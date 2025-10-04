Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025

Thứ bảy, 15:45 04/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 4/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 - Ảnh 1.Người đàn ông trúng gần 130 tỷ đồng Vietlott chia sẻ cách chọn bộ số giúp cuộc đời bước sang trang mới

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 130 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 4/10/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 4/10/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

4/10/2025

L: 10A7

L: 10K1

L: 10K1-N25

L: K1T10

Giải đặc biệt

427538

213235

770091

803168

Giải nhất

21094

05305

02654

57368

Giải nhì

16736

20618

80195

97788

Giải ba

38329

04467

72978

00066

39909

09449

53157

15128

Giải tư

35175

01730

84095

74543

02478

05145

81293

90313

37540

32703

49092

31429

37968

75877

26635

12069

60447

05519

26455

35568

30667

25446

33370

03470

44814

59635

66368

57108

Giải năm

9323

6455

8919

8558

Giải sáu

7023

4600

5205

5070

8499

0951

2205

6920

8829

1766

3752

2158

Giải bảy

780

207

635

664

Giải tám

92

48

40

16


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 4/10/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

4/10/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

086699

197666

211516

Giải nhất

44392

28622

50891

Giải nhì

59231

54541

16823

Giải ba

29641

89862

85926

52879

32060

60746

Giải tư

50137

38195

76380

10701

21069

61076

11098

92377

61878

02876

61467

59555

90190

22882

19649

37363

06243

33590

84797

00600

07331

Giải năm

9719

9502

9569

Giải sáu

1154

8845

7521

7484

5569

2165

5684

2784

8023

Giải bảy

139

702

911

Giải tám

40

89

72

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 4/10/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 5PY-2PY-1PY-13PY-9PY-19PY-10PY-7PY
ĐB

40205
Giải 1

08072
Giải 2

44224

44370
Giải 3

09523

85775

52458

56810

11719

73704
Giải 4

2232

5414

7342

2266
Giải 5

3312

0839

0187

0217

0877

3745
Giải 6

817

665

154
Giải 7

05

04

68

63


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 4/10/2025

  • 22

  • 33

  • 35

  • 36

  • 38

  • 40

  • 07

Giá trị Jackpot 1: 33,319,528,500 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,192,409,200 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

33,319,528,500

Jackpot 2

O O O O O | O

1

3,192,409,200

Giải Nhất

O O O O O

9

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

559

500.000
Giải Ba

O O O 

11,218

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 - Ảnh 2.Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025 - Ảnh 3.Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

