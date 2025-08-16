Mới nhất
Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu

Thứ bảy, 13:30 16/08/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi phản ánh về sản phẩm "kem phô mai Snow Baby thượng hạng Snow Baby" với nhiều điểm chưa "chuẩn" theo quy định ghi nhãn, phóng vine Chuyên trang Gia đình & Xã hội tiếp tục ghi nhận tình trạng tương tự ở hàng loạt sản phẩm khác, do  Công ty Cổ phần Kem Hùng Linh MN Hòa Bình sản xuất.

Đơn cử như: Kem sữa bắp Snow Baby; Kem vani bạc hà sô cô la hạnh nhân Snow Baby; Kem vani sô cô la hạnh nhân; kem bánh cá trà sữa trân châu... 

Điểm chung của những sản phẩm nói trên là có bao bì bắt mắt, hình ảnh nguyên liệu trên bao bì tươi ngon nhưng thành phần lại không rõ về tỷ lệ từng thành phần có trong thành phẩm. 

Hình ảnh và video ghi nhận dưới đây:

Cận cảnh nhãn sản phẩm kem vani bạc hà sô cô la hạnh nhân Snow Baby và kem sữa bắp Snow Baby. Video: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 1.

Cận cảnh sản phẩm kem vani bạc hà sô cô la hạnh nhân Snow Baby và kem sữa bắp Snow Baby, do Công ty Cổ phần Kem Hùng Linh MN Hòa Bình sản xuất. Trên nhãn các sản phẩm này, địa chỉ sản xuất là ở thôn Ao Kềnh, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong khi đó, từ ngày 01/7/2025, tỉnh Hòa Bình đã sáp nhập vào tỉnh Phú Thọ và ngày sản xuất ghi trên 2 loại kem trên lần lượt là 01/8/2025 và 10/4/2025. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 2.

Mặc dù trên bao bì thể hiện đây là "kem sữa bắp - Corn Milk Ice Cream" với hình ảnh bắp ngô vàng giòn rụm người chắc chắn, khi cầm trên tay sản phẩm này, 100% người tiêu dùng tin rằng đây là sản phẩm được chế biến hoàn toàn từ bắp ngô tự nhiên và thứ họ thưởng thức chính là thành phần có bắp ngô. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 3.

Tuy nhiên, tại bảng thành phần của sản phẩm kem sữa bắp, thành phần bắp ngô thể hiện trên nhãn mà người tiêu dùng tin rằng sẽ được thưởng thức bắp ngô tự nhiên lại chính là hương ngô và hương sữa, tức là hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm. Đặc biệt, thành phần này không thể hiện tỷ lệ phần trăm trên khối lượng kem và các thành phần khác cũng tương tự. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 4.

Cận cảnh mặt sau sản phẩm kem sữa bắp Snow Baby và kem vani bạc hà sô cô la hạnh nhân Snow Baby với các thông tin ghi nhãn chưa rõ ràng, có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 5.

Không chỉ nhãn một đằng, thành phần một nẻo, địa chỉ không rõ ràng mà trên nhãn kem sữa bắp Snow Baby, dòng chú thích "hình ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa sản phẩm" được đặt tại nơi khó thấy khó nhìn. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 6.

Với nhãn kem vani bạc hà sô cô la hạnh nhân thì tìm mỏi mắt cũng không có dòng chú thích. Ngoài ra, dù thành phần vani và bạc hà được nhấn mạnh trong tên gọi sản phẩm nhưng các thành phần này chỉ là hương liệu tổng hợp. Những điểm này hoàn toàn đi ngược với Điều 4, Điều 9, Điều 16 Nghị định 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi 111/2021/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 7.

Theo Luật sư Chu Quỳnh Vương - Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), chú thích ghi trên nhãn là thông tin bắt buộc, đặc biệt với các mặt hàng sử dụng hình ảnh nguyên liệu thật nhưng không phản ánh đúng tỷ lệ trong sản phẩm. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 8.

Cận cảnh sản phẩm kem vani sô cô la hạnh nhân Snow Baby với hình ảnh trên nhãn là que kem được phủ đầy hạnh nhân, sô cô la. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu- Ảnh 9.

Tại bảng thành phần của sản phẩm này, thành phần sô cô la chiếm 21%, hạnh nhân 4,5%, những thành phần khác bao gồm nước, sữa bột, đường, dầu thực vật... cũng không rõ tỷ lệ khối lượng trong thành phẩm. Ảnh: KHÁNH DƯƠNG

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại một số siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội, các sản phẩm kem có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn này đang được bày bán với mức giá từ 18.000 đồng/cái đến 27.000 đồng/cái, kèm khuyến mại mua 1 tặng 1 và mua 2 tặng 1.

Những nghi vấn đã nêu khiến không ít người tiêu dùng đặt câu hỏi về hiệu quả kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, đặc biệt trong các đợt kiểm tra chuyên đề và công tác hậu kiểm.

Đáng chú ý, loạt sản phẩm này không chỉ xuất hiện trên kệ hàng truyền thống mà còn được quảng cáo, rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì liệu, tính pháp lý trong hoạt động quảng cáo đối với những sản phẩm kem này đã thực sự tuân thủ quy định pháp luật?

Bởi lẽ, kem là mặt hàng đặc biệt được trẻ nhỏ ưa thích - nhóm đối tượng dễ bị thu hút bởi hình ảnh bắt mắt và thông tin quảng cáo, nhưng lại chưa có đủ khả năng đánh giá tính chính xác của thông tin trên bao bì.

Điều này càng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với việc ghi nhãn trung thực, rõ ràng và đầy đủ theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng nhí.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

KHÁNH DƯƠNG
Top