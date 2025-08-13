Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 13/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 13/8/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đồng Nai
|Cần Thơ
|Sóc Trăng
13/8/2025
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Tư
|Đà Nẵng
|Khánh Hòa
13/8/2025
|XSDNG
|XSKH
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:
|Bắc Ninh - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O O
|30.000
