Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 4/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 4/10/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 4/10/2025 L: 10A7 L: 10K1 L: 10K1-N25 L: K1T10 Giải đặc biệt 427538 213235 770091 803168 Giải nhất 21094 05305 02654 57368 Giải nhì 16736 20618 80195 97788 Giải ba 38329 04467 72978 00066 39909 09449 53157 15128 Giải tư 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 Giải năm 9323 6455 8919 8558 Giải sáu 7023 4600 5205 5070 8499 0951 2205 6920 8829 1766 3752 2158 Giải bảy 780 207 635 664 Giải tám 92 48 40 16





KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 4/10/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 4/10/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 086699 197666 211516 Giải nhất 44392 28622 50891 Giải nhì 59231 54541 16823 Giải ba 29641 89862 85926 52879 32060 60746 Giải tư 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 Giải năm 9719 9502 9569 Giải sáu 1154 8845 7521 7484 5569 2165 5684 2784 8023 Giải bảy 139 702 911 Giải tám 40 89 72

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 4/10/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 5PY-2PY-1PY-13PY-9PY-19PY-10PY-7PY ĐB 40205 Giải 1 08072 Giải 2 44224 44370 Giải 3 09523 85775 52458 56810 11719 73704 Giải 4 2232 5414 7342 2266 Giải 5 3312 0839 0187 0217 0877 3745 Giải 6 817 665 154 Giải 7 05 04 68 63

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 4/10/2025

22

33

35

36

38

40

07 Giá trị Jackpot 1: 33,319,528,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,192,409,200 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 33,319,528,500 Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,192,409,200 Giải Nhất O O O O O 9 40.000.000 Giải Nhì O O O O 559 500.000 Giải Ba O O O 11,218 50.000

Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.