Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025

Thứ bảy, 15:29 16/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 16/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 16/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 16/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 16/8/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

16/8/2025

L: 8C7

L: 8K3

L: 8K3-N25

L: K3T8

Giải đặc biệt

771331

497116

724872

545503

Giải nhất

98832

70925

09293

40598

Giải nhì

99851

58610

47087

97644

Giải ba

28692

95777

23778

65165

19763

05875

61573

33303

Giải tư

45443

81777

90256

29548

57276

00172

44059

77596

18503

93455

34094

47887

76946

12138

85718

27064

57175

95982

49993

22179

85106

00333

41103

91121

27043

23499

32415

59172

Giải năm

0361

1379

3895

1971

Giải sáu

9499

2132

9738

5095

9277

8421

2354

7387

5901

4647

6251

3280

Giải bảy

044

516

237

614

Giải tám

30

21

81

83

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 16/8/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

16/8/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt

957263

097562

176461

Giải nhất

14780

35985

26245

Giải nhì

54632

60436

48933

Giải ba

01474

04143

55017

71344

63859

40368

Giải tư

46532

05056

22613

81112

83726

78379

86426

15888

43959

11248

27048

79708

68768

52132

70267

06949

18008

79672

25672

77172

06365

Giải năm

5035

6374

0849

Giải sáu

8530

6064

8201

7697

2929

9143

3862

3987

2791

Giải bảy

069

466

935

Giải tám

58

84

84

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 16/8/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13LF-12LF-2LF-10LF-9LF-3LF
ĐB

60194
Giải 1

62277
Giải 2

00451

45358
Giải 3

88537

43486

67190

26032

33701

04696
Giải 4

4653

6227

2119

3839
Giải 5

1249

3897

9885

9263

8819

5188
Giải 6

567

778

573
Giải 7

48

83

80

93

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 16/8/2025

  • 14

  • 23

  • 32

  • 36

  • 47

  • 48

  • 05

Giá trị Jackpot 1:  67,268,820,900 đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 

0

67,268,820,900

Jackpot 2

O O O O O | O

4

890,133,863

Giải Nhất

O O O O O

17

40.000.000
Giải Nhì

O O O O 

907

500.000
Giải Ba

O O O 

16,795

50.000

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc VietlottThêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Hồng Thủy
