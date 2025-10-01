Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 1/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
1/10/2025
L: 10K1
L: K1T10
L: K1T10
|Giải đặc biệt
079896
127021
841769
|Giải nhất
76980
44355
13928
|Giải nhì
76534
46106
19892
|Giải ba
60779
11682
41040
67631
99425
25149
|Giải tư
27108
46077
35191
36157
68679
43807
69792
35618
74743
54509
55809
28189
29228
96543
59349
64556
72160
65513
89851
52547
53476
|Giải năm
1036
1123
6234
|Giải sáu
9795
7326
3461
7445
5159
7254
3620
7015
8849
|Giải bảy
353
669
471
|Giải tám
94
76
80
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
1/10/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
732606
960515
|Giải nhất
13402
12850
|Giải nhì
86198
85450
|Giải ba
55597
08302
25756
42811
|Giải tư
69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705
85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119
|Giải năm
5001
4447
|Giải sáu
1756
1983
5013
7581
5609
4447
|Giải bảy
234
432
|Giải tám
22
|44
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13NB-5NB-3NB-12NB-18NB-1NB-8NB-16NB
|ĐB
|
05683
|Giải 1
|
38747
|Giải 2
39877
|
22237
|Giải 3
18199
52453
|
19239
18143
53579
|
81544
|Giải 4
1501
7869
5195
|
6511
|Giải 5
5556
0322
|
9662
6206
5174
|
9285
|Giải 6
480
907
|
816
|Giải 7
08
56
80
54
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:
03
06
07
19
30
35
Giá trị Jackpot: 56,670,803,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
56,670,803,000
|Giải Nhất
O O O O O
38
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
1,947
|300.000
|Giải Ba
O O O O
31,358
|30.000
Giá bạc ngày 1/10: 1,86 triệu đồng/lượng, nhiều người chọn 'xuống tiền'Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, bạc được nhiều người lựa chọn. Người mua cho rằng, giá bạc hiện tại rất phù hợp với mức thu nhập phổ thông.
Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóaBảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.
Giá đất ở tại quận Nam Từ Liêm cũ: Phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ hay Đại Mỗ đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập, thị trường đất ở tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ được hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”.
Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi suất bằng hình thức cộng thêm ưu đãi: Gửi 300 triệu đồng vào Agribank về tay 43,2 triệu đồngGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Lãi suất ngân hàng hôm nay dù không tăng lãi suất huy động nhưng ngân hàng công bố tặng thêm lãi suất tới 0,8%/năm cho người gửi tiền.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1-5/10/2025: Trà Vinh, Cầu Ngang, Tiểu Cần và một số khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điệnSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao so với thế giới?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay trong nước, vàng miếng SJC vẫn lập kỷ lục mới, vàng nhẫn lên 134 triệu đồng/lượng.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giá 250 triệu đồng trang bị hiện đại không kém xe tiền tỷ, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Xe đa dụng MPV 7 chỗ xăng lai điện mới chỉ tiêu hao 2,42L/100km, trang bị hiện đại, giá thành rẻ liệu sẽ về Việt Nam trong tương lai gần.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, pin siêu bền, rẻ chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với giá chưa tới 18 triệu đồng, kiểu dáng Vespa sang trọng, chạy 95 km/lần sạc và nhiều tiện ích hiện đại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-5/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 110cc giá 18,5 triệu đồng thiết kế sang trọng, đẹp như Lead, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 110cc hông chỉ làm cho khách hàng quên đi Honda Vision và Lead nhờ thiết kế khá sang trọng, đẹp mắt, mà còn đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho khách hàng với mức giá rẻ như Wave Alpha.