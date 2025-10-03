Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 3/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 3/10/2025

Thứ Sáu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 3/10/2025 L: 46VL40 L: 10K40 L: 34TV40 Giải đặc biệt 778436 009830 117665 Giải nhất 70027 82023 72202 Giải nhì 88791 75466 18277 Giải ba 58851 32020 30650 08361 12991 33952 Giải tư 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 Giải năm 6770 9575 6151 Giải sáu 0640 5889 4240 7893 3934 4278 6433 4710 6876 Giải bảy 769 419 639 Giải tám

83 81 49

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 3/10/2025

Thứ Sáu Gia Lai Ninh Thuận 3/10/2025 XSGL XSNT Giải đặc biệt 222490 677136 Giải nhất 88224 84257 Giải nhì 43644 11064 Giải ba 23336 44815 91573 30665 Giải tư 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310 Giải năm 3373 7226 Giải sáu 0009 8889 2135 9400 7315 0347 Giải bảy 022 350 Giải tám 04 37

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 3/10/2025 Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 9PZ-20PZ-2PZ-11PZ-16PZ-7PZ-1PZ-15PZ ĐB 02109 Giải 1 75645 Giải 2 05394 01433 Giải 3 10667 10360 95881 96699 95987 32145 Giải 4 2639 7669 5881 3688 Giải 5 1813 3145 1455 7976 5206 9804 Giải 6 904 857 965 Giải 7 68 48 77 56





XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 3/10/2025

29

31

32

33

34

35 Giá trị Jackpot: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 63,179,971,500 Giải Nhất O O O O O 58 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,677 300.000 Giải Ba O O O 29,600 30.000

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.