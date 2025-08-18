Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 18/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 18/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
18/8/2025
L: 8D2
L: T33
L: 25-T08K3
|Giải đặc biệt
544764
756396
950403
|Giải nhất
65820
10804
89739
|Giải nhì
69628
92602
83724
|Giải ba
82623
20593
27725
11976
82375
38066
|Giải tư
72453
41282
36199
54266
22387
91059
68670
04536
37657
05484
85255
90500
04099
78392
15312
37892
62061
23739
52727
64592
61001
|Giải năm
6238
5713
7114
|Giải sáu
5913
1642
4571
9539
7853
5393
1323
2367
9326
|Giải bảy
498
190
233
|Giải tám
06
|22
|32
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
18/8/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
356594
759442
Giải nhất
54473
84642
|Giải nhì
18574
87784
|Giải ba
65366
14376
74420
92593
|Giải tư
97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000
27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995
|Giải năm
6135
9988
|Giải sáu
9528
3134
9987
9699
5609
5009
|Giải bảy
320
432
|Giải tám
55
|60
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
