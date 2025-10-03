Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025

Thứ sáu, 15:38 03/10/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 3/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 2/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 - Ảnh 1.Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 3/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 3/10/2025
Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh

3/10/2025

L: 46VL40

L: 10K40

L: 34TV40

Giải đặc biệt

778436

009830

117665

Giải nhất

70027

82023

72202

Giải nhì

88791

75466

18277

Giải ba

58851

32020

30650

08361

12991

33952

Giải tư

12887

30846

47400

35022

87112

91150

39195

13430

66110

84120

43192

87343

50460

87175

36395

72225

92297

49608

60228

36001

66381

Giải năm

6770

9575

6151

Giải sáu

0640

5889

4240

7893

3934

4278

6433

4710

6876

Giải bảy

769

419

639

Giải tám

83

81

49

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 3/10/2025
Thứ SáuGia LaiNinh Thuận

3/10/2025

XSGLXSNT
Giải đặc biệt

222490

677136

Giải nhất

88224

84257

Giải nhì

43644

11064

Giải ba

23336

44815

91573

30665

Giải tư

20915

62873

70875

48488

17231

23560

96315

33820

08074

92665

94676

40379

03154

21310

Giải năm

3373

7226

Giải sáu

0009

8889

2135

9400

7315

0347

Giải bảy

022

350

Giải tám

04

37

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ SÁU NGÀY 3/10/2025
Hải Phòng - Ký hiệu đặc biệt: 9PZ-20PZ-2PZ-11PZ-16PZ-7PZ-1PZ-15PZ
ĐB

02109
Giải 1

75645
Giải 2

05394

01433
Giải 3

10667

10360

95881

96699

95987

32145
Giải 4

2639

7669

5881

3688
Giải 5

1813

3145

1455

7976

5206

9804
Giải 6

904

857

965
Giải 7

68

48

77

56


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 3/10/2025

  • 29

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

Giá trị Jackpot:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O

0

63,179,971,500

Giải Nhất

O O O O O 

58

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,677

300.000
Giải Ba

O O O 

29,600

30.000
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 - Ảnh 2.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Tags:

