Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 2/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
2/10/2025
L: 10K1
L: AG-10K1
L: 10K1
|Giải đặc biệt
262355
274618
945978
|Giải nhất
09428
59683
31333
|Giải nhì
42290
64757
20173
|Giải ba
62168
29140
61297
57466
42408
32764
|Giải tư
74929
15982
77874
34792
24746
96895
83115
65133
22945
33944
49501
01108
12058
74654
30041
13619
00431
14729
72362
23617
21034
|Giải năm
1220
3381
8798
|Giải sáu
3122
3598
2666
7956
9543
7993
4286
7713
2658
|Giải bảy
138
513
367
|Giải tám
64
14
95
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
2/10/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
562990
432514
891563
|Giải nhất
93930
63140
92297
|Giải nhì
49765
77029
69232
|Giải ba
62165
04350
06107
96918
92798
53490
|Giải tư
19016
73948
81200
88366
17420
05399
97451
74850
46704
34649
53714
27917
23878
68746
86887
76225
66103
56130
56130
36218
48647
|Giải năm
4829
5661
1254
|Giải sáu
4554
2513
1124
4681
4598
3390
7535
9569
9054
|Giải bảy
494
998
994
|Giải tám
05
16
27
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13NA-2NA-8NA-7NA-5NA-19NA-11NA-17NA
|ĐB
|
34147
|Giải 1
|
51103
|Giải 2
49544
|
86481
|Giải 3
90811
51516
|
19617
04734
85953
|
92923
|Giải 4
4987
9659
9876
|
6027
|Giải 5
8790
8150
|
8709
6689
0878
|
2994
|Giải 6
967
679
|
796
|Giải 7
72
26
44
42
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:
01
02
20
24
27
42
43
Giá trị Jackpot 1: 31,587,845,700 đồng
Giá trị Jackpot 2: 3,176,427,300 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
31,587,845,700
Jackpot 2
|O O O O O | O
|1
3,176,427,300
Giải Nhất
O O O O O
10
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
571
500.000
Giả Ba
O O O
11,630
50.000
