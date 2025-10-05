Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025

Chủ nhật, 18:21 05/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 5/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 4/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 5/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 5/10/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

5/10/2025

L: TG-A10

L: 10K1

L: ĐL10K1

Giải đặc biệt

715049

050364

145555

Giải nhất

44893

63328

39002

Giải nhì

58100

35248

94238

Giải ba

16691

58845

45310

32068

43759

53045

Giải tư

63101

23045

41799

83202

58163

36176

53942

27946

58187

51642

70858

18479

47610

61399

80944

75993

07773

43387

26773

49916

36313

Giải năm

4453

8868

3879

Giải sáu

0318

8627

4373

3491

8924

7866

8110

6491

9342

Giải bảy

017

473

973

Giải tám

81

18

43

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 5/10/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

5/10/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

674256

013901

589281

Giải nhất

78816

38767

83881

Giải nhì

55560

08745

54197

Giải ba

69578

96480

34731

02906

21826

94781

Giải tư

27318

75090

19296

67985

47154

76396

37865

43304

32563

85417

34506

30986

17267

64761

12806

82190

01998

35992

54732

52359

26125

Giải năm

6315

7070

9675

Giải sáu

0255

6139

3494

5244

2369

6031

9004

1364

4147

Giải bảy

780

004

398

Giải tám

41

15

26


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 5/10/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3


Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 5/10/2025







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn "giadinh.suckhoedoisong.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
