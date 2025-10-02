Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 1/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 2/10/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 2/10/2025

Thứ Năm Tây Ninh An Giang Bình Thuận 2/10/2025 L: 10K1 L: AG-10K1 L: 10K1 Giải đặc biệt 262355 274618 945978 Giải nhất 09428 59683 31333 Giải nhì 42290 64757 20173 Giải ba 62168 29140 61297 57466 42408 32764 Giải tư 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 Giải năm 1220 3381 8798 Giải sáu 3122 3598 2666 7956 9543 7993 4286 7713 2658 Giải bảy 138 513 367 Giải tám 64 14 95

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 2/10/2025

Thứ Năm Bình Định Quảng Trị Quảng Bình 2/10/2025 XSBDI XSQT XSQB Giải đặc biệt 562990 432514 891563 Giải nhất 93930 63140 92297 Giải nhì 49765 77029 69232 Giải ba 62165 04350 06107 96918 92798 53490 Giải tư 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 86887 76225 66103 56130 56130 36218 48647 Giải năm 4829 5661 1254 Giải sáu 4554 2513 1124 4681 4598 3390 7535 9569 9054 Giải bảy 494 998 994 Giải tám

05 16 27

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 2/10/2025 Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 13NA-2NA-8NA-7NA-5NA-19NA-11NA-17NA ĐB 34147 Giải 1 51103 Giải 2 49544 86481 Giải 3 90811 51516 19617 04734 85953 92923 Giải 4 4987 9659 9876 6027 Giải 5 8790 8150 8709 6689 0878 2994 Giải 6 967 679 796 Giải 7 72 26 44 42

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 2/10/2025 01

02

20

24

27

42

43 Giá trị Jackpot 1: 31,587,845,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,176,427,300 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 31,587,845,700 Jackpot 2 O O O O O | O 1 3,176,427,300 Giải Nhất O O O O O 10 40.000.000 Giải Nhì O O O O 571 500.000 Giả Ba O O O 11,630 50.000

