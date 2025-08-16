Cao điểm dịch tả lợn châu Phi, tiểu thương lén lút tiêu thụ lợn hơi, thực phẩm đông lạnh giữa đêm
GĐXH - Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa chặn đứng xe ô tô chở 35 con lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi tại Cao Bằng; hơn 2 tấn mỡ bò và da bò tại Hà Nội.
Theo đó, tại Cao Bằng, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 xe tải vận chuyển 35 con lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Số lợn này đang trên đường ra khỏi tỉnh để tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi.
Tại thời điểm kiểm tra, các xe tải mang biển kiểm soát: 12C-123.xx do lái xe Nguyễn Văn X (trú tại xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn); xe ô tô biển kiểm soát 20C-184.xx do lái xe Nguyễn Hữu Y (xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên); xe ô tô biển kiểm soát 98C-129.xx do lái xe Lương Văn X (ở xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và xe ô tô biển kiểm soát 14K-027.xx do lái xe Nguyễn Thế X (ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang trên đường vận chuyển tổng số 35 con lợn ra khỏi địa bàn tỉnh.
Các lái xe khai nhận thu mua số lợn trên từ những địa bàn lân cận và chở ra khỏi tỉnh để tìm mối tiêu thụ.
Đồng thời, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.
Nghi ngờ số lợn trên nhiễm dịch tả lợn châu Phi, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành lấy mẫu máu để xét nghiệm. Đồng thời, tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Cùng thời điểm, tại Hà Nội, lực lượng chức năng Thủ đô cũng chặn đứng xe ô tô tải chở hơn 2 tấn mỡ bò, da bò có dấu hiệu phân hủy, tại khu vực xã Minh Quang.
Tại thời điểm kiểm tra, trên xe ô tô chở 1150kg mỡ và 1020kg da bò đã bốc mùi hôi, thối.
Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đến hàng hóa.
Bước đầu xác định, chủ lô hàng trên là ông Đỗ Văn Lục (trú tại thôn Hà Lâm, xã Thư Lâm, Phú Thọ). Người này khai nhận đang mang số hàng trên từ Phú Thọ về Hà Nội tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh Đỗ Văn Lục 8 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật nêu trên.
Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng QLTT TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trước đó, ngày 12/8, lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành khám lô hàng hóa thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương đang gửi bảo quản, lưu trữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty CP HPC Kiên Cường (địa chỉ: Lô 43B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh).
