Na 'dởm' gắn mác Đồng Bành bán đầy chợ Việt, giá chỉ 20.000 đồng/kg

Na Đồng Bành đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn, được người tiêu dùng biết đến nhờ hương vị ngọt đậm, ít hạt, cùi dày và thơm đặc trưng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả.

Ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, tại một số sạp hoa quả ở chợ Long Biên, chợ đầu mối phía Nam… người bán rao "Na Đồng Bành" với giá chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối phía Nam, vào phiên chợ chiều hàng ngày, na gắn mác "na Đồng Bành" rao xả hàng với mức giá chỉ 25.000 đồng/kg.

Trong khi na Đồng Bành (Lạng Sơn) có giá bán đắt đỏ, thiếu nguồn cung thì tại nhiều chợ đầu mối và chợ dân sinh ở Hà Nội, loại quả này bị làm giả nhãn mác, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật – giả. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Tuy nhiên, là người tiêu dùng thông thái với mặt hàng trái cây, chị Lê Thị Toán (ở Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, na gắn xuất xứ Đồng Bành (Lạng Sơn) bán tại chợ đầu mối phía Nam có nhiều hạt, vị ngọt nhẹ hơn rất nhiều so với Na Đồng Bành.

Tương tự, chị Lan (ở Phương Liệt, Hà Nội) kể: "Nghe người bán quảng cáo là Na Đồng Bành, tôi mua 3kg về ăn thử nhưng ăn thì thấy nhạt, nhiều hạt, không thơm, khác hẳn loại na Lạng Sơn tôi từng ăn".

Là người bán trái cây lâu năm tại Hà Đông, chị Phạm Lan - chủ cửa hàng trái cây V.M (ở KĐT mới Dương Nội) cho biết, Na Đồng Bành to đều, vỏ xanh sáng, mắt nở, cùi dày, ít hạt và ngọt sắc, thịt dai ngon. Đây là đặc điểm nổi bật của na Đồng Bành mà người tiêu dùng có thể tự phân biệt, nhận diện với những loại na khác.

Cận cảnh rành "na Đồng Bành" của một sạp hàng tại chợ đầu mối phía Nam, Hà Nội được rao bán với mức giá 20.000 đồng/kg. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Theo chị Lan, sở dĩ na Đồng Bành có vị đặc biệt là vì được canh tác trên núi đá vôi có độ cao khoảng 800m và được chăm sóc kỹ lưỡng nên quả có hương vị và đặc điểm khác biệt so với những giống na ở vùng khác.

Chị Phạm Lan thừa nhận, những loại na có kích thước nhỏ được bán ở chợ hiện nay phần lớn nhập từ nhiều tỉnh khác nhau. Nếu treo biển 'na Đồng Bành' thì khách sẽ hỏi mua nhiều hơn. Hàng na thật từ Chi Lăng thì ít, giá cao nên khó cạnh tranh.

Được biết, na Đồng Bành đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và là sản phẩm chủ lực mang lại thu nhập cho người dân địa phương.

Cận cảnh na Đồng Bành được thu hái tại Chi Lăng, Lạng Sơn có ngoại hình khác xa so với na gắn mác Đồng Bành đang bày bán ở chợ đầu mối phía Nam.

Tuy nhiên, tình trạng na không rõ nguồn gốc "mượn danh" đang gây ảnh hưởng lớn đến uy tín sản phẩm, đồng thời khiến nông dân Lạng Sơn chịu thiệt khi sản phẩm thật khó cạnh tranh với hàng trôi nổi giá rẻ.

Các chuyên gia nông sản cho rằng, để bảo vệ thương hiệu Na Đồng Bành, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chợ đầu mối, đồng thời đẩy mạnh dán tem truy xuất nguồn gốc, tem QR trên từng lô hàng na xuất xưởng.

Người tiêu dùng cũng cần lựa chọn mua tại siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc các điểm bán có chứng nhận, tránh mua theo lời rao mơ hồ ở chợ.

