Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 1/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 1/10/2025

Thứ Tư Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng 1/10/2025 L: 10K1 L: K1T10 L: K1T10 Giải đặc biệt 079896 127021 841769 Giải nhất 76980 44355 13928 Giải nhì 76534 46106 19892 Giải ba

60779 11682 41040 67631 99425 25149 Giải tư 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 Giải năm 1036 1123 6234 Giải sáu 9795 7326 3461 7445 5159 7254 3620 7015 8849 Giải bảy 353 669 471 Giải tám 94 76 80



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 1/10/2025

Thứ Tư Đà Nẵng Khánh Hòa 1/10/2025 XSDNG XSKH Giải đặc biệt 732606 960515 Giải nhất 13402 12850 Giải nhì 86198 85450 Giải ba 55597 08302 25756 42811 Giải tư 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 Giải năm 5001 4447 Giải sáu 1756 1983 5013 7581 5609 4447 Giải bảy 234 432 Giải tám

22 44

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 1/10/2025

Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13NB-5NB-3NB-12NB-18NB-1NB-8NB-16NB ĐB 05683 Giải 1 38747 Giải 2 39877 22237 Giải 3 18199 52453 19239 18143 53579 81544 Giải 4 1501 7869 5195 6511 Giải 5 5556 0322 9662 6206 5174 9285 Giải 6 480 907 816 Giải 7 08 56 80 54

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 1/10/2025

03

06

07

19

30

35 Giá trị Jackpot: 56,670,803,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 56,670,803,000 Giải Nhất O O O O O 38 10.000.000 Giải Nhì O O O O O 1,947 300.000 Giải Ba O O O O 31,358 30.000

Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.