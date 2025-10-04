Mới nhất
Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Thứ bảy, 07:00 04/10/2025 | Chuyện vợ chồng
Tại đám tang của bố chồng, khi một phụ nữ lạ mặt mặc đồ tang như con dâu xuất hiện, người vợ mới biết người chồng 19 năm của mình đã lén nuôi vợ bé từ 16 năm nay.

Vụ án hôn nhân này xảy ra tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo Zhiyuan , tại đám tang của bố chồng vào tháng 6 năm 2022, chị Thương rất sốc khi thấy người phụ nữ lạ mặt họ Ôn xuất hiện trong bộ đồ tang và tiếp khách tại nhà tang lễ như dâu con trong nhà. Chị tự hỏi, mình mới là con dâu nhà họ Vương, vậy người kia là ai?

Nghi ngờ, chị bắt đầu bí mật điều tra mối quan hệ của anh Vương – người chồng có 19 năm đầu gối tay ấp với mình - với cô Ôn và phát hiện họ đã sống chung từ năm 2006.

Đến năm 2016, với lý do làm công việc vận chuyển đường dài, anh ta thường xuyên vắng nhà lâu ngày. Vương và Ôn thực chất đang sống chung như vợ chồng và có một đứa con. Mối quan hệ của họ hóa ra là một “bí mật công khai” trong khu phố. Nhiều nhân chứng xác nhận họ nghĩ Vương và Ôn là một cặp vợ chồng.

Vương đi cùng Ôn đến các buổi khám bệnh và giải quyết các vấn đề gia đình, thậm chí còn viết chữ "chồng" vào ô chữ ký của gia đình trong giấy tờ bệnh viện. Camera giám sát cũng ghi lại cảnh Vương thường xuyên ra vào nhà Ôn.

- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: AI)

Trong phiên tòa diễn ra gần đây, Vương lập luận: "Chúng tôi chỉ sống chung chứ không có giấy chứng nhận kết hôn, nên đó không phải là tội đa thê"

Tuy nhiên, tòa án viện dẫn Điều 258 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc xác định rằng tội đa thê không chỉ bao gồm hôn nhân đã đăng ký mà còn bao gồm hôn nhân trên thực tế, nghĩa là trong khi hôn nhân hợp pháp vẫn tồn tại, một người vẫn tiếp tục sống với người khác như vợ chồng, được xã hội công nhận rộng rãi.

Hành vi của Vương có đầy đủ yếu tố cấu thành tội đa thê nên cuối cùng anh ta bị kết án một năm tù giam.

Theo thống kê từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, khoảng 34% số vụ án đa thê được đệ trình từ năm 2021 đến năm 2023 liên quan đến việc xác định "hôn nhân theo luật tục". Tòa án lưu ý rằng những vụ án như vậy thường xảy ra ở nông thôn hoặc trong cộng đồng dân di cư, các bị cáo thường lợi dụng quan niệm sai lầm rằng "không đăng ký kết hôn thì không cấu thành tội đa thê" để lách luật.

Các thẩm phán chủ trì các vụ án tương tự nhấn mạnh rằng đăng ký kết hôn không phải là tiêu chí duy nhất; việc chung sống lâu dài, ổn định và sự công nhận của công chúng là chìa khóa để xác định tính hợp lệ của hôn nhân.

Theo các chuyên gia pháp lý, vụ án trên phản ánh sự coi thường của một số người đối với sự chung thủy trong hôn nhân. Ba tiêu chí để xác định hôn nhân trên thực tế là sống chung, ràng buộc về kinh tế và tính công khai. Các lời khai của nhân chứng và bằng chứng giám sát trong vụ án này tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, đủ để bác bỏ lời biện hộ của Vương.

Luật sư của cô Thương tuyên bố rằng anh Vương không chỉ phản bội hôn nhân mà còn công khai làm nhục vợ cũ tại đám tang của bố, gây ra tổn thương tâm lý lâu dài cho gia đình.

Đơn kháng cáo của Vương bị bác bỏ, và cô Ôn vẫn chưa lên tiếng phản hồi công khai. Hàng xóm cho biết con trai cô đang học trung học cơ sở, hai mẹ con đã chuyển ra khỏi nơi ở cũ.

Chồng ngoại tình tinh vi, hứa sẽ cho 10 tỷ đồng để tôi chấp nhận vợ béChồng ngoại tình tinh vi, hứa sẽ cho 10 tỷ đồng để tôi chấp nhận vợ bé

Tôi đau khổ khi phát hiện anh có nhân tình, điều choáng váng hơn là anh còn đưa ra đề nghị sẽ chuyển cho tôi 10 tỷ đồng để "bù đắp", điều kiện là tôi sẽ không ly hôn.

Nguyệt Ánh(Nguồn: Sohu)
