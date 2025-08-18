Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 17/8/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 17/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 18/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 18/8/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 18/8/2025 L: 8D2 L: T33 L: 25-T08K3 Giải đặc biệt 544764 756396 950403 Giải nhất 65820 10804 89739 Giải nhì 69628 92602 83724 Giải ba 82623 20593 27725 11976 82375 38066 Giải tư 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 Giải năm 6238 5713 7114 Giải sáu 5913 1642 4571 9539 7853 5393 1323 2367 9326 Giải bảy 498 190 233 Giải tám 06 22 32

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 18/8/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 18/8/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 356594 759442 Giải nhất 54473 84642 Giải nhì 18574 87784 Giải ba 65366 14376 74420 92593 Giải tư 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 Giải năm 6135 9988 Giải sáu 9528 3134 9987 9699 5609 5009 Giải bảy 320 432 Giải tám 55 60

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 18/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 18/8/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2



Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



Cuối tuần, có một người đã trúng Vietlott gần 33 tỷ đồng GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.