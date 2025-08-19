Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg
GĐXH - Trong khi na Đồng Bành (Lạng Sơn) có giá bán đắt đỏ, thiếu nguồn cung thì tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.
Na Đồng Bành đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn, được người tiêu dùng biết đến nhờ hương vị ngọt đậm, ít hạt, cùi dày và thơm đặc trưng.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.
Ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, tại một số sạp hoa quả ở chợ Long Biên, chợ đầu mối phía Nam… người bán rao "Na Đồng Bành" với giá chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.
Tại chợ đầu mối phía Nam, vào phiên chợ chiều hàng ngày, na gắn mác "na Đồng Bành" rao xả hàng với mức giá chỉ 25.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, là người tiêu dùng thông thái với mặt hàng trái cây, chị Lê Thị Toán (ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, na gắn xuất xứ Đồng Bành (Lạng Sơn) bán tại chợ đầu mối phía Nam có nhiều hạt, vị ngọt nhẹ hơn rất nhiều so với Na Đồng Bành.
Tương tự, chị Lan (ở Phương Liệt, Hà Nội) kể: "Nghe người bán quảng cáo là Na Đồng Bành, tôi mua 3kg về ăn thử nhưng ăn thì thấy nhạt, nhiều hạt, không thơm, khác hẳn loại na Lạng Sơn tôi từng ăn".
Là người bán trái cây lâu năm tại Hà Đông, chị Phạm Lan - chủ cửa hàng trái cây V.M (ở KĐT mới Dương Nội) cho biết, Na Đồng Bành to đều, vỏ xanh sáng, mắt nở, cùi dày, ít hạt và ngọt sắc, thịt dai ngon. Đây là đặc điểm nổi bật của na Đồng Bành mà người tiêu dùng có thể tự phân biệt, nhận diện với những loại na khác.
Theo chị Lan, sở dĩ na Đồng Bành có vị đặc biệt là vì được canh tác trên núi đá vôi có độ cao khoảng 800m và được chăm sóc kỹ lưỡng nên quả có hương vị và đặc điểm khác biệt so với những giống na ở vùng khác.
Chị Phạm Lan thừa nhận, những loại na có kích thước nhỏ được bán ở chợ hiện nay phần lớn nhập từ nhiều tỉnh khác nhau. Nếu treo biển 'na Đồng Bành' thì khách sẽ hỏi mua nhiều hơn. Hàng na thật từ Chi Lăng thì ít, giá cao nên khó cạnh tranh.
Được biết, na Đồng Bành đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và là sản phẩm chủ lực mang lại thu nhập cho người dân địa phương.
Tuy nhiên, tình trạng na không rõ nguồn gốc "mượn danh" đang gây ảnh hưởng lớn đến uy tín sản phẩm, đồng thời khiến nông dân Lạng Sơn chịu thiệt khi sản phẩm thật khó cạnh tranh với hàng trôi nổi giá rẻ.
Các chuyên gia nông sản cho rằng, để bảo vệ thương hiệu Na Đồng Bành, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chợ đầu mối, đồng thời đẩy mạnh dán tem truy xuất nguồn gốc, tem QR trên từng lô hàng na xuất xưởng.
Người tiêu dùng cũng cần lựa chọn mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc các điểm bán có chứng nhận, tránh mua theo lời rao mơ hồ ở chợ.
GĐXH - Ngay sau khi đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỷ đồng vào chi phí tính điện, không ít người dân đã bày tỏ sự lo lắng những tác động không tích cực đối với đời sống người dân, giá hàng hóa…
GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu "Snow Baby" đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.
GĐXH - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa chặn đứng xe ô tô chở 35 con lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi tại Cao Bằng; hơn 2 tấn mỡ bò và da bò tại Hà Nội.
GĐXH - Kem phô mai Snow Baby premium (thượng hạng – PV) đang được bày bán tại các siêu thị, hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên cả nước có nhãn bao bì bắt mắt nhưng thành phần ghi trên nhãn chưa rõ ràng, thông tin địa chỉ cũng không khớp thực tế. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tính minh bạch và trung thực trong cung cấp thông tin tới người tiêu dùng.
GĐXH - Sở Y tế Hà Nội thông báo khẩn thu hồi thuốc Viên nang cứng DICELLNASE do Công ty TNHH Thương mại Nam Đồng nhập khẩu và phân phối. Đây là thuốc kê đơn, sử dụng trong điều trị viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp.
GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.
GĐXH - Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.
GĐXH - Những ngày qua, người bán hàng, không giấu được sự hoang mang khi các chi phí bán hàng trên sàn thương mại Tiktok Shop bất ngờ bị áp mức tăng 2-3 lần.
GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.
