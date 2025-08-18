Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025

Thứ hai, 16:16 18/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 17/8/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 17/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 17/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 18/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 18/8/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

18/8/2025

L: 8D2

L: T33

L: 25-T08K3

Giải đặc biệt

544764

756396

950403

Giải nhất

65820

10804

89739

Giải nhì

69628

92602

83724

Giải ba

82623

20593

27725

11976

82375

38066

Giải tư

72453

41282

36199

54266

22387

91059

68670

04536

37657

05484

85255

90500

04099

78392

15312

37892

62061

23739

52727

64592

61001

Giải năm

6238

5713

7114

Giải sáu

5913

1642

4571

9539

7853

5393

1323

2367

9326

Giải bảy

498

190

233

Giải tám

06

2232

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 18/8/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

18/8/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

356594

759442

Giải nhất

54473

84642

Giải nhì

18574

87784

Giải ba

65366

14376

74420

92593

Giải tư

97482

72525

24852

95811

13817

29750

81000

27735

03477

00516

65064

08203

75946

04995

Giải năm

6135

9988

Giải sáu

9528

3134

9987

9699

5609

5009

Giải bảy

320

432

Giải tám

55

60

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 18/8/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2



Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồngCuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Tags:

Tòa soạn Quảng cáo
Top