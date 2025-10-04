Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 4/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 4/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
4/10/2025
L: 10A7
L: 10K1
L: 10K1-N25
L: K1T10
|Giải đặc biệt
427538
213235
770091
803168
|Giải nhất
21094
05305
02654
57368
|Giải nhì
16736
20618
80195
97788
|Giải ba
38329
04467
72978
00066
39909
09449
53157
15128
|Giải tư
35175
01730
84095
74543
02478
05145
81293
90313
37540
32703
49092
31429
37968
75877
26635
12069
60447
05519
26455
35568
30667
25446
33370
03470
44814
59635
66368
57108
|Giải năm
9323
6455
8919
8558
|Giải sáu
7023
4600
5205
5070
8499
0951
2205
6920
8829
1766
3752
2158
|Giải bảy
780
207
635
664
|Giải tám
92
48
40
16
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
4/10/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
086699
197666
211516
|Giải nhất
44392
28622
50891
|Giải nhì
59231
54541
16823
|Giải ba
29641
89862
85926
52879
32060
60746
|Giải tư
50137
38195
76380
10701
21069
61076
11098
92377
61878
02876
61467
59555
90190
22882
19649
37363
06243
33590
84797
00600
07331
|Giải năm
9719
9502
9569
|Giải sáu
1154
8845
7521
7484
5569
2165
5684
2784
8023
|Giải bảy
139
702
911
|Giải tám
40
89
72
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 5PY-2PY-1PY-13PY-9PY-19PY-10PY-7PY
|ĐB
|
40205
|Giải 1
|
08072
|Giải 2
44224
|
44370
|Giải 3
09523
85775
|
52458
56810
11719
|
73704
|Giải 4
2232
5414
7342
|
2266
|Giải 5
3312
0839
0187
0217
0877
|
3745
|Giải 6
817
665
|
154
|Giải 7
05
04
68
63
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:
22
33
35
36
38
40
07
Giá trị Jackpot 1: 33,319,528,500 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,192,409,200 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
33,319,528,500
Jackpot 2
|O O O O O | O
1
3,192,409,200
|Giải Nhất
O O O O O
9
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
559
|500.000
|Giải Ba
O O O
11,218
50.000
