Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025

Thứ tư, 16:00 01/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 1/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 1/10/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

1/10/2025

L: 10K1

L: K1T10

L: K1T10

Giải đặc biệt

079896

127021

841769

Giải nhất

76980

44355

13928

Giải nhì

76534

46106

19892

Giải ba

60779

11682

41040

67631

99425

25149

Giải tư

27108

46077

35191

36157

68679

43807

69792

35618

74743

54509

55809

28189

29228

96543

59349

64556

72160

65513

89851

52547

53476

Giải năm

1036

1123

6234

Giải sáu

9795

7326

3461

7445

5159

7254

3620

7015

8849

Giải bảy

353

669

471

Giải tám

94

76

80


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 1/10/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

1/10/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt

732606

960515

Giải nhất

13402

12850

Giải nhì

86198

85450

Giải ba

55597

08302

25756

42811

Giải tư

69580

44835

04546

93420

11738

80143

63705

85118

24429

63863

69151

71718

78401

06119

Giải năm

5001

4447

Giải sáu

1756

1983

5013

7581

5609

4447

Giải bảy

234

432

Giải tám

22

44

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 1/10/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13NB-5NB-3NB-12NB-18NB-1NB-8NB-16NB
ĐB

05683
Giải 1

38747
Giải 2

39877

22237
Giải 3

18199

52453

19239

18143

53579

81544
Giải 4

1501

7869

5195

6511
Giải 5

5556

0322

9662

6206

5174

9285
Giải 6

480

907

816
Giải 7

08

56

80

54

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 1/10/2025

  • 03

  • 06

  • 07

  • 19

  • 30

  • 35

Giá trị Jackpot: 56,670,803,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

56,670,803,000

Giải Nhất

O O O O O 

38

10.000.000
Giải Nhì

O O O O O

1,947

300.000
Giải Ba

O O O O 

31,358

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 - Ảnh 2.Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 - Ảnh 3.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'

Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.

Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồng

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.

Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ xăng lai điện mới chỉ tiêu hao 2,42L/100km, trang bị hiện đại, giá thành rẻ liệu sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.

Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

