, nhất là trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập chưa tăng kịp với lạm phát. Thậm chí, nhiều gia đình lại vừa trải qua khủng hoảng mất/thay đổi việc làm.

Với họ, ngoài sự co kéo trong sinh hoạt còn phải đối mặt với nguy cơ giá hàng hóa, dịch vụ leo thang do chi phí đầu vào tăng theo giá điện.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, doanh thu hợp nhất của EVN năm ngoái đạt 580.537 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ bán điện trong năm vừa qua đạt hơn 572.936 tỷ đồng, chiếm hơn 98%. EVN ghi nhận lãi sau thuế hơn 8.237 tỷ đồng, trong khi năm 2023 lỗ 26.772 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là hơn 7.222 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối năm ngoái, EVN đang lỗ lũy kế hơn 38.688 tỷ đồng. Trong năm vừa qua, EVN đã điều chỉnh tăng giá điện vào 11/10/2024 với mức tăng 4,8%. Lần tăng giá điện gần nhất của EVN là trong tháng 5 năm nay. Khi đó, EVN thông báo giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%.

