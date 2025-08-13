Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025

Thứ tư, 15:35 13/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 13/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 12/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 13/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 13/8/2025
Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng

13/8/2025


Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 13/8/2025
Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa

13/8/2025

XSDNGXSKH
Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ TƯ NGÀY 13/8/2025
Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 13/8/2025







Giá trị Jackpot:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O O


300.000
Giải Ba

O O O O 


30.000
Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Thêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc VietlottThêm 2 người cùng đổi đời nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đây thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 11/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 10/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 9/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 8/8/2025

Cùng chuyên mục

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều biến động, giá chung cư tại phường Ba Đình tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao sau sáp nhập.

Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc: Hyundai Accent, Hyundai Creta thấp không tưởng

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá nhiều xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc nhờ ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho các mẫu xe Tucson, Creta, Accent và Stargazer.

Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ của Suzuki to ngang Mazda CX-5, giá bán siêu rẻ chỉ từ 300 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?

Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn ra sao khi giá thế giới tăng nhẹ trở lại?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn và vàng SJC gần như giữ nguyên khi giá thế giới bắt đầu tăng nhẹ trở lại.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc có thiết kế cổ điển đẹp như Vespa, sẵn sàng thế chân Vision và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ từ 33 triệu đồng.

Xem nhiều

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng vừa ra mắt đang khiến dân tình săn đón hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand I 10 vì quá đẹp.

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường
Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Giá cả thị trường
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao tới hơn 7,2%: Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng nhận tối đa bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top