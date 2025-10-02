Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

Thứ năm, 15:45 02/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 2/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 2/10/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

2/10/2025

L: 10K1

L: AG-10K1

L: 10K1

Giải đặc biệt

262355

274618

945978

Giải nhất

09428

59683

31333

Giải nhì

42290

64757

20173

Giải ba

62168

29140

61297

57466

42408

32764

Giải tư

74929

15982

77874

34792

24746

96895

83115

65133

22945

33944

49501

01108

12058

74654

30041

13619

00431

14729

72362

23617

21034

Giải năm

1220

3381

8798

Giải sáu

3122

3598

2666

7956

9543

7993

4286

7713

2658

Giải bảy

138

513

367

Giải tám

64

14

95

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 2/10/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

2/10/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt

562990

432514

891563

Giải nhất

93930

63140

92297

Giải nhì

49765

77029

69232

Giải ba

62165

04350

06107

96918

92798

53490

Giải tư

19016

73948

81200

88366

17420

05399

97451

74850

46704

34649

53714

27917

23878

68746

86887

76225

66103

56130

56130

36218

48647

Giải năm

4829

5661

1254

Giải sáu

4554

2513

1124

4681

4598

3390

7535

9569

9054

Giải bảy

494

998

994

Giải tám

05

16

27

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 2/10/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13NA-2NA-8NA-7NA-5NA-19NA-11NA-17NA

ĐB

34147
Giải 1

51103
Giải 2

49544

86481
Giải 3

90811

51516

19617

04734

85953

92923
Giải 4

4987

9659

9876

6027
Giải 5

8790

8150

8709

6689

0878

2994
Giải 6

967

679

796
Giải 7

72

26

44

42

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 2/10/2025

  • 01

  • 02

  • 20

  • 24

  • 27

  • 42

  • 43

Giá trị Jackpot 1: 31,587,845,700 đồng

Giá trị Jackpot 2:  3,176,427,300 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

31,587,845,700

Jackpot 2

O O O O O | O1

3,176,427,300

Giải Nhất

O O O O O

10

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

571

500.000

Giả Ba

O O O 

11,630

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.


