Hàng loạt kem gắn nhãn ‘Snow Baby’ bao bì đẹp mắt, hình ảnh nguyên liệu tươi ngon nhưng bên trong chỉ là hương liệu
GĐXH - Đẹp mắt nhưng dễ gây nhầm lẫn, đó là thực trạng của loạt sản phẩm kem mang nhãn hiệu “Snow Baby” đang được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.
Sau khi phản ánh về sản phẩm "kem phô mai Snow Baby thượng hạng Snow Baby" với nhiều điểm chưa "chuẩn" theo quy định ghi nhãn, phóng vine Chuyên trang Gia đình & Xã hội tiếp tục ghi nhận tình trạng tương tự ở hàng loạt sản phẩm khác, do Công ty Cổ phần Kem Hùng Linh MN Hòa Bình sản xuất.
Đơn cử như: Kem sữa bắp Snow Baby; Kem vani bạc hà sô cô la hạnh nhân Snow Baby; Kem vani sô cô la hạnh nhân; kem bánh cá trà sữa trân châu...
Điểm chung của những sản phẩm nói trên là có bao bì bắt mắt, hình ảnh nguyên liệu trên bao bì tươi ngon nhưng thành phần lại không rõ về tỷ lệ từng thành phần có trong thành phẩm.
Hình ảnh và video ghi nhận dưới đây:
Cận cảnh nhãn sản phẩm kem vani bạc hà sô cô la hạnh nhân Snow Baby và kem sữa bắp Snow Baby. Video: KHÁNH DƯƠNG
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại một số siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội, các sản phẩm kem có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn này đang được bày bán với mức giá từ 18.000 đồng/cái đến 27.000 đồng/cái, kèm khuyến mại mua 1 tặng 1 và mua 2 tặng 1.
Những nghi vấn đã nêu khiến không ít người tiêu dùng đặt câu hỏi về hiệu quả kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, đặc biệt trong các đợt kiểm tra chuyên đề và công tác hậu kiểm.
Đáng chú ý, loạt sản phẩm này không chỉ xuất hiện trên kệ hàng truyền thống mà còn được quảng cáo, rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì liệu, tính pháp lý trong hoạt động quảng cáo đối với những sản phẩm kem này đã thực sự tuân thủ quy định pháp luật?
Bởi lẽ, kem là mặt hàng đặc biệt được trẻ nhỏ ưa thích - nhóm đối tượng dễ bị thu hút bởi hình ảnh bắt mắt và thông tin quảng cáo, nhưng lại chưa có đủ khả năng đánh giá tính chính xác của thông tin trên bao bì.
Điều này càng đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với việc ghi nhãn trung thực, rõ ràng và đầy đủ theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng nhí.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!
