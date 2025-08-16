Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 16/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 16/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|TP.HCM
|Long An
|Bình Phước
|Hậu Giang
16/8/2025
L: 8C7
L: 8K3
L: 8K3-N25
L: K3T8
|Giải đặc biệt
771331
497116
724872
545503
|Giải nhất
98832
70925
09293
40598
|Giải nhì
99851
58610
47087
97644
|Giải ba
28692
95777
23778
65165
19763
05875
61573
33303
|Giải tư
45443
81777
90256
29548
57276
00172
44059
77596
18503
93455
34094
47887
76946
12138
85718
27064
57175
95982
49993
22179
85106
00333
41103
91121
27043
23499
32415
59172
|Giải năm
0361
1379
3895
1971
|Giải sáu
9499
2132
9738
5095
9277
8421
2354
7387
5901
4647
6251
3280
|Giải bảy
044
516
237
614
|Giải tám
30
21
81
83
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Bảy
|Đà Nẵng
|Quảng Ngãi
|Đắk Nông
16/8/2025
XSDNG
XSQNG
XSDNO
|Giải đặc biệt
957263
097562
176461
|Giải nhất
14780
35985
26245
|Giải nhì
54632
60436
48933
|Giải ba
01474
04143
55017
71344
63859
40368
|Giải tư
46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426
15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132
70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365
|Giải năm
5035
6374
0849
|Giải sáu
8530
6064
8201
7697
2929
9143
3862
3987
2791
|Giải bảy
069
466
935
|Giải tám
58
84
84
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau:
|Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13LF-12LF-2LF-10LF-9LF-3LF
|ĐB
|
60194
|Giải 1
|
62277
|Giải 2
00451
|
45358
|Giải 3
88537
43486
|
67190
26032
33701
|
04696
|Giải 4
4653
6227
2119
|
3839
|Giải 5
1249
3897
9885
9263
8819
|
5188
|Giải 6
567
778
|
573
|Giải 7
48
83
80
|
93
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau:
14
23
32
36
47
48
05
Giá trị Jackpot 1: 67,268,820,900 đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot 1
O O O O O O
|0
67,268,820,900
Jackpot 2
|O O O O O | O
4
890,133,863
|Giải Nhất
O O O O O
17
|40.000.000
|Giải Nhì
O O O O
907
|500.000
|Giải Ba
O O O
16,795
50.000
