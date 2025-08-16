Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 16/8/2025

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 16/8/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 16/8/2025 L: 8C7 L: 8K3 L: 8K3-N25 L: K3T8 Giải đặc biệt 771331 497116 724872 545503 Giải nhất 98832 70925 09293 40598 Giải nhì 99851 58610 47087 97644 Giải ba 28692 95777 23778 65165 19763 05875 61573 33303 Giải tư 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 Giải năm 0361 1379 3895 1971 Giải sáu 9499 2132 9738 5095 9277 8421 2354 7387 5901 4647 6251 3280 Giải bảy 044 516 237 614 Giải tám 30 21 81 83

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 16/8/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt 957263 097562 176461 Giải nhất 14780 35985 26245 Giải nhì 54632 60436 48933 Giải ba 01474 04143 55017 71344 63859 40368 Giải tư 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 Giải năm 5035 6374 0849 Giải sáu 8530 6064 8201 7697 2929 9143 3862 3987 2791 Giải bảy 069 466 935 Giải tám 58 84 84

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 13LF-12LF-2LF-10LF-9LF-3LF ĐB 60194 Giải 1 62277 Giải 2 00451 45358 Giải 3 88537 43486 67190 26032 33701 04696 Giải 4 4653 6227 2119 3839 Giải 5 1249 3897 9885 9263 8819 5188 Giải 6 567 778 573 Giải 7 48 83 80 93 XS Vietlott - Xổ số Vietlott



05 Giá trị Jackpot 1: 67,268,820,900 đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O 0 67,268,820,900 Jackpot 2 O O O O O | O 4 890,133,863 Giải Nhất O O O O O 17 40.000.000 Giải Nhì O O O O 907 500.000 Giải Ba O O O 16,795 50.000

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.