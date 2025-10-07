Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025

Thứ ba, 15:38 07/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 7/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/10/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/10/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 6/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 - Ảnh 1.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 7/10/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Nam - 7/10/2025
Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu

7/10/2025

L: K40-T10

L: 10A

L: T10-K1

Giải đặc biệt

973204

272674

764660

Giải nhất

36753

31978

63437

Giải nhì

02305

57881

32223

Giải ba

44434

83849

63423

94810

11623

80046

Giải tư

33992

71280

49952

40050

08825

65573

60215

25778

27337

99449

12027

34457

72732

70485

48036

36321

14836

99295

39293

27923

00945

Giải năm

5289

7611

5683

Giải sáu

7631

6028

0874

4506

7887

1911

2400

6483

8307

Giải bảy

531

012

440

Giải tám

93

04

18

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 7/10/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

7/10/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 7/10/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 7/10/2025








Giá trị Jackpot 1:   đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 7/10/2025 - Ảnh 3.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 5/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 3/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 2/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 1/10/2025

Cùng chuyên mục

VinClub Golf 2025 chính thức khởi động với chuỗi trải nghiệm hoàng gia

VinClub Golf 2025 chính thức khởi động với chuỗi trải nghiệm hoàng gia

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

VinClub Golf 2025 quy tụ hơn 420 golfer là các thành viên VinClub hạng Diamond từ khắp cả nước. Giải đấu thường niên do VinClub - chương trình khách hàng thân thiết của Vingroup phối hợp cùng Vinpearl Golf tổ chức, tiếp tục khẳng định vị thế sân chơi golf đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Mưa ngập là thời điểm tốt nhất để đi xem nhà trước khi quyết định mua: Lý do đưa ra ai cũng thấy sáng suốt

Mưa ngập là thời điểm tốt nhất để đi xem nhà trước khi quyết định mua: Lý do đưa ra ai cũng thấy sáng suốt

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Vào ngày mưa lớn, nhiều người lại lo 'phố hóa sông', trong khi đó môi giới lại tranh thủ thời điểm này quảng cáo bán nhà không ngập lụt nhằm hút khách.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang vô cùng hấp dẫn để làm ưu thế cạnh tranh với đại kình địch Kia Morning.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá chung cư Nghệ An vượt ngoài tầm tay đối với người thu nhập khá

Giá chung cư Nghệ An vượt ngoài tầm tay đối với người thu nhập khá

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Mặt bằng giá bán căn hộ tại Nghệ An hiện trên 35- 50 triệu đồng/m², cao hơn nhiều so với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp, thậm chí cả nhóm thu nhập trung bình, trung bình khá. Thị trường khan hiếm nguồn cung mới, trong khi nhu cầu nhà ở thực vẫn tăng mạnh khiến giấc mơ an cư của nhiều người ngày càng xa vời.

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn vẫn chưa yên.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Xe gầm cao SUV hạng A giá 212 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn hatchback hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, ra mắt ở Ấn Độ

Xe gầm cao SUV hạng A giá 212 triệu đồng đẹp long lanh, rẻ hơn hatchback hạng A Kia Morning, Hyundai Grand i10, ra mắt ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A của Pháp có mức giá rẻ hơn cả mẫu hatchback cỡ A - Kia Morning, thậm chí chỉ gần bằng xe máy Honda SH là ưu thế lớn để dễ dàng thu hút đông đảo khách hàng.

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu diện mạo đẹp mắt, ‘sang chảnh’ hơn Honda SH Mode, vượt trội hơn Air Blade.

Xem nhiều

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá bạc ngày 7/10: Bạc trong nước bất ngờ 'rơi' giá nhẹ, báo hiệu lực đẩy giá mới

Giá cả thị trường

GĐXH - Mở phiên sáng nay (7/10), giá bạc trong nước có sự điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm, ở ngưỡng 1,904 – 1,911 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn mức giá bán ra của ngày hôm qua (6/10).

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng, đẹp cổ điển, có ABS 2 kênh sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất rẻ chưa từng có, cực dễ mua ngay thời điểm iPhone 17 mới ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất rẻ chưa từng có, cực dễ mua ngay thời điểm iPhone 17 mới ra

Giá cả thị trường
Xe sedan hạng C giá 300 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, chạy điện bền bỉ, rẻ hơn Kia Morning, Huyndai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe sedan hạng C giá 300 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, chạy điện bền bỉ, rẻ hơn Kia Morning, Huyndai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top