Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 3/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 3/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Vĩnh Long
|Bình Dương
|Trà Vinh
3/10/2025
L: 46VL40
L: 10K40
L: 34TV40
|Giải đặc biệt
778436
009830
117665
|Giải nhất
70027
82023
72202
|Giải nhì
88791
75466
18277
|Giải ba
58851
32020
30650
08361
12991
33952
|Giải tư
12887
30846
47400
35022
87112
91150
39195
13430
66110
84120
43192
87343
50460
87175
36395
72225
92297
49608
60228
36001
66381
|Giải năm
6770
9575
6151
|Giải sáu
0640
5889
4240
7893
3934
4278
6433
4710
6876
|Giải bảy
769
419
639
|Giải tám
83
81
49
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Sáu
|Gia Lai
|Ninh Thuận
3/10/2025
|XSGL
|XSNT
|Giải đặc biệt
222490
677136
Giải nhất
88224
84257
|Giải nhì
43644
11064
|Giải ba
23336
44815
91573
30665
|Giải tư
20915
62873
70875
48488
17231
23560
96315
33820
08074
92665
94676
40379
03154
21310
|Giải năm
3373
7226
|Giải sáu
0009
8889
2135
9400
7315
0347
|Giải bảy
022
350
|Giải tám
04
37
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:
|Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 9PZ-20PZ-2PZ-11PZ-16PZ-7PZ-1PZ-15PZ
|ĐB
|
02109
|Giải 1
|
75645
|Giải 2
05394
|
01433
|Giải 3
10667
10360
|
95881
96699
95987
|
32145
|Giải 4
2639
7669
5881
|
3688
|Giải 5
1813
3145
|
1455
7976
5206
|
9804
|Giải 6
904
857
|
965
|Giải 7
68
48
77
|
56
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:
29
31
32
33
34
35
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
0
63,179,971,500
|Giải Nhất
O O O O O
58
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,677
|300.000
|Giải Ba
O O O
29,600
|30.000
