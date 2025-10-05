Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 5/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
5/10/2025
L: TG-A10
L: 10K1
L: ĐL10K1
|Giải đặc biệt
715049
050364
145555
|Giải nhất
44893
63328
39002
|Giải nhì
58100
35248
94238
|Giải ba
16691
58845
45310
32068
43759
53045
|Giải tư
63101
23045
41799
83202
58163
36176
53942
27946
58187
51642
70858
18479
47610
61399
80944
75993
07773
43387
26773
49916
36313
|Giải năm
4453
8868
3879
|Giải sáu
0318
8627
4373
3491
8924
7866
8110
6491
9342
|Giải bảy
017
473
973
|Giải tám
81
18
43
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
5/10/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
674256
013901
589281
|Giải nhất
78816
38767
83881
|Giải nhì
55560
08745
54197
|Giải ba
69578
96480
34731
02906
21826
94781
|Giải tư
27318
75090
19296
67985
47154
76396
37865
43304
32563
85417
34506
30986
17267
64761
12806
82190
01998
35992
54732
52359
26125
|Giải năm
6315
7070
9675
|Giải sáu
0255
6139
3494
5244
2369
6031
9004
1364
4147
|Giải bảy
780
004
398
|Giải tám
41
15
26
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
